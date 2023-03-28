Лапорта разошлет сосьос и спонсорам «Барселоны» письма с объяснениями по делу Негрейры. 12 апреля он проведет пресс-конференцию

Президент «Барселоны» намерен объясниться по поводу дела Негрейры.

По сведениям Diario Sport, руководитель подготовил письмо, которое разошлет сосьос в ближайшие дни. В нем он расскажет о стратегии, которой будет придерживаться менеджмент в ситуации со скандалом вокруг выплат и делом, которое завела прокуратура.

Еще одно письмо будет направлено спонсорам и инвесторам – в нем будет подчеркиваться невиновность «Барселоны».

Также Лапорта собирается написать , , Королевской испанской футбольной федерации.

12 апреля президент «Барселоны» проведет пресс-конференцию по этому вопросу.