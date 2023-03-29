Миралем Пьянич: «Мечтаю о финале Лиги Европы между «Ромой» и «Ювентусом»

рассказал, кого хочет видеть в финале .

«Я надеюсь, что «Ювентус» сможет пройти в следующий раунд. Я мечтаю о финале Лиги Европы между «Ромой» и « », – сказал экс-полузащитник «Ромы» и «Юве», сейчас выступающий за клуб « » из ОАЭ, в интервью La Gazzetta dello Sport.

Боснийский хавбек выступал за «Рому» с 2011 по 2016 год, за «Юве» – с 2016-го по 2020-й.

В четвертьфинале Лиги Европы «Ювентус» встретится со «Спортингом», а « » – с «Фейеноордом».