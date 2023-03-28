Дюков о Fan ID: «Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить изменения. Правильно этот вопрос задать им, а не мне»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Политика Fan ID Футбол

Александр Дюков заявил, что возможные изменения в законе о Fan ID зависят только от правительства. 

– По Fan ID высказывались депутаты, высказался Дмитрий Медведев. Возможно ли, чтобы этот закон распространялся только на международные матчи? 

– Я не знаком с этим предложением. Что касается закона, то он принят, правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет.

– Нет ожиданий, что закон можно поменять на матчи РПЛ? Вы же видите посещаемость матчей РПЛ.

– Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения, – сказал президент РФС.

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29 комментариев

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sanek_rabona
Ответ frol92
И вот так везде. Чувак отвечает за определённое направление в жизни страны. В то же время принимается закон, который напрямую затрагивает это направление. И он просто сидит и ждет бумажку с этим законом, чтобы его исполнять. А сходить на заседание, принять участие в обсуждениях, задать вопросы по исполнению того, что правительство там принимает, мы конечно же не будем. Главное, чтобы не убрали как человека слишком много задающего вопросов. Вот поэтому у нас такая ситуация в подавляющем большинстве отраслей экономики и вообще жизни в стране.
Так этот человек, будучи главой рфс и сам на матчи не ходит, куда там ещё какие то заседания посещать.
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Добрый_Ээх
А ты, конечно же, не можешь правительству вопрос задать. Типичная чиновничья позиция.

Кроме своего "футляра" он ни о чем больше не заботился. К другим относился с подозрением и фискальством : "Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать"
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9_volk
"Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения"

