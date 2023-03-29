Миралем Пьянич: «Мечтаю о финале Лиги Европы между «Ромой» и «Ювентусом»
Миралем Пьянич рассказал, кого хочет видеть в финале Лиге Европы.
«Я надеюсь, что «Ювентус» сможет пройти в следующий раунд. Я мечтаю о финале Лиги Европы между «Ромой» и «Ювентусом», – сказал экс-полузащитник «Ромы» и «Юве», сейчас выступающий за клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, в интервью La Gazzetta dello Sport.
Боснийский хавбек выступал за «Рому» с 2011 по 2016 год, за «Юве» – с 2016-го по 2020-й.
В четвертьфинале Лиги Европы «Ювентус» встретится со «Спортингом», а «Рома» – с «Фейеноордом».
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