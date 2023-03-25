Магуайр о Евро-2024: «Если Англия не выиграет турнир, это будет провал. Я был близок к победе на трех крупных турнирах»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Харри Магуайр Евро-2024 Футбол

Харри Магуайр настроен на победу на Евро-2024 в составе сборной Англии. 

Я думаю, что у меня – еще и в моем возрасте, сейчас мне 30 лет – такой образ мышления: «Если мы не выиграем турнир, это будет провал».

Мы должны пройти занять в отборе первое место – я имею в виду, что это сложная группа, но мы приехали сюда [на матч с Италией] и добились потрясающего результата.

Но таков мой образ мышления. Я уже побывал на трех крупных турнирах и был близок к победе. Я верю, что у нас есть игроки, способные выиграть. Мы поехали в Катар, желая выиграть турнир. Так что, в конечном счете, когда нас выбивают, мы, как команда, разочаровываемся.

Игра была хорошей, у нас было больше всего сухих матчей на турнире, мы были одной из самых забивающих команды, хотя вышли только в четвертьфинал», – сказал защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ melmi
С вашим чудо тренером при всем таланте и силе состава вам наврядле светит победа. С 1966 нет побед и перед каждым новым турниром мы слышим эту браваду
странно читать такое, когда команда проиграла в финале по пенальти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Не выиграет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Нефанатик
Ну, прошедший чемпионат мира показал что фифа кого угодно может сделать чемпионом.
Поэтому Кейну и подарили два пенальти, но оказывается их нужно уметь забивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akschweyan
Ну если Англия была близка к победе на ЧМ22, то Россия чуть не выиграла домашний мундиаль в таком случае))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
"Когда нас выбивают, то я включаю режим разморозки и пускаюсь во все тяжкие, как в Греции", - резюмировал Магуайр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
«Так что, в конечном счете, когда нас выбивают, мы, как команда, разочаровываемся.»- ну пора уже привыкнуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ melmi
С вашим чудо тренером при всем таланте и силе состава вам наврядле светит победа. С 1966 нет побед и перед каждым новым турниром мы слышим эту браваду
Ну, прошедший чемпионат мира показал что фифа кого угодно может сделать чемпионом.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ OldRedWhite
Ну и Вашей Сборной тут уж точно не победить !
Италии ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yulay
какой амбициозный холодильник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепкины Квадруплы
Если и существует человек, который может для Англии что-то выиграть, то это Харри Магуайр.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Когда у Англии появится топ тренер и топ вратарь, тогда возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак-лучшая команда России
Нырки Стерлинга вам не помогут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Arthur Jacob
Традиционное высокомерие англичан, затем будут слёзы от поражений, и так уже 56
Ну и Вашей Сборной тут уж точно не победить !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caucentus
Полутоварняк в Неаполе его так оторвал от земли?)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ну да, ведь мы так привыкли к победам англичан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слава Молотов
Ну значит привычно снова "быть близким к победе")))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ ConorNite
Англия переоценена как сборная. Не думаю, что они способны в обозримом будущем победить хоть в каком-то турнире. Быть близкими к победе - не значит победить. Что касается лично Магуайра, при всей критике, в последнее время действует на удивление надежно. Но он все еще древесина) Ахах
Англия как Тоттенхэм среди сборных, победа в 60-х, финал недавно. Хотя надо сказать, сейчас у них неплохое поколение брусков, в топ-5 Европы входят, их игрокам идет на пользу вариться в лучшей легионерской лиге мира с самыми крутыми тренерами, азы футбола познают.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Не выиграют потому что англичане в футболе генетические неудачники: почти 150 лет сборной и только 1 выигранный турнир и то судейский
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Psyber
Я, высокомерная голова от часов заря.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
С вашим чудо тренером при всем таланте и силе состава вам наврядле светит победа.
С 1966 нет побед и перед каждым новым турниром мы слышим эту браваду
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яна Рябова
Ответ ConorNite
Англия переоценена как сборная. Не думаю, что они способны в обозримом будущем победить хоть в каком-то турнире. Быть близкими к победе - не значит победить. Что касается лично Магуайра, при всей критике, в последнее время действует на удивление надежно. Но он все еще древесина) Ахах
Твой коммент, как хорошо плохо хорошо плохо хорошо плохо и в конце ахахха... Логики ноль
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Филимонов
)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Традиционное высокомерие англичан, затем будут слёзы от поражений, и так уже 56
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Англия переоценена как сборная. Не думаю, что они способны в обозримом будущем победить хоть в каком-то турнире. Быть близкими к победе - не значит победить. Что касается лично Магуайра, при всей критике, в последнее время действует на удивление надежно. Но он все еще древесина) Ахах
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий