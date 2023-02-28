Харри Магуайр: «Я хочу играть, выводить парней из тоннеля в начале матча. Но Варан хорош, а Тен Хагу нравится, когда в центре обороны есть левоногий защитник»

Капитан « » выразил желание играть чаще.

«Я тот футболист, который хочет играть, выводить парней из тоннеля в начале матча. Но я также понимаю, что огромная конкуренция за место в составе – это неотъемлемая часть футбола высшего уровня.

играет здорово, и мы видели, чего хочет тренер, ему нравится, когда в центре обороны играет левоногий защитник. Так что конкуренция высока.

Настроение у команды отличное. Парни ладят друг с другом, это действительно сплоченная команда, все вносят свой вклад. Те, кто не играет, включая меня, усердно работают и подталкивают тех, кто играет. Так все устроено в большом клубе. И то, что мы здесь строим, стало причиной нашего участия в четырех соревнованиях до сих пор», – сказал Магуайр.

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