«Саутгемптон» объявил о переходе Оршича из «Динамо» Загреб за 9 млн евро. Контракт – на 2,5 года

стал футболистом «Саутгемптона».

Английский клуб подтвердил трансфер 30-летнего игрока. Хорватский полузащитник подписал контракт на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что « » заплатит примерно девять миллионов евро за переход футболиста.

В этом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за « » Загреб во всех турнирах.

На ЧМ-2022 у него 1 гол и 2 ассиста за 6 игр в составе сборной Хорватии (в сумме отыграл 160 минут).