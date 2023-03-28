Лапорта разошлет сосьос и спонсорам «Барселоны» письма с объяснениями по делу Негрейры. 12 апреля он проведет пресс-конференцию

Теги Барселона Ла Лига УЕФА Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен объясниться по поводу дела Негрейры.

По сведениям Diario Sport, руководитель подготовил письмо, которое разошлет сосьос в ближайшие дни. В нем он расскажет о стратегии, которой будет придерживаться менеджмент в ситуации со скандалом вокруг выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре и делом, которое завела прокуратура.

Еще одно письмо будет направлено спонсорам и инвесторам – в нем будет подчеркиваться невиновность «Барселоны».

Также Лапорта собирается написать УЕФА, Ла Лиге, Королевской испанской футбольной федерации.

12 апреля президент «Барселоны» проведет пресс-конференцию по этому вопросу.

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28 комментариев

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kx9vs4qvvm
Ответ rigobersong
Красава Лапорта, утрет нос всем хейтерам, как делает это с 2003го года, истинный Каталонец и хозяин мадридского театра:))
А ты сосьес?
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Balgali Myrzahmet
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ригоберка тоже сисьос или он просто кулес? 😁
Нет, он просто сосьос у Лапорты
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kx9vs4qvvm
Ответ Hans Castorp
Тема письма : « Рафик не уиноват»
Ны в чом нэ вынауад
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Мыкола
Малявы 😃
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Michael Boldyrev
Ответ Эрнандес Эрнандес
Фанаты Барселоны… еще их называют кулесами… Прозвище короче)
ух, не знал. Для меня смешно показалось, что он рассылает сосьос и письма....подумал, что это тоже какие-то письма) Просто жалобные очень.
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Blaumerc
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ригоберка тоже сисьос или он просто кулес? 😁
а, вы тоже здесь? ну привет халваистам
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serhio_ramos_
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ригоберка тоже сисьос или он просто кулес? 😁
Ригоберке и Климушке давно наплевать на бчк,так как пешеход сейчас в псж.
+3
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Hans Castorp
Пока что вся эта история больше похожа на отмывание денег , правда из всех существующих схем выбрать именно схему с главой судейского корпуса - это либо там еще что-то есть , либо в руководстве у Барсы совсем уж отбитые люди сидели все эти 15 лет . Так или иначе даже за финансовые махинации , учитывая их продолжительность, все равно будут скорее всего какие-то санкции
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vaniaEee
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ригоберка тоже сисьос или он просто кулес? 😁
Кохонес
+5
-3
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Пепкины Квадруплы
Местные сосьос напряглись.
+1
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Hans Castorp
Тема письма :
« Рафик не уиноват»
+3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Michael Boldyrev
Сосьос? Что это?)
Фанаты Барселоны… еще их называют кулесами…

Прозвище короче)
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Эрнандес Эрнандес
Ригоберка тоже сисьос или он просто кулес?

😁
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-6
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Эрнандес Эрнандес
Лапорта разошлет всем сосьос Барселоны, видео где он скачет и скандирует: «Кто не скачет, тот не кулес»

😁
+4
-5
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#SharkTeam
Ответ DolJun
получается о расформировании барсы могут объявить уже 12 апреля? прикольно)
ну ты хоть письмо выложишь тут в каментах?
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Michael Boldyrev
Сосьос? Что это?)
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S1rAlex
ригоберка, получишь имэйл от Лапорта, расскажешь потом)))
+13
-2
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Артур Филоненко
Ответ Makita
скажет голосом Гагарина «Поехали» и уедет))
Скорее голосом комиссара Жибера.)
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Reims Start 2023
Ответ DolJun
получается о расформировании барсы могут объявить уже 12 апреля? прикольно)
Мечтать не вредно))
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Makita
Ответ DolJun
получается о расформировании барсы могут объявить уже 12 апреля? прикольно)
скажет голосом Гагарина «Поехали» и уедет))
+6
-2
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M93
В день космонавтики Барселена улетит в ...
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-3
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Ответ Makita
а вот это уже интересно. Да еще и на день космонавтики. Совпадение?
Жоан просто космос
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Такими темпами три письма преемнику впору писать
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DolJun
получается о расформировании барсы могут объявить уже 12 апреля? прикольно)
+17
-15
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Makita
а вот это уже интересно. Да еще и на день космонавтики. Совпадение?
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