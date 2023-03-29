Абрамович тайно финансировал «Витесс» (The Guardian)

Теги Челси высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Неманя Матич Мераб Жордания Мэйсон Маунт деньги Футбол

Стало известно, что Роман Абрамович тайно финансировал «Витесс».

The Guardian со ссылкой на слитые документы сообщает, что бывший владелец «Челси» сначала тайно участвовал в поглощении футбольного клуба из Нидерландов, а после этого продолжал финансировать его.

Документы, на которые опирается The Guardian, говорят о по меньшей мере 117 млн евро тайного финансирования для поглощения «Витесса», которое проходило через ряд компаний, зарегистрированных в непрозрачных офшорных налоговых гаванях.

«Витесс» начали подозревать в связях с «Челси» во время поглощения в 2010 году бывшим грузинским футболистом Мерабом Жорданией. На первой пресс-конференции он назвал Абрамовича своим другом, но отрицал причастность олигарха к покупке.

Подозрения в связях с «Челси» не исчезли и после поглощения, поскольку лондонцы использовали «Витесс» в качестве клуба-партнера, куда игроки уходили в аренду. Например, через «Витесс» прошли Неманя Матич и Мэйсон Маунт.

Подозрения не пропали и после ухода Жордании в 2013-м. Тогда владельцем клуба стал российский бизнесмен и соратник Абрамовича Александр Чигиринский, который уже был вовлечен в дела клуба.

В 2017 году The Guardian сообщил, что в поглощении «Витесса» участвовали помощники Абрамовича, работающие в офисе «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Челси» тогда дал короткий комментарий: «Мы поддерживаем тесные рабочие отношения с «Витессом», как и с другими клубами».

Правила УЕФА требуют, чтобы клубы, играющие друг против друга, находились в независимом владении и управлении «для обеспечения целостности соревнований», и чтобы «ни одно физическое или юридическое лицо не могло контролировать более чем один клуб, участвующий в турнире УЕФА».

Утечка документов показывает, что Абрамович финансировал расходы «Витесса», предоставив к концу 2015 года ряд кредитов на сумму не менее 117 млн евро. Это огромные инвестиции, поскольку общий оборот клуба в 2014-15 годах составил 14 млн евро.

Кредитные соглашения и другие документы подтверждают, что компания Marindale Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Чигиринскому, финансировала поглощение и клуб.

Они также показывают, что Marindale сама получила ряд многомиллионных кредитов, которые были оформлены через организации в различных налоговых гаванях. Как отмечает The Guardian, по-видимому, эти кредиты были предоставлены Абрамовичем.

В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (дальше – БВО), предоставила 20 млн евро в долг компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне, которая, согласно документам, была связана с Чигиринским.

Ovington Worldwide принадлежала другой компании с БВО, Electus Investments, которая контролировалась Sara Trust. А Абрамович был единственным бенефициаром Sara Trust и, следовательно, конечным бенефициаром компании Ovington на БВО, которая одолжила деньги Trigonia.

В тот же день, когда Ovington одолжила 20 млн евро компании Trigonia, другая компания, связанная с Чигиринским – Limburg Holdings, зарегистрированная в Белизе, – предоставила кредит компании Marindale Trading.

Десять дней спустя Marindale одолжила точно такую же сумму, как и Ovington, – 20 млн евро – компании Жордании, которую использовали для покупки «Витесса». Эта сумма более чем покрыла согласованную цену покупки клуба, которая составляла 6 млн евро и выросла до 8 млн евро.

В течение трех лет, когда Жордания владел «Витессом», было выдано пять займов на миллионы евро, которые шли по одной и той же схеме.

Компания Абрамовича, Ovington, одолжила деньги связанной с Чигиринским компании Trigonia, затем Limburg Holdings одалживала Marindale Trading, которая давала точно такую же сумму денег холдинговой компании Жордании для «Витесса» – почти всегда в один и тот же день.

В этих первых сериях займов документы не показывают, что Trigonia перевела деньги Limburg, которая затем предоставила займ Marindale. Но документы и совпадение дат и цифр свидетельствуют о том, что деньги шли от компании Абрамовича Ovington через компании, связанные с Чигиринским, к «Витессу».

Стоит отметить, что два расследования, проведенные Нидерландской футбольной ассоциацией, не смогли обнаружить никаких финансовых связей между Абрамовичем и «Витессом» и пришли к выводу, что российский олигарх не имел никакого управленческого влияния на «Витесс».

