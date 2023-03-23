«ПСЖ» интересен 16-летний защитник «Хайдука» Вушкович. «Сити» уже предложил 12 млн евро за него
«ПСЖ» интересуется 16-летним игроком «Хайдука».
Как сообщает L’Équipe, парижане уже несколько недель ведут переговоры о трансфере хорватского центрального защитника Луки Вушковича. «ПСЖ» хотел бы приобрести Вушковича этим летом и оставить его в аренде в «Хайдуке» на год, пока игроку не исполнится 17 лет.
Отмечается, что «Манчестер Сити» уже предложил за юного хорвата 12 млн евро, включая бонусы. Также к футболисту проявляют интерес клубы из Германии.
В текущем сезоне Вушкович провел 4 матча в чемпионате Хорватии.
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