Какое некомпетентное чучело. Так ты же руководитель РФС, твоя цель на этой должности - развитие футбола в стране. Нововведения очевидно (если только ты не слепошарый крот) работают на добивание умирающего в стране футбола. Значит ЛИЧНО ТЫ должен поднимать вопрос в Правительстве, чтобы оно пересмотрело свои принятые ранее неудачные решения.
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Isshin88
Ответ frol92
И вот так везде. Чувак отвечает за определённое направление в жизни страны. В то же время принимается закон, который напрямую затрагивает это направление. И он просто сидит и ждет бумажку с этим законом, чтобы его исполнять. А сходить на заседание, принять участие в обсуждениях, задать вопросы по исполнению того, что правительство там принимает, мы конечно же не будем. Главное, чтобы не убрали как человека слишком много задающего вопросов. Вот поэтому у нас такая ситуация в подавляющем большинстве отраслей экономики и вообще жизни в стране.
Это называется «особый путь» и «величие отдельной цивилизации».
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Alexander Shishanov
Ответ frol92
И вот так везде. Чувак отвечает за определённое направление в жизни страны. В то же время принимается закон, который напрямую затрагивает это направление. И он просто сидит и ждет бумажку с этим законом, чтобы его исполнять. А сходить на заседание, принять участие в обсуждениях, задать вопросы по исполнению того, что правительство там принимает, мы конечно же не будем. Главное, чтобы не убрали как человека слишком много задающего вопросов. Вот поэтому у нас такая ситуация в подавляющем большинстве отраслей экономики и вообще жизни в стране.
Советская система управления.
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Валентин и ыч
Ответ В Питере Пять
К своему стыду могу не знать. Но есть ли примеры отраслей в России, где у нас всё хорошо. Где мы одни из лидеров. Хочу знать о хорошем в своей стране. Заранее спасибо, если кто ответит.
"...А также в области балета, мы впереди планеты всей..."
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Добрый_Ээх
Ответ goshforever
Про "Росатом" слышали, например?)
И в области балета мы впереди планеты всей )
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Y BO
И вот опять , никто ничего не знает, единогласно проголосуют за изменения, а потом - "Ну это закон, надо исполнять"
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Hot Poop
Подобные нерешительные заявления и уходы от ответственности подтверждают теорию о том, что вся эта инициатива с FanID согласовывалась на самой верхушке вертикали или где-то очень близко.
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Melnikov1968
Если перевести: в моем огороде что-то происходит, но меня это не волнует. Прогрессивная позиция руководителя. Как в классической миниатюре Аркадия Райкина : "К пуговицам претензии есть?"
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goshforever
Ответ В Питере Пять
К своему стыду могу не знать. Но есть ли примеры отраслей в России, где у нас всё хорошо. Где мы одни из лидеров. Хочу знать о хорошем в своей стране. Заранее спасибо, если кто ответит.
Про "Росатом" слышали, например?)
+1
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Grishgeorgov
У нас в стране все вопросы решает один человек. Он решает с какими соседями мы не будем дружить и он решает когда горячая вода пойдёт в деревне Мухосранск. Ни один вопрос без него не может быть решён. Все остальные бояре нужны, чтобы можно было в нужный момент ручку кинуть грозно на стол. Что нам Дюков, если наша сборная по футболу уже много лет не играла на Олимпийских играх? Вот где проблема. Хотя уже это не главное. Главная проблема, что очень много людей ещё смеет выходить из дома без справки из гос услуг.
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Александр Щербаков
Fan ID - это лучший проект по поднятию интереса к баскетболу, волейболу, хоккею, теннису и прочим видам спорта)
ФХР вообще нужно молиться на тех, кто придумал этот Fan Id - сейчас в П-ОФФ посещаемость площадок зашкаливает.
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melmi
Ответ frol92
И вот так везде. Чувак отвечает за определённое направление в жизни страны. В то же время принимается закон, который напрямую затрагивает это направление. И он просто сидит и ждет бумажку с этим законом, чтобы его исполнять. А сходить на заседание, принять участие в обсуждениях, задать вопросы по исполнению того, что правительство там принимает, мы конечно же не будем. Главное, чтобы не убрали как человека слишком много задающего вопросов. Вот поэтому у нас такая ситуация в подавляющем большинстве отраслей экономики и вообще жизни в стране.
С советских времен так . Ничего не поменялось увы. Тогда также сидели и ждали отмашки, сейчас ждут
Ну и мы как всегда ждем и терпим...
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Russ Ivan
Главное - присосаться к кормушке и делать вид, что ты не при делах и вообще рядовой работяга...
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Xameleon1992
Правительство: мы не при делах
РФС: мы не при делах
Болельщики/фанаты: а че? А всмысле?
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Харламов Никита
Ответ belikovda.90
Логика детей и прочих московских журналистов. Так как Дюков из Газпрома, то он глава РФС. Раз Дюков из Газпрома, как в Нашей Раше, он каждый вечер собирается в отеле вместе с Милером, Сечиным, Путиным и обсуждают, как обустроить государство России. И если вчера ВВП заявил об упрощение Фан уйди, то через 30 минут Дюков, Государственная дума и Совет Федерации должны провести совещание и принять решение. Кроме падения уровня управленцев во власти, также стремительно падает в бездну отечественная журналистика. Просьба к журналистам. Ну, изучите азы конституционного права. Поймите как работает конституция. Такую чушь спрашивать могут только дети.
таки изучать основы КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА надо лишь в тех случаях - КОГДА ОНО РАЬОТАЕТ 🤷🏼‍♂️
а в РФ даже 9 статья конституции не исполняется
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инок
Футболят процесс отмены друг дружке. Только за полную отмену Fan ID. Прочь этот ошейник с наших стадионов.
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d.xoxlov
"Мне неизвестно", #####. Так осведомись!
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В Питере Пять
Ответ frol92
И вот так везде. Чувак отвечает за определённое направление в жизни страны. В то же время принимается закон, который напрямую затрагивает это направление. И он просто сидит и ждет бумажку с этим законом, чтобы его исполнять. А сходить на заседание, принять участие в обсуждениях, задать вопросы по исполнению того, что правительство там принимает, мы конечно же не будем. Главное, чтобы не убрали как человека слишком много задающего вопросов. Вот поэтому у нас такая ситуация в подавляющем большинстве отраслей экономики и вообще жизни в стране.
К своему стыду могу не знать. Но есть ли примеры отраслей в России, где у нас всё хорошо. Где мы одни из лидеров. Хочу знать о хорошем в своей стране. Заранее спасибо, если кто ответит.
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belikovda.90
Ответ Aleksey Yashin
Правительство: Закон о Fun ID? Задайте этот вопрос футбольным властям.
Как дела на зоне?
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belikovda.90
Логика детей и прочих московских журналистов.

Так как Дюков из Газпрома, то он глава РФС.

Раз Дюков из Газпрома, как в Нашей Раше, он каждый вечер собирается в отеле вместе с Милером, Сечиным, Путиным и обсуждают, как обустроить государство России.

И если вчера ВВП заявил об упрощение Фан уйди, то через 30 минут Дюков, Государственная дума и Совет Федерации должны провести совещание и принять решение.

Кроме падения уровня управленцев во власти, также стремительно падает в бездну отечественная журналистика.

Просьба к журналистам.
Ну, изучите азы конституционного права. Поймите как работает конституция. Такую чушь спрашивать могут только дети.
+1
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Aleksey Yashin
Правительство: Закон о Fun ID? Задайте этот вопрос футбольным властям.
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ТТД Бубнова
А в правительстве скажут, этот вопрос надо задавать не нам, а ему ☝️
Классика
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Konstantin Zagainov
Как всегда "Я ни при чём - это они..."
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