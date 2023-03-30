«Барса» может потребовать 100 млн евро от УЕФА, если клуб исключат из ЛЧ

« » может потребовать 100 млн евро от УЕФА, если ее исключат из .

сейчас расследует дело Негрейры. Если в организации решат исключить «Барселону» из Лиги чемпионов в следующем сезоне, то каталонский клуб подаст иск в суд и потребует компенсацию.

Сумма в 100 млн евро рассчитывается исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон. Плюс сюда входит ущерб, связанные со спонсорскими или товарными доходами, которые клуб потеряет в результате решения УЕФА.

Отмечается, что в УЕФА должны подождать с принятием какого-либо решения, пока испанские суды не вынесут решение по делу Негрейры. В противном случае «Барса» может подать в суд на организацию.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?