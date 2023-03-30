«Барса» может потребовать 100 млн евро от УЕФА, если клуб исключат из ЛЧ

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» может потребовать 100 млн евро от УЕФА, если ее исключат из Лиги чемпионов.

УЕФА сейчас расследует дело Негрейры. Если в организации решат исключить «Барселону» из Лиги чемпионов в следующем сезоне, то каталонский клуб подаст иск в суд и потребует компенсацию.

Сумма в 100 млн евро рассчитывается исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон. Плюс сюда входит ущерб, связанные со спонсорскими или товарными доходами, которые клуб потеряет в результате решения УЕФА. 

Отмечается, что в УЕФА должны подождать с принятием какого-либо решения, пока испанские суды не вынесут решение по делу Негрейры. В противном случае «Барса» может подать в суд на организацию.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?  

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58 комментариев

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ljolik888
Ответ Alexshara
я был в музее (если вы про тот который на ноу камп), да история несомненно, но и то что последнии годы в руководстве бардак, и то что история с Негрейру "странная" и дурно пахнущая тоже несомненно да и для Барселоны возможная дисквалификации из ЛЧ (не верю) это удар конечно, но страшнее если уйдут главные спонсоры/кредиторы (Голдман Сакс), вот это будет катастрофа
Не будем бежать вперёд паровоза. Правда ? Скоро узнаем результаты расследования и только потом можно будет о чем то говорить . Особенно , на счёт КампНоу - так как уже скоро начнётся полная стройка . И наверно люди которые будут вкладывать большие деньги знают больше чем мы. Кстати спасибо за адекватный ответ .
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gPk
Ответ Raul14
Даже если Реал забил Атлетико из офсайда, что помешало выиграть им кубок? Ведь они же очень быстро сравнили счёт голом Карраско! Та игра была очень равная, по пенальти Реал превзошел соперника. Так что не думаю здесь чего-то криминального. Но не думаю что там был офсайд))
Вот это отговорка.Ну ты сам подумай что им мешало выиграть.Вот не забей тогда Реал левый гол ,то победа бы досталасть тому ,кто забил.Одни забили с нарушением правил ,вторые - нет.
То есть ЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ из ОФСАЙДА который позволил клубу дойти до серии пенальти и выиграть трофей по итогу - ЭТО НИЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО.
С таким же успехом могу у тебя спросить.Что мешало Челси забить в большинстве играя 35 минут и выйти в финал?))
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nobrainnopain
Подаст иск конечно может, но как бы самому не пришлось компенсировать судебные издержки и компенсацию уефа😏
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Alexshara
Ответ ljolik888
Барселона это история мирового футбола . Если не был в музеи этого клуба , то советую заглянуть. Тогда поймёшь, .
я был в музее (если вы про тот который на ноу камп), да история несомненно, но и то что последнии годы в руководстве бардак, и то что история с Негрейру "странная" и дурно пахнущая тоже несомненно
да и для Барселоны возможная дисквалификации из ЛЧ (не верю) это удар конечно, но страшнее если уйдут главные спонсоры/кредиторы (Голдман Сакс), вот это будет катастрофа
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Raul14
Ответ gPk
А ,точно.Реал там случайно кубок Атлетико вернуть не хочет?А то даже легенда клуба Клаттенбург признал что гол был забит из офсайда "В этом финале «Реал» вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве. Это был важный момент, и мой помощник пропустил его" - заявил Клаттенбург
Даже если Реал забил Атлетико из офсайда, что помешало выиграть им кубок? Ведь они же очень быстро сравнили счёт голом Карраско! Та игра была очень равная, по пенальти Реал превзошел соперника. Так что не думаю здесь чего-то криминального. Но не думаю что там был офсайд))
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Экселлент
Ответ Okaka
что за клуб-мошенник
Очень же тебя обидела Барса,если ты под каждым ее постом грязь пишешь
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Olegus7
Э, обычно те кто виновен платит, а тут хотят наоборот сделать.
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ljolik888
Ответ Raul14
А ты не забыл что тогда назначили пенальти в ворота Наваса из ничего? Тоесть мяч попал в плечо Карвахалю, а судья посчитал что это игра рукой! Могли и вылететь. Или ваши гадаза такое не видит?
Не надо стыдить имя великого футболиста - Рауля . Он остаётся в сердцах болельщиков Барселоны и Реала . И ему всегда будут опладировать на всех стадионах .
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отличное решение, нарушаешь все возможные правила игры, а получая потенциально бан за свои действия бежишь жаловаться на тех, кто тебя наказал...надеюсь, уефа накажет отстранением...
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Иван Лапин
больше чем рычаг
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Роман
Дайте этим нищебродам кто-нибудь денег. Везде и всегда просят.
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gPk
Ответ Raul14
А ты не забыл что тогда назначили пенальти в ворота Наваса из ничего? Тоесть мяч попал в плечо Карвахалю, а судья посчитал что это игра рукой! Могли и вылететь. Или ваши гадаза такое не видит?
А ,точно.Реал там случайно кубок Атлетико вернуть не хочет?А то даже легенда клуба Клаттенбург признал что гол был забит из офсайда
"В этом финале «Реал» вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве. Это был важный момент, и мой помощник пропустил его" - заявил Клаттенбург
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gPk
Ответ Raul14
А ты не забыл что тогда назначили пенальти в ворота Наваса из ничего? Тоесть мяч попал в плечо Карвахалю, а судья посчитал что это игра рукой! Могли и вылететь. Или ваши гадаза такое не видит?
А ты не забыл что в ворота Челси не поставили пенальти?Или то что Абидаль был удален за липовый фол?
Только вот проблема в том ,что и в пользу Реала и в пользу Барселоны судьи ошибались раза в 4 больше)))

