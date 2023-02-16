Луи Саа: «Магуайру нужно искать другой клуб. Варан и Мартинес легко справляются с прессингом, в отличие от медлительного Харри»

Экс-форвард « » Луи Саа советует защитнику сменить клуб.

«Магуайру следует искать новую команду, потому что его форма будет ухудшаться из-за нехватки игрового времени.

Магуайр слишком медлителен при работе с мячом, и это мешает обороне выманивать соперников. Такое бывает, когда игроку не хватает уверенности в себе. Мы видим, что и легко справляются с попытками их прессинговать, в отличие от Магуайра.

Тяжело видеть, что капитану не дают играть, но сам он по-прежнему сохраняет улыбку на лице. И никого не должно раздражать его желание играть больше, он очень важный для сборной Англии футболист.

Ему нужно игровое время, а его стиль больше подошел бы команде с очень компактной обороной, которая пытается играть на контратаках. Но «МЮ» сейчас нужен очень собранный и подвижный защитник, который также способен проявить себя в атаке.

Если Магуайр хочет остаться, ему нужно быстро прибавлять и использовать любую возможность пробиться в состав. Для него это серьезное испытание.

Он способен играть за «МЮ», но, учитывая его конкурентов, он не получит того объема игрового времени, который ему необходим для того, чтобы оставаться на топ-уровне», – сказал Саа PaddyPower.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!