Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти. Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту»

Агент Константина Тюкавина раскритиковал судейство в матче «Динамо» и «Зенита».

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (5:4), основное время завершилось со счетом 1:1. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил его по ноге. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но не стал назначать пенальти.

«Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце.

Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» – сказал Алексей Сафонов.

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