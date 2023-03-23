 503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 26706028

Varnish cache server

«ПСЖ» интересен 16-летний защитник «Хайдука» Вушкович. «Сити» уже предложил 12 млн евро за него

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция высшая лига Хорватия Хайдук возможные трансферы деньги Футбол

«ПСЖ» интересуется 16-летним игроком «Хайдука».

Как сообщает L’Équipe, парижане уже несколько недель ведут переговоры о трансфере хорватского центрального защитника Луки Вушковича. «ПСЖ» хотел бы приобрести Вушковича этим летом и оставить его в аренде в «Хайдуке» на год, пока игроку не исполнится 17 лет.

Отмечается, что «Манчестер Сити» уже предложил за юного хорвата 12 млн евро, включая бонусы. Также к футболисту проявляют интерес клубы из Германии.

В текущем сезоне Вушкович провел 4 матча в чемпионате Хорватии.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Артур Мкртычян
надеюсь в Сити перейдет. псж - кладбище талантов.
Согласен
И клуб для пенсионеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ AnMe
И в итоге состав ПСЖ получится: Игроки до 19 лет И игроки после 30 лет
надеюсь в Сити перейдет. псж - кладбище талантов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arajanarm
Ответ Neclerque
Модрич и Манджукич такие 🗿🗿
Они на таком возрасте не дали такие надежды как Халилович, Чорич, Едвай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neclerque
Ответ arajanarm
У хорватов их много было-Халилович, Едвай, Чорич
Модрич и Манджукич такие 🗿🗿
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arajanarm
Ответ Filipp Gorski
Очередной хорватский талант растет
У хорватов их много было-Халилович, Едвай, Чорич
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
И в итоге состав ПСЖ получится:
Игроки до 19 лет
И игроки после 30 лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Очередной хорватский талант растет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Парень уже играет со взрослыми и один из лидеров Хайдука в молодежной ЛЧ, где он в полуфинале уже! При том, что партнеры на 3-4 года старше.

Будет крутая связка с Гвардиолом, если все сложится. У хорватов все не закончится на поколении, которое две медали ЧМ выиграло
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий