Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти. Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Алексей Сафонов видеоповторы агенты Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин контент Футбол

Агент Константина Тюкавина раскритиковал судейство в матче «Динамо» и «Зенита».

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (5:4), основное время завершилось со счетом 1:1. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил его по ноге. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но не стал назначать пенальти.

«Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце.

Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» – сказал Алексей Сафонов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

76 комментариев

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Андрей Андрей
Ответ Semen B
Какое нафиг пенальти? Тюкавин просто прыгнул. Посмотрите на его опорную левую ногу. Он её подогнул вместе с правой по которой якобы его задели. Победили и всё равно ноют..
фу
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LeSang
Ответ Владислав88
По ощущениям именно этого судьи и добивались. То, что Зенит все равно сливаетс самого начала было видно А тут ещё и садьи деррьмецлм Зенитом обильно облили
Ооо, судьи еще и виноваты. Зенит и его болельщики-воплощение человеческой мерзости. По другому и не сказать.
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Сергей Лебедев
Сегодня праздник у ребят,
Сегодня будут танцы.
И пердаки бомжей горят,
Горят на кубок шансы.
Стоит теперя в сторонке
От полуфинала Зенит.
И участие в кубковой гонке
Даже рефери не воскресит.
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Зубы Дзюбы
Ответ ken2ki
Чо там, минмашин и димитро отписались уже? Катя с закладок пришла? 100% никто из этих индивидуумов не откомментил за чистую пенальку. "бгг, чивоуштам"
Миня то вообще молодец. Закрыл ответы себе.
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Pertinax Gandi
Ответ Владислав88
Это не ВАР надо ли менять, а таких судей пожизненно. По-моему это специально делают антивароскую акцию, чтоб отменить вообще и судить как в лохматые 90-е по понятиям без проблема, что ещё хлеще тащить столичные и петербургские клубы.
Да в том-то и дело, что они и с ВАР также судят, им пофиг, что все всё видят.
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Иван Овчинников
Ответ bomzerub
У них все победы такие...
Ты ведь даже одну "такую" не назовёшь 🤡
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goonerfromRussia
Ответ Владислав88
Ну предыдущий же садья справился и поставил пенальти с Химками. Там правда игра не навылет, но всё же.
Поэтому то я и говорю, что нет никаких теневых сетей злостных коррупционеров. Есть некомпетентность отдельных судей. В том числе из-за того, что судья просто зассал
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ziyafeson
Если у нас в стране всё так почему в футболе должно быть иначе? Пока эта рожа Миллера не порвётся всё так и будет.
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Владислав88
Ответ goonerfromRussia
Резко, зато честно. Судья и правда зассал. Конечно, никакой коррупции нет, это глупость. Но Зенит, его домашний стадион, лицо Миллера и статус единственного топ-клуба очень давят и судьи не справляются.
Ну предыдущий же садья справился и поставил пенальти с Химками. Там правда игра не навылет, но всё же.
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goonerfromRussia
Ответ rospierdolator
ага топ-клуб, первый на деревне если только, в ЛЧ регулярно показывают им, что такое настоящий топ-клуб
Да, первый на деревне, я это и имел в виду, по нашим меркам, по вложениям
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Роман Смирнов
там решалась его дальнейшая карьера
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Владислав88
Ответ Pertinax Gandi
ВАР в России можно отменять. Сначала судьи на ВАР смотрят очевиднейший момент пять минут, потом судья в поле на глазах у всей страны изображает слепого. Зачем тогда нам лишние затраты на ВАР.
Это не ВАР надо ли менять, а таких судей пожизненно. По-моему это специально делают антивароскую акцию, чтоб отменить вообще и судить как в лохматые 90-е по понятиям без проблема, что ещё хлеще тащить столичные и петербургские клубы.
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Владислав88
Ответ Kubinec_
ближайшую неделю Зенит все поливать будут какахами
По ощущениям именно этого судьи и добивались. То, что Зенит все равно сливаетс самого начала было видно А тут ещё и садьи деррьмецлм Зенитом обильно облили
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Fomin525
Ответ Водяра
Комментарий удален модератором
Опилки в голове
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Fomin525
Ответ HoratioH
То, что питерцы вылетели — это справедливость. Это карма. Динамо заслужило победу после всех фокусов судьи и невезухи с ударами
Динамо даже ничего не забило само. Играли чуть получше,но не более.
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Slava217
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Не дождёшься. Тюка уже давно всем сказал, что кроме ДИНАМО нигде не будет играть в России.
Думаю если в момент когда были игроками Динамо спросить Зобнина, Ташаева, Комбарова они что-то подобное бы сказали. А если Тюкавина попросят из Динамо или не предложат контракт ему что из России придётся уезжать?
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Spartakovec navsegda
Что делали видео ассистенты в матчах Спартака? В частности вчера? Страну нужно во всем менять, не только МРОТ увеличивать, но и беспредел судейский убирать.
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Fomin525
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Вообще не понятно, чего они там так долго смотрели... Игра бы веселее стала, если бы поставил
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Сергей Эйзенбраун
Почему никто не говорит, что судья зассал ставить пенальти за фол на Бакаеве? Может просто уровень судейства ? Или ЭСК трактует в зависимости от «акцентированности» , «силы» и «намеренности» удара? Так ведь они объясняют свои решения ?))
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Александр Абросимов
Ответ melon
Посмотрим, как запоет, когда Зенит купит Тюкавина.
Умрёшь в мечтах, это тебе не уголовник, который, хоть куда пойдёт за бабло
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rospierdolator
Ответ goonerfromRussia
Резко, зато честно. Судья и правда зассал. Конечно, никакой коррупции нет, это глупость. Но Зенит, его домашний стадион, лицо Миллера и статус единственного топ-клуба очень давят и судьи не справляются.
ага топ-клуб, первый на деревне если только, в ЛЧ регулярно показывают им, что такое настоящий топ-клуб
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Контрольный выстрел
Дичайший позор конечно)) И ведь ВАР смотрели))))
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Fomin525
Ответ bomzerub
У них все победы такие...
Да ладно? Спам и ЦСКА только так обыграть можем? Серьезно?))))))
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Дым под водой
Ответ Kubinec_
ближайшую неделю Зенит все поливать будут какахами
Он в игре обо...ся) Судья это отденое блюдо)
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Дым под водой
Ответ goonerfromRussia
Резко, зато честно. Судья и правда зассал. Конечно, никакой коррупции нет, это глупость. Но Зенит, его домашний стадион, лицо Миллера и статус единственного топ-клуба очень давят и судьи не справляются.
Да-да, судья просто рубится за своё рабочее место) С этим он отлично справляется)
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