Харри Магуайр: «В «МЮ» у меня важная роль на поле и за его пределами. Я стараюсь, чтобы клуб добился успеха, независимо от того, играю я или нет»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Лига Европы УЕФА Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр рассказал о своей роли в «Манчестер Юнайтед». 

Капитан команды также подвел итоги матча с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0, первая игра – 4:1).

«Это были хорошие две игры, «Бетис» – хорошая команда, поэтому мы знали, что жребий будет непростым. Мы знали, что они будут атаковать в первые 20 минут, но если мы при этом доведем дело до конца, это будет важно для прогресса. Мы ожидали от них быстрого старта, но знали, что если не пропустим, то это будет знаком хорошо проделанной работы. 

Я усердно работаю на тренировках и вкладываю в это все силы. Конечно, я хочу играть больше и выходить в старте чаще, но я играю свою роль на поле и за его пределами, и приятно быть в команде и вести ее за собой.

В этом клубе у меня важная роль на поле и за его пределами, и каждый день я стараюсь, чтобы этот клуб добился успеха, независимо от того, играю я или нет», – сказал Магуайр в эфире BT Sport. 

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12 комментариев

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Колено решфорда
Кстати, вообще не сомневаюсь, что кэп на тренировках выкладывается, иначе у ЭТХ вообще бы не играл.
Круто, что не ноет публично, сегодня отлично на поле смотрелся. Если летом захочет уйти, вообще негатива к нему не будет.
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Los Galácticos
Ответ Михо
Сегодня то сыграл отлично
Да сегодня сыграл хорошо, Тен Хаг понимал что сложно будет просрать такой гандикап и решил выпустить Магуайра а он даже не налажал. Но лучше Тен Хагу больше не повторять такой опасный трюк в следующих важных матчах.
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svft
верно, пиво само себя не охл
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Михо
Ответ Los Galácticos
Ну если важная роль это не мешать команде побеждать своим присутствием на поле, тогда да.
Сегодня то сыграл отлично
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раскаявшийся жиробас
пивко само себя не охладит, все верно
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deadjoker
Конечно важная. Пиво само себя не охладит.
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Ебздрогыч
Есть в футболе игроки, выполняющие черновую работу, про них говорят - таскают рояль. Но чтобы таскать еще и холодильник - сил может не хватить
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WelcomeBackPURE
Сегодня все забросы в штрафную снимал ! По мне так лучший игрок матча
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therealgreenman
Харри профессионал
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Los Galácticos
Ну если важная роль это не мешать команде побеждать своим присутствием на поле, тогда да.
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Roman
Легенда нашего Маню! ❤️💪
0
-2
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Bill Zapulil
Холодос не токсик!
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