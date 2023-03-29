Пирло считает, что Фаджоли похож на него: «Он мог бы стать новым Пирло – умеет все, способен управлять игрой»

назвал итальянских игроков, похожих на него.

«Прогрессирует Локателли. Самый большой скачок совершил Фаджоли, который дебютировал под моим руководством.

Он умеет все и является краеугольным камнем «Юве», он обладает качествами, позволяющими управлять игрой. Он мог бы стать новым Пирло, но лучше запомнить его как Фаджоли», – сказал бывший тренер « » в интервью La Gazzetta dello Sport.

Фаджоли чуть не закончил из-за проблем с сердцем, а в 21 вдруг спасает сезон «Юве». Верю в новый прорыв в 2023-м