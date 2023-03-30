Манчини о натурализации в сборной Италии: «Из топ-7 клубов Серии А лишь у «Лацио» итальянский центрфорвард. Если находим подходящих игроков, принимаем решение»

Теги Интер Рома Милан Лацио Аталанта Роберто Манчини Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи натурализация Футбол

Роберто Манчини высказался о натурализации в сборной Италии.

Ранее стало известно, что Италия может натурализовать Капальдо из «Зальцбурга», Инфантино из «Росарио» и еще 10 аргентинцев.

«У Италии тоже забирали игроков, которые прошли все молодежные академии. Так обстоят дела на данный момент. Среди семи лучших клубов Серии А только у «Лацио» есть итальянский центральный нападающий.

Если мы находим подходящих игроков, мы оцениваем их и принимаем решение. Если бы мы могли найти их в Италии, было бы лучше. Каждый может говорить, что хочет, но нужно время, чтобы найти их», – сказал главный тренер сборной Италии.

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17 комментариев

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savik-A.M.
Ответ !!!Bata!!!
Мирослав Клозе тоже натурализованный немец, так, на вскидку)
Он итальянец ? Нет
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!!!Bata!!!
Ответ savik-A.M.
Горан Пандев и Мирослав Клозе , так , на вскидку
Мирослав Клозе тоже натурализованный немец, так, на вскидку)
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Михаил Хромаков
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Какой тогда смысл в национальных сборных, если игроки в эту команду набираются в других странах, как в клуб
вы предлагаете отменить весь африканский футбол или чтоб там уровень упал до чемпионата водокачки?
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savik-A.M.
Ответ Лёха Жданчик
Кин, Гнонто, Балотелли, Огбонна и др конечно же родились в Италии но это выходцы эмигрантов и не отменяет тот факт что вчера они могли родится в Африке....не так сложно получить гражданство страны.....вот по этому все едут рожать в США..... или Израиль где не надо визы
Чушь редкостная , по таким понятиям любая сборная США сборная эмигрантов , если не индеец в составе
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Лёха Жданчик
Ответ savik-A.M.
И кого ? Кин родился в Италии , Бало давно в ней не играет , пустой на редкость треп
Кин, Гнонто, Балотелли, Огбонна и др конечно же родились в Италии но это выходцы эмигрантов и не отменяет тот факт что вчера они могли родится в Африке....не так сложно получить гражданство страны.....вот по этому все едут рожать в США..... или Израиль где не надо визы
0
-1
-1
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Прекрасная РФПЛ будущего
Какой тогда смысл в национальных сборных, если игроки в эту команду набираются в других странах, как в клуб
+1
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Константин Эсперов
Это такая проблема для тренера сборной ? играй без нападающего.
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savik-A.M.
Ответ Лёха Жданчик
Кто бы жаловался а Италия на нехватку игроков с паспортом ....сколько они Африканцев натурализовали? Больше только у Франции
И кого ? Кин родился в Италии , Бало давно в ней не играет , пустой на редкость треп
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savik-A.M.
Ответ андрэ
ещё бы у Лацио был не итальянский форвард))))
Горан Пандев и Мирослав Клозе , так , на вскидку
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Andrew Petrov
а наши швондеры всё равно будут против Малкома в сборной🤣
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-2
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Милан 777
У Милана ещё недавно были Доннарума и Романьоли, первый ушёл за деньгами, второй проиграл конкуренцию Томори, остались Калабрия, Флоренци, Габбия и Тонали ...
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Алекс Я
Ответ Александра Александрова
Вам бы нынешних прогрессивных менеджеров из рфпл , они бы вырастили вам новых дзюбинаторов ))
Так они действуют по вашим заветвм ,практически отменили лимит
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Лёха Жданчик
Кто бы жаловался а Италия на нехватку игроков с паспортом ....сколько они Африканцев натурализовали? Больше только у Франции
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Кирилл Голивец
Кстати именно по причине не самого большого количества итальянцев в топах такой крутой сезон у итальянских клубов в еврокубках. Барелла, Бастони и Верратти это исключения. Обычно итальянцы созревают как футболисты к 30 годам. Поэтому интенсивных игроков берут из других школ, афрофранцузы здесь особенно котируются. Просто представьте на месте Замбо-Ангисса какого-то чела из Сассуоло или Болоньи, или на месте Осимена очередного Скамакку/Пеллегри/непонятно какую вспышку-однодневку, которой еще 10 лет до итальянского взросления)

Касательно Капальдо - игрок с базой, которую и Скалони в теории оценит. Там перебор интенсивных полузащитников, еще и Ло Чельсо вернулся после ЧМ, но в теории такие это ядро его футбола. Особенно когда закончат Месси и Ди Мария, такой центр поля может позволять Аргентина одерживать душные победы по 1-0)
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!!!Bata!!!
И то который травмирован.
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андрэ
ещё бы у Лацио был не итальянский форвард))))
+6
-1
+5
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Александра Александрова
Вам бы нынешних прогрессивных менеджеров из рфпл , они бы вырастили вам новых дзюбинаторов ))
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