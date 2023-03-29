Абрамович тайно финансировал «Витесс» (The Guardian)

Стало известно, что тайно финансировал «Витесс».

The Guardian со ссылкой на слитые документы сообщает, что бывший владелец «Челси» сначала тайно участвовал в поглощении футбольного клуба из Нидерландов, а после этого продолжал финансировать его.

Документы, на которые опирается The Guardian, говорят о по меньшей мере 117 млн евро тайного финансирования для поглощения « », которое проходило через ряд компаний, зарегистрированных в непрозрачных офшорных налоговых гаванях.

«Витесс» начали подозревать в связях с «Челси» во время поглощения в 2010 году бывшим грузинским футболистом Мерабом Жорданией. На первой пресс-конференции он назвал Абрамовича своим другом, но отрицал причастность олигарха к покупке.

Подозрения в связях с «Челси» не исчезли и после поглощения, поскольку лондонцы использовали «Витесс» в качестве клуба-партнера, куда игроки уходили в аренду. Например, через «Витесс» прошли и .

Подозрения не пропали и после ухода Жордании в 2013-м. Тогда владельцем клуба стал российский бизнесмен и соратник Абрамовича Александр Чигиринский, который уже был вовлечен в дела клуба.

В 2017 году The Guardian сообщил, что в поглощении « » участвовали помощники Абрамовича, работающие в офисе «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Челси» тогда дал короткий комментарий: «Мы поддерживаем тесные рабочие отношения с «Витессом», как и с другими клубами».

Правила УЕФА требуют, чтобы клубы, играющие друг против друга, находились в независимом владении и управлении «для обеспечения целостности соревнований», и чтобы «ни одно физическое или юридическое лицо не могло контролировать более чем один клуб, участвующий в турнире УЕФА».

Утечка документов показывает, что Абрамович финансировал расходы «Витесса», предоставив к концу 2015 года ряд кредитов на сумму не менее 117 млн евро. Это огромные инвестиции, поскольку общий оборот клуба в 2014-15 годах составил 14 млн евро.

Кредитные соглашения и другие документы подтверждают, что компания Marindale Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Чигиринскому, финансировала поглощение и клуб.

Они также показывают, что Marindale сама получила ряд многомиллионных кредитов, которые были оформлены через организации в различных налоговых гаванях. Как отмечает The Guardian, по-видимому, эти кредиты были предоставлены Абрамовичем.

В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (дальше – БВО), предоставила 20 млн евро в долг компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне, которая, согласно документам, была связана с Чигиринским.

Ovington Worldwide принадлежала другой компании с БВО, Electus Investments, которая контролировалась Sara Trust. А Абрамович был единственным бенефициаром Sara Trust и, следовательно, конечным бенефициаром компании Ovington на БВО, которая одолжила деньги Trigonia.

В тот же день, когда Ovington одолжила 20 млн евро компании Trigonia, другая компания, связанная с Чигиринским – Limburg Holdings, зарегистрированная в Белизе, – предоставила кредит компании Marindale Trading.

Десять дней спустя Marindale одолжила точно такую же сумму, как и Ovington, – 20 млн евро – компании Жордании, которую использовали для покупки «Витесса». Эта сумма более чем покрыла согласованную цену покупки клуба, которая составляла 6 млн евро и выросла до 8 млн евро.

В течение трех лет, когда Жордания владел «Витессом», было выдано пять займов на миллионы евро, которые шли по одной и той же схеме.

Компания Абрамовича, Ovington, одолжила деньги связанной с Чигиринским компании Trigonia, затем Limburg Holdings одалживала Marindale Trading, которая давала точно такую же сумму денег холдинговой компании Жордании для «Витесса» – почти всегда в один и тот же день.

В этих первых сериях займов документы не показывают, что Trigonia перевела деньги Limburg, которая затем предоставила займ Marindale. Но документы и совпадение дат и цифр свидетельствуют о том, что деньги шли от компании Абрамовича Ovington через компании, связанные с Чигиринским, к «Витессу».

Стоит отметить, что два расследования, проведенные Нидерландской футбольной ассоциацией, не смогли обнаружить никаких финансовых связей между Абрамовичем и «Витессом» и пришли к выводу, что российский олигарх не имел никакого управленческого влияния на «Витесс».

«Витесс» при своих тогдашних владельцах и « » при Абрамовиче неоднократно отрицали причастность олигарха к финансированию нидерландского клуба.