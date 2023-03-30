«Барса» может потребовать 100 млн евро от УЕФА, если клуб исключат из ЛЧ
«Барселона» может потребовать 100 млн евро от УЕФА, если ее исключат из Лиги чемпионов.
УЕФА сейчас расследует дело Негрейры. Если в организации решат исключить «Барселону» из Лиги чемпионов в следующем сезоне, то каталонский клуб подаст иск в суд и потребует компенсацию.
Сумма в 100 млн евро рассчитывается исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон. Плюс сюда входит ущерб, связанные со спонсорскими или товарными доходами, которые клуб потеряет в результате решения УЕФА.
Отмечается, что в УЕФА должны подождать с принятием какого-либо решения, пока испанские суды не вынесут решение по делу Негрейры. В противном случае «Барса» может подать в суд на организацию.
Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?
«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?
То есть ЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ из ОФСАЙДА который позволил клубу дойти до серии пенальти и выиграть трофей по итогу - ЭТО НИЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО.
С таким же успехом могу у тебя спросить.Что мешало Челси забить в большинстве играя 35 минут и выйти в финал?))
да и для Барселоны возможная дисквалификации из ЛЧ (не верю) это удар конечно, но страшнее если уйдут главные спонсоры/кредиторы (Голдман Сакс), вот это будет катастрофа
"В этом финале «Реал» вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве. Это был важный момент, и мой помощник пропустил его" - заявил Клаттенбург
Только вот проблема в том ,что и в пользу Реала и в пользу Барселоны судьи ошибались раза в 4 больше)))
Про пенальти липовый говоришь ,а про то что 2 чистейших на Левандовски не поставили - нет.Ну и самый главный вопрос.Как оба матча доигрывал Каземиро.В ответке он вообще получил желтую на 40 минуте ,но это не останавливало его чтобы бить соперников по ногам и не удалиться с поля)))