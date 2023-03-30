«Витесс» опроверг информацию о финансировании клуба Абрамовичем

«Витесс» опроверг информацию о тайном финансировании клуба со стороны .

Ранее газета The Guardian опубликовала статью, в которой утверждалось, что бывший владелец « » тайно участвовал в поглощении футбольного клуба из Нидерландов, а после этого продолжал финансировать его.

Документы, на которые ссылается издание, говорят о по меньшей мере 117 млн евро тайного финансирования, которое проходило через ряд компаний, зарегистрированных в непрозрачных офшорных налоговых гаванях, в том числе через компанию Marindale Trading, зарегистрированную на Британских Виргинских островах и принадлежащую Шавле Чигиринскому.

«Витесс» подчеркивает, что информация, на которой основана статья, никогда не была известна клубу. Клуб всегда добросовестно сотрудничал с расследованиями, инициированными KNVB (Королевский футбольный союз Нидерландов – Sports.ru), которые также не выявили никаких нарушений.

В течение указанного периода «Витесс» получал авансовые платежи от холдинговой компании, стоящей над клубом, что видно из всех опубликованных годовых отчетов. Эта холдинговая компания, как пишет The Guardian, финансировалась Marindale Trading Limited, единственным конечным акционером которой является г-н Чигиринский, о чем свидетельствуют официальные документы, которые были частью расследования. «Витесс» ничего не знал о том, как финансировалась эта компания. У самого «Витесса» не было никаких кредитных соглашений.

KNVB и другие эксперты несколько раз проводили обширное и углубленное исследование ситуации: о структуре сделки по приобретению клуба в 2010 году, а затем о правильности и полноте юридических структур и структуры финансирования в 2015 году. «Витесс» всегда предоставлял исследователям полный доступ ко всем соответствующим документам, имевшимся в его распоряжении. Оба расследования не выявили никаких фактов, противоречащих правилам KNVB и УЕФА.

Тогда были сделаны выводы о том, что «Витесс» всегда давал полную и достоверную информацию о собственности и юридической структуре клуба, что юридическая структура « » соответствует правилам KNVB и что никакая третья сторона не контролировала клуб. Эти выводы подтвердил The Guardian представитель «Челси», – сообщает официальный сайт клуба.

Абрамович тайно финансировал «Витесс» (The Guardian)