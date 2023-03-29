Пирло считает, что Фаджоли похож на него: «Он мог бы стать новым Пирло – умеет все, способен управлять игрой»

Теги Андреа Пирло Ювентус серия А Италия Мануэль Локателли Николо Фаджоли Футбол

Андреа Пирло назвал итальянских игроков, похожих на него.

«Прогрессирует Локателли. Самый большой скачок совершил Фаджоли, который дебютировал под моим руководством.

Он умеет все и является краеугольным камнем «Юве», он обладает качествами, позволяющими управлять игрой. Он мог бы стать новым Пирло, но лучше запомнить его как Фаджоли», – сказал бывший тренер «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Фаджоли чуть не закончил из-за проблем с сердцем, а в 21 вдруг спасает сезон «Юве». Верю в новый прорыв в 2023-м

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5 комментариев

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Roman Dementiev
Стилистически вообще на Пирло не похож. Скорее уж Маркизио
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Карма такая карма
Пускай уж он будет первым Фаджоли!
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Заяцволк
Ответ Виталий Ан
Неожиданно услышать такое. Не то что бы Пирло не заслужил такого признания. Безусловно, был выдающимся игроком. Но как то не вяжется с его образом. Всегда был скромным.
Да там у него журналисты спрашивали о наследнике, что-то вроде "Кто станет вторым Пирло ?", поэтому он так и ответил
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Виталий Ан
Неожиданно услышать такое. Не то что бы Пирло не заслужил такого признания. Безусловно, был выдающимся игроком. Но как то не вяжется с его образом. Всегда был скромным.
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Леван Мкртчян
Как технично похвалил себя Пирло
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