Миралем Пьянич: «Мечтаю о финале Лиги Европы между «Ромой» и «Ювентусом»

Теги Рома Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА высшая лига ОАЭ Миралем Пьянич Аль-Шарджа Футбол

Миралем Пьянич рассказал, кого хочет видеть в финале Лиге Европы.

«Я надеюсь, что «Ювентус» сможет пройти в следующий раунд. Я мечтаю о финале Лиги Европы между «Ромой» и «Ювентусом», – сказал экс-полузащитник «Ромы» и «Юве», сейчас выступающий за клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, в интервью La Gazzetta dello Sport.

Боснийский хавбек выступал за «Рому» с 2011 по 2016 год, за «Юве» – с 2016-го по 2020-й. 

В четвертьфинале Лиги Европы «Ювентус» встретится со «Спортингом», а «Рома» – с «Фейеноордом».

 

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7 комментариев

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d.xoxlov
Наш человек💪🏻
0
-2
-2
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Люблю Марго Робби
Ответ Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=Th9J0_dco00
В финале они так играть не станут, ведь на кону для них будет стоять путёвка в ЛЧ, что важнее чем сам кубок ЛЕ
+3
-1
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Дмитрий Мороз
Что может быть лучше финала между днищем с одной стороны и унынием от Аллегри
0
-2
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Н.Ф.
Ответ Люблю Марго Робби
Можно не надо, это будет унылое зрелище с минимум моментов , два автобуса в финале это перебор
https://www.youtube.com/watch?v=Th9J0_dco00
+5
-3
+2
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buFFon
Аналогично))
0
-2
-2
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Люблю Марго Робби
Можно не надо, это будет унылое зрелище с минимум моментов , два автобуса в финале это перебор
+3
-6
-3
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QWertY
МЮ-Юве -вот финал мечты. Но увы и ах
0
-5
-5
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