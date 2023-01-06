«Саутгемптон» объявил о переходе Оршича из «Динамо» Загреб за 9 млн евро. Контракт – на 2,5 года
Мислав Оршич стал футболистом «Саутгемптона».
Английский клуб подтвердил трансфер 30-летнего игрока. Хорватский полузащитник подписал контракт на 2,5 года.
Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» заплатит примерно девять миллионов евро за переход футболиста.
В этом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» Загреб во всех турнирах.
На ЧМ-2022 у него 1 гол и 2 ассиста за 6 игр в составе сборной Хорватии (в сумме отыграл 160 минут).
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