Дзюба о призе игроку месяца: «Все только начинается»

выразил благодарность за присуждение ему приза лучшему игроку марта в Мир РПЛ.

«Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня, экспертов, кто отдал голос свой. Очень приятно, спасибо за то, что признали лучшим игроком марта.

Особенно хотел поздравить всех, кто за меня и всегда рядом, всегда поддерживают и сейчас безумно счастливы. Сегодня мы порадуемся, а завтра уже будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, это только начало. Будем радовать и дальше», – сказал форвард « ».

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