Харри Магуайр: «Я хочу играть, выводить парней из тоннеля в начале матча. Но Варан хорош, а Тен Хагу нравится, когда в центре обороны есть левоногий защитник»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр выразил желание играть чаще.
«Я тот футболист, который хочет играть, выводить парней из тоннеля в начале матча. Но я также понимаю, что огромная конкуренция за место в составе – это неотъемлемая часть футбола высшего уровня.
Рафа Варан играет здорово, и мы видели, чего хочет тренер, ему нравится, когда в центре обороны играет левоногий защитник. Так что конкуренция высока.
Настроение у команды отличное. Парни ладят друг с другом, это действительно сплоченная команда, все вносят свой вклад. Те, кто не играет, включая меня, усердно работают и подталкивают тех, кто играет. Так все устроено в большом клубе. И то, что мы здесь строим, стало причиной нашего участия в четырех соревнованиях до сих пор», – сказал Магуайр.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Рано или поздно в сборную Англии прекратят вызывать.
Как с Санчо, когда он стартовую потерял.
Так Хагу нравится, когда при обороне ЦЗ не сносит бедного Шоу, тот хотя бы понимает что делает.
Тебе Хагу нравится, когда защитник обладает хорошим пасом и решительностью и не мусолится с мячом 20 секунд чтобы в итоге его потерять и вывести противника 1 на 1.
Тен Хагу нравится, когда после ошибки игрок бежит и отрабатывает эпизод до конца а не разводит руками скуля что-то в сторону партнеров или арбитра.
Но Харри «Холодильник» считает что это левоногость Лича усадила его на лавку.
Ты так ничего и не понял Харри……..
от кого больше защищаться от соперника или от Магуайра 😁
Комменты на спортсе:
Лолкек, смотрите говорящий холодильник!
Выводи парней в Сток Сити
Ну, я думаю, что заодно тренеру не нравится, когда в центре обороны играет кривоногий защитник🌚