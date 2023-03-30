Манчини о натурализации в сборной Италии: «Из топ-7 клубов Серии А лишь у «Лацио» итальянский центрфорвард. Если находим подходящих игроков, принимаем решение»
Роберто Манчини высказался о натурализации в сборной Италии.
Ранее стало известно, что Италия может натурализовать Капальдо из «Зальцбурга», Инфантино из «Росарио» и еще 10 аргентинцев.
«У Италии тоже забирали игроков, которые прошли все молодежные академии. Так обстоят дела на данный момент. Среди семи лучших клубов Серии А только у «Лацио» есть итальянский центральный нападающий.
Если мы находим подходящих игроков, мы оцениваем их и принимаем решение. Если бы мы могли найти их в Италии, было бы лучше. Каждый может говорить, что хочет, но нужно время, чтобы найти их», – сказал главный тренер сборной Италии.
«Напоминает Батистуту». Откуда взялся аргентинец в сборной Италии, который забил Англии в дебюте?
Касательно Капальдо - игрок с базой, которую и Скалони в теории оценит. Там перебор интенсивных полузащитников, еще и Ло Чельсо вернулся после ЧМ, но в теории такие это ядро его футбола. Особенно когда закончат Месси и Ди Мария, такой центр поля может позволять Аргентина одерживать душные победы по 1-0)