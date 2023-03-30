Клотет о россиянах в чемпионате Испании: «Карпин и Мостовой особенно выделялись»
Пеп Клотет назвал Валерия Карпина и Александра Мостового лучшими российскими игроками в лиге Испании.
– Кого бы вы отметили из российских футболистов в Испании?
– В Испании было много качественных российских футболистов. Особенно выделялись Валерий Карпин и Александр Мостовой. Также по выступлениям за «Эспаньол» отметил бы Дмитрия Кузнецова и Дмитрия Галямина, – сказал главный тренер «Торпедо».
А тройку Карпин-Ковачевич-Нихад всегда приятно вспоминать.