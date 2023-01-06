«Саутгемптон» объявил о переходе Оршича из «