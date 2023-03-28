Дюков о Fan ID: «Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить изменения. Правильно этот вопрос задать им, а не мне»

заявил, что возможные изменения в законе о Fan ID зависят только от правительства.

– По Fan ID высказывались депутаты, высказался Дмитрий Медведев. Возможно ли, чтобы этот закон распространялся только на международные матчи?

– Я не знаком с этим предложением. Что касается закона, то он принят, правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет.

– Нет ожиданий, что закон можно поменять на матчи РПЛ? Вы же видите посещаемость матчей .

– Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения, – сказал президент .

Дмитрий Медведев о Fan ID: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий»

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