Клотет о россиянах в чемпионате Испании: «Карпин и Мостовой особенно выделялись»

назвал и Александра Мостового лучшими российскими игроками в лиге Испании.

– Кого бы вы отметили из российских футболистов в Испании?

– В Испании было много качественных российских футболистов. Особенно выделялись Валерий Карпин и . Также по выступлениям за « » отметил бы Дмитрия Кузнецова и , – сказал главный тренер «Торпедо».