Про пенальти липовый говоришь ,а про то что 2 чистейших на Левандовски не поставили - нет.Ну и самый главный вопрос.Как оба матча доигрывал Каземиро.В ответке он вообще получил желтую на 40 минуте ,но это не останавливало его чтобы бить соперников по ногам и не удалиться с поля)))
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d.xoxlov
Ответ Вратарь Бага
Я не понял, то есть, если будет доказано, что Барсу выкинут из ЛЧ по делу, то она может деньги за это требовать?
Это значит, что с принимающей такое решение организации будет затребовано гарантийное обеспечение на случай, если решение будет принято ошибочно. А его УЕФА ни за что выставить не сможет.
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Raul14
Ответ gPk
Ну например с такого ,что там судья точно так же убивал Баварию , как убивали Челси.Или забыл?))
А ты не забыл что тогда назначили пенальти в ворота Наваса из ничего? Тоесть мяч попал в плечо Карвахалю, а судья посчитал что это игра рукой! Могли и вылететь. Или ваши гадаза такое не видит?
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hannibal ante portas
Ее каждый год исключают из Лч, последние 2 года вообще на групповой стадии, нужно потребовать компенсацию
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gPk
Ответ Raul14
С какого перепуга Реал должен отдать кубок Баварии?))
Ну например с такого ,что там судья точно так же убивал Баварию , как убивали Челси.Или забыл?))
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King_X
Ответ Вратарь Бага
Я не понял, то есть, если будет доказано, что Барсу выкинут из ЛЧ по делу, то она может деньги за это требовать?
Видимо, у Ботхейма научились😂
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Raul14
Ответ gPk
Реал там Баварии ничего отдать не хочет?
С какого перепуга Реал должен отдать кубок Баварии?))
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Val Smith
Любила жаба гадюку.
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porosenochek
И ушастого в придачу пусть тоже требуют!!
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gukmamop
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gPk
Ответ Raul14
Сейчас сколько ЛЧ у банкрота? 5? 3 из них должны вернуть)) Ну или отдать один Челси))
Реал там Баварии ничего отдать не хочет?
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gPk
Ответ Raul14
Сейчас сколько ЛЧ у банкрота? 5? 3 из них должны вернуть)) Ну или отдать один Челси))
Один Челси отдать?А что не 5?Или ты математическим анализом высчитал шансы Челси в том финале против Юнайтеда?)))
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gPk
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну требовать она может и все 200, вопрос в том что отправится в пеший эротический тур со своими хотелками
Точно так же как и УЕФА.Негрейра с УЕФА никак не связан.Если докажут влияние судей в испанском чемпионате ,то какое отношение Негрейра имеет в ЛЧ ?Тоже на судей влиял?
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