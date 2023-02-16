Луи Саа: «Магуайру нужно искать другой клуб. Варан и Мартинес легко справляются с прессингом, в отличие от медлительного Харри»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Рафаэль Варан Харри Магуайр Лисандро Мартинес Футбол

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа советует защитнику Харри Магуайру сменить клуб.

«Магуайру следует искать новую команду, потому что его форма будет ухудшаться из-за нехватки игрового времени.

Магуайр слишком медлителен при работе с мячом, и это мешает обороне выманивать соперников. Такое бывает, когда игроку не хватает уверенности в себе. Мы видим, что Варан и Мартинес легко справляются с попытками их прессинговать, в отличие от Магуайра.

Тяжело видеть, что капитану не дают играть, но сам он по-прежнему сохраняет улыбку на лице. И никого не должно раздражать его желание играть больше, он очень важный для сборной Англии футболист.

Ему нужно игровое время, а его стиль больше подошел бы команде с очень компактной обороной, которая пытается играть на контратаках. Но «МЮ» сейчас нужен очень собранный и подвижный защитник, который также способен проявить себя в атаке.

Если Магуайр хочет остаться, ему нужно быстро прибавлять и использовать любую возможность пробиться в состав. Для него это серьезное испытание.

Он способен играть за «МЮ», но, учитывая его конкурентов, он не получит того объема игрового времени, который ему необходим для того, чтобы оставаться на топ-уровне», – сказал Саа PaddyPower.

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9 комментариев

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Олег Ринкевич
Ответ zugzwang
магваеру нужно искать другую работу
охлаждать пивко?
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yurchik07
Ответ mansur_axe
Возможно мало кто помнит, Холодоса брали не за то что он быстрый, а за то что хорош на втором этаже и мегакрут в игре с низким блоком и требовать от него скорости МБАППЕ несерьезно. Сколько угодно критикуйте, но он хороший защитник.
Смешно и грустно читать такой коммент.Но к сожалению такие недалёкие люди тоже есть.Куда же без них???
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yurchik07
Я вообще не пойму,какого его назначили в свое время капитаном.Какой нафиг с него кэп???Косячник.Но ничего,в конце сезона его не будет.
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mansur_axe
Возможно мало кто помнит, Холодоса брали не за то что он быстрый, а за то что хорош на втором этаже и мегакрут в игре с низким блоком и требовать от него скорости МБАППЕ несерьезно. Сколько угодно критикуйте, но он хороший защитник.
0
-1
-1
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jzx
Ответ Гамаль Хайдаров
Было б прикольно посмотреть на него в Атлетико
Кстати да, для низкой обороны он самое оно
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Dr.Hapot
Уровень холодильника- эвертон или астон вилла, будем объективны
+3
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Гамаль Хайдаров
Было б прикольно посмотреть на него в Атлетико
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QWertY
Шейхи ему найдут новый клуб летом)
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zugzwang
магваеру нужно искать другую работу
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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