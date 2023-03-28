Дюков о Fan ID: «Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить изменения. Правильно этот вопрос задать им, а не мне»
Александр Дюков заявил, что возможные изменения в законе о Fan ID зависят только от правительства.
– По Fan ID высказывались депутаты, высказался Дмитрий Медведев. Возможно ли, чтобы этот закон распространялся только на международные матчи?
– Я не знаком с этим предложением. Что касается закона, то он принят, правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет.
– Нет ожиданий, что закон можно поменять на матчи РПЛ? Вы же видите посещаемость матчей РПЛ.
– Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения, – сказал президент РФС.
Дмитрий Медведев о Fan ID: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий»
Путин поручил упростить использование Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей
Кроме своего "футляра" он ни о чем больше не заботился. К другим относился с подозрением и фискальством : "Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать"
Какое некомпетентное чучело. Так ты же руководитель РФС, твоя цель на этой должности - развитие футбола в стране. Нововведения очевидно (если только ты не слепошарый крот) работают на добивание умирающего в стране футбола. Значит ЛИЧНО ТЫ должен поднимать вопрос в Правительстве, чтобы оно пересмотрело свои принятые ранее неудачные решения.
ФХР вообще нужно молиться на тех, кто придумал этот Fan Id - сейчас в П-ОФФ посещаемость площадок зашкаливает.
Ну и мы как всегда ждем и терпим...
РФС: мы не при делах
Болельщики/фанаты: а че? А всмысле?
а в РФ даже 9 статья конституции не исполняется
Так как Дюков из Газпрома, то он глава РФС.
Раз Дюков из Газпрома, как в Нашей Раше, он каждый вечер собирается в отеле вместе с Милером, Сечиным, Путиным и обсуждают, как обустроить государство России.
И если вчера ВВП заявил об упрощение Фан уйди, то через 30 минут Дюков, Государственная дума и Совет Федерации должны провести совещание и принять решение.
Кроме падения уровня управленцев во власти, также стремительно падает в бездну отечественная журналистика.
Просьба к журналистам.
Ну, изучите азы конституционного права. Поймите как работает конституция. Такую чушь спрашивать могут только дети.
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