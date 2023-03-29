Дзюба о призе игроку месяца: «Все только начинается»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба выразил благодарность за присуждение ему приза лучшему игроку марта в Мир РПЛ.

«Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня, экспертов, кто отдал голос свой. Очень приятно, спасибо за то, что признали лучшим игроком марта.

Особенно хотел поздравить всех, кто за меня и всегда рядом, всегда поддерживают и сейчас безумно счастливы. Сегодня мы порадуемся, а завтра уже будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, это только начало. Будем радовать и дальше», – сказал форвард «Локомотива».

Канчельскис о выборе Дзюбы игроком месяца в РПЛ: «Уровень нашего чемпионата – приехал, не тренировался и может быть лучшим»

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2 комментария

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Валерий Глубокий
Опять Стримит )))
+1
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Roaltar
«Все только начинается, это только начало. К новым вершинам и новым свершениям. Началась золотая пора русского бомбардира. Начало новой эпохи Дзюбиньо. Новая радостная глава карьеры началась. Начало нового этапа»

Дзюба как будто для тупых пишет, повторяясь по 12 раз…

Сорри не удержался
+2
-1
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