«Витесс» при своих тогдашних владельцах и «Челси» при Абрамовиче неоднократно отрицали причастность олигарха к финансированию нидерландского клуба.

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54 комментария

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Сергей Жарковский
Вот как Абрамович делает капитал, в обход западных санкций!👏👏👏
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ретроградный меркурий
Ответ Мистер Блин
я думал , последнее слово будет любовницу😂😂😂😂😂😂😂
В оригинальной версии фильма было именно "синагогу". Фразу изменили на монтаже по требованию Минкульта во избежание обвинений в антисемитизме
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Ёшимин Бональдо
тайный поклонник середняка эрдивизии - извращенец))
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Валерий Петров
Ответ Lionel Andres Messi 10
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Абрамович тайно посещает синагогу.
Прочитал с голосом Мордюковой ))
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Djone Evans
Всё тайное становится явным 👌✌️
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red hikkikomori
Ответ LeChat Ostrowski
" - Гардиан идёт на север! - Гардиан идёт наXеp, а Штирлиц живёт этажом выше!" всё, что нужно знать об этой "новости".. 🤭
Гардиан продает двери)
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Alex1104
Ответ Лига Мастеров
Ну если по честному там один из дедов Михайленко но всё остальные евреи поэтому скорее 75%
По материнской линии всё как надо, так что вполне.
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Мукунку хороший
Поэтому Слуцкий сейчас и не парится.. Говорит- не хочу тренировать.. устал.. хочу путешествовать..))
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OldRedWhite
Ответ Максим Белолипцев
Кто бы мог подумать
В Сегунду их теперь сошлют ?
К Барселоне ?
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-2
-2
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Лига Мастеров
Ответ Alex1104
Абрамович 100% еврей, Миронов по папе только, мама у него как раз была русская.
Ну если по честному там один из дедов Михайленко но всё остальные евреи поэтому скорее 75%
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Al561
Что только Абрамович не финансировал))
Причем будучи кошельком, а не хозяином кошелька))
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Alex1104
Ответ shiko101
Абрамович точно такой же еврей , как и Владимир Высоцкий , и Андрей Миронов . Один в один . У троих отцы евреи . Чего не вспоминают это нигде ?
Абрамович 100% еврей, Миронов по папе только, мама у него как раз была русская.
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zer
все про это знали, вот прям все. когда потребовалось - сделали "сенсацию"
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Alex1104
Ответ Владимир Самсонов
Ваш муж тайно финансирует "Витесс" https://img-s3.onedio.com/id-5903395ba8633e1c0fa997d3/rev-0/raw/s-a1abcd97e20626576dbbd7354c94284c8ebf720e.jpg
Ну уж синагогу он явно посещает, какие могут быть тайны?
+3
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+3
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Рокко Сиффредди
Ответ shiko101
Абрамович точно такой же еврей , как и Владимир Высоцкий , и Андрей Миронов . Один в один . У троих отцы евреи . Чего не вспоминают это нигде ?
у евреев национальность определяется по матери, а не по отцу
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HCBV
Вот опять какой то там Витесс в загнивающей Голландии, почему не финансировал стремительно набирающий ход в ФНЛ Велес ???
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Лига Мастеров
Ответ shiko101
Абрамович точно такой же еврей , как и Владимир Высоцкий , и Андрей Миронов . Один в один . У троих отцы евреи . Чего не вспоминают это нигде ?
Бабушка Абрамовича по материнской линии Грутман поэтому он еврей как минимум на 3/4 и это больше чем у перечисленных табой людей
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Мистер Блин
Ответ Lionel Andres Messi 10
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Абрамович тайно посещает синагогу.
я думал , последнее слово будет любовницу😂😂😂😂😂😂😂
+1
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catcher69
вот значит откуда там слуцкий нарисовался
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gukmamop
тайно по ночам носил чемоданы с наличными в офис Витесса
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savik-A.M.
Ответ shiko101
Абрамович точно такой же еврей , как и Владимир Высоцкий , и Андрей Миронов . Один в один . У троих отцы евреи . Чего не вспоминают это нигде ?
Может потому что у них не было гражданства Израиля и не финансировали еврейские организации ?
+1
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Мистер Блин
да ладно, это не проблема, ещё 10 азовцев вывезет, айфоны раздаст, и снимет все вопросы, схема проверенная, рабочая)))
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privet100
Шок!
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Arty K.
"Источник - The Guardian" - какое непредвзятое издание 👍
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Hong Kil
"Владелец Челси завел интрижку на стороне" - так должен звучать заголовок в желтой газете.
+1
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