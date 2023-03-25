настроен на победу на в составе сборной Англии.

Я думаю, что у меня – еще и в моем возрасте, сейчас мне 30 лет – такой образ мышления: «Если мы не выиграем турнир, это будет провал».

Мы должны пройти занять в отборе первое место – я имею в виду, что это сложная группа, но мы приехали сюда [на матч с Италией] и добились потрясающего результата.

Но таков мой образ мышления. Я уже побывал на трех крупных турнирах и был близок к победе. Я верю, что у нас есть игроки, способные выиграть. Мы поехали в Катар, желая выиграть турнир. Так что, в конечном счете, когда нас выбивают, мы, как команда, разочаровываемся.

Игра была хорошей, у нас было больше всего сухих матчей на турнире, мы были одной из самых забивающих команды, хотя вышли только в четвертьфинал», – сказал защитник сборной Англии и « ».