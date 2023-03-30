Клотет о россиянах в чемпионате Испании: «Карпин и Мостовой особенно выделялись»

Теги Сельта Эспаньол Ла Лига Торпедо Александр Мостовой Валерий Карпин Дмитрий Галямин Дмитрий Кузнецов Пеп Клотет Футбол

Пеп Клотет назвал Валерия Карпина и Александра Мостового лучшими российскими игроками в лиге Испании. 

– Кого бы вы отметили из российских футболистов в Испании?

– В Испании было много качественных российских футболистов. Особенно выделялись Валерий Карпин и Александр Мостовой. Также по выступлениям за «Эспаньол» отметил бы Дмитрия Кузнецова и Дмитрия Галямина, – сказал главный тренер «Торпедо». 

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15 комментариев

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Алексей Антонов
Ну Мостовой тебя тоже "отметил"))
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antiyankee
Пеп, главное береги свою психику от комментариев Мостового)
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mars
Ответ Екн Лор
Мостовой: кто такой этот Клотет? Все знают, что меня называли царём, а Валеру нет!
да ещё этот жалкий Клотет лицензию получил, неудачник
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damondiamond
Мостовой же сейчас играет
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Рашпель793
Карпина первым назвал. Ща прилетит от Царя.
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инок
Житья тебе не будет Клотет от Мостового до конца твоих дней после такого
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Сибирский литовец
Раз Мостового назвал - значит точно из Испании . Все , расходимся
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А.Э.РАСИМ
Мостовой тогда играл блестяще.
А тройку Карпин-Ковачевич-Нихад всегда приятно вспоминать.
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Фут.Боль
Неплохой заход. Но царь не простит этого назначения все равно.
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Кино Музыка
Карпин был востребованней, но Мостовой запомнился больше. Ходил пешком, но обыгрывал всю защиту соперников. Как умудрялся, никто не понял.
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Кирилл.С-Пб
Фамилию Хохлова боится произнести?🤣🤣🤣
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Ебздрогыч
Не убедил царя. Надо было сказать: был легендарный Мостовой и кто-то еще. Глядишь, появился бы у Пепа лохматый защитник на Матч-ТВ
+1
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Pok_Toholo
Красавчик, сразу бонусы себе заработал. Вот только Карпина зря упомянул, царь может не простить
+6
-1
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Юрий Богданов
Клотет: Мостовой отлично жонглирует мячом, хороший специалист
+3
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Екн Лор
Мостовой: кто такой этот Клотет? Все знают, что меня называли царём, а Валеру нет!
+11
0
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