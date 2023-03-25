Магуайр о Евро-2024: «Если Англия не выиграет турнир, это будет провал. Я был близок к победе на трех крупных турнирах»
Харри Магуайр настроен на победу на Евро-2024 в составе сборной Англии.
Я думаю, что у меня – еще и в моем возрасте, сейчас мне 30 лет – такой образ мышления: «Если мы не выиграем турнир, это будет провал».
Мы должны пройти занять в отборе первое место – я имею в виду, что это сложная группа, но мы приехали сюда [на матч с Италией] и добились потрясающего результата.
Но таков мой образ мышления. Я уже побывал на трех крупных турнирах и был близок к победе. Я верю, что у нас есть игроки, способные выиграть. Мы поехали в Катар, желая выиграть турнир. Так что, в конечном счете, когда нас выбивают, мы, как команда, разочаровываемся.
Игра была хорошей, у нас было больше всего сухих матчей на турнире, мы были одной из самых забивающих команды, хотя вышли только в четвертьфинал», – сказал защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».
С 1966 нет побед и перед каждым новым турниром мы слышим эту браваду