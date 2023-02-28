Харри Магуайр: «Я хочу играть, выводить парней из тоннеля в начале матча. Но Варан хорош, а Тен Хагу нравится, когда в центре обороны есть левоногий защитник»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр выразил желание играть чаще.

«Я тот футболист, который хочет играть, выводить парней из тоннеля в начале матча. Но я также понимаю, что огромная конкуренция за место в составе – это неотъемлемая часть футбола высшего уровня.

Рафа Варан играет здорово, и мы видели, чего хочет тренер, ему нравится, когда в центре обороны играет левоногий защитник. Так что конкуренция высока.

Настроение у команды отличное. Парни ладят друг с другом, это действительно сплоченная команда, все вносят свой вклад. Те, кто не играет, включая меня, усердно работают и подталкивают тех, кто играет. Так все устроено в большом клубе. И то, что мы здесь строим, стало причиной нашего участия в четырех соревнованиях до сих пор», – сказал Магуайр.

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14 комментариев

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kin
Парни: кто закрыл свет в конце тоннеля??
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Dm Kznts
Ответ werley
Да в том и дело, что хоть он и говорит, что хочет играть, но готов примириться и с ролью запасного. И по интервью в целом видно, что у него нет настроя уходить куда-нибудь. В том же Стоке зарплата у него едва ли будет выше, пахать нужно будет не меньше, а надежды на трофеи никакой. Уж лучше на лавке в МЮ сидеть.
сомневаюсь.
Рано или поздно в сборную Англии прекратят вызывать.
Как с Санчо, когда он стартовую потерял.
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Grigory Rin
Мага, каким бы он не был сейчас игроком, не ноет, говорит нормальные вещи и спокойно, хотя бы в медиа, принимает свою роль в команде. Комменты на спортсе: Лолкек, смотрите говорящий холодильник!
Комменты на спортсе: 🔥 🔥 🔥 🤣
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Манюшный
Тег Хагу нравится когда защитник отдаёт пас назад, такой, чтобы вратарь не делал шпагат для того чтобы обработать мяч.

Так Хагу нравится, когда при обороне ЦЗ не сносит бедного Шоу, тот хотя бы понимает что делает.

Тебе Хагу нравится, когда защитник обладает хорошим пасом и решительностью и не мусолится с мячом 20 секунд чтобы в итоге его потерять и вывести противника 1 на 1.

Тен Хагу нравится, когда после ошибки игрок бежит и отрабатывает эпизод до конца а не разводит руками скуля что-то в сторону партнеров или арбитра.

Но Харри «Холодильник» считает что это левоногость Лича усадила его на лавку.

Ты так ничего и не понял Харри……..
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werley
Ответ Dm Kznts
Нет проблем. Выводи парней в Сток Сити
Да в том и дело, что хоть он и говорит, что хочет играть, но готов примириться и с ролью запасного. И по интервью в целом видно, что у него нет настроя уходить куда-нибудь. В том же Стоке зарплата у него едва ли будет выше, пахать нужно будет не меньше, а надежды на трофеи никакой. Уж лучше на лавке в МЮ сидеть.
+2
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SegaYasch
Ну кроме шуток, Магуайр вполне себе приятный человек - истерики не устраивает, выполняет все о чем его просят, не щадит ни своих ни чужих. Понятно что бытовая техника вместе с мебелью не могут играть в футбол, хотя вот Карлос «тумбочка» Тевес использовал свою антропометрию по полной. В общем, над Харри тяжело не шутить, но злых издевательств он точно не заслуживает - не его вина, что за него столько заплатили
+1
-1
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MK
Ответ Ебздрогыч
Харри Магуайр: «Я хочу играть, выводить парней из себя»
Представляю лицо Де Хеа,

от кого больше защищаться от соперника или от Магуайра 😁
+7
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Grigory Rin
Мага, каким бы он не был сейчас игроком, не ноет, говорит нормальные вещи и спокойно, хотя бы в медиа, принимает свою роль в команде.
Комменты на спортсе:
Лолкек, смотрите говорящий холодильник!
+26
-2
+24
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Вертуальный
Холодильник Я хочу помочь противникам но меня не выпускают
+2
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igls54
Лучше быть Магуайром, чем Бирюсой или Саратовым
+3
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Dm Kznts
Нет проблем.
Выводи парней в Сток Сити
+5
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ХавиГави_Паратрупер
"Рафа Варан играет здорово, и мы видели, чего хочет тренер, ему нравится, когда в центре обороны играет левоногий защитник."
Ну, я думаю, что заодно тренеру не нравится, когда в центре обороны играет кривоногий защитник🌚
+6
-2
+4
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teg91
тен Хаг любит, когда в обороне играют защитники, а не бытовая техника...Собственно, болельщики МЮ тоже
+21
-4
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Ебздрогыч
Харри Магуайр: «Я хочу играть, выводить парней из себя»
+36
-4
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