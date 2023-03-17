Харри Магуайр: «В «МЮ» у меня важная роль на поле и за его пределами. Я стараюсь, чтобы клуб добился успеха, независимо от того, играю я или нет»

рассказал о своей роли в « ».

Капитан команды также подвел итоги матча с « » в 1/8 финала (1:0, первая игра – 4:1).

«Это были хорошие две игры, «Бетис» – хорошая команда, поэтому мы знали, что жребий будет непростым. Мы знали, что они будут атаковать в первые 20 минут, но если мы при этом доведем дело до конца, это будет важно для прогресса. Мы ожидали от них быстрого старта, но знали, что если не пропустим, то это будет знаком хорошо проделанной работы.

Я усердно работаю на тренировках и вкладываю в это все силы. Конечно, я хочу играть больше и выходить в старте чаще, но я играю свою роль на поле и за его пределами, и приятно быть в команде и вести ее за собой.

В этом клубе у меня важная роль на поле и за его пределами, и каждый день я стараюсь, чтобы этот клуб добился успеха, независимо от того, играю я или нет», – сказал Магуайр в эфире BT Sport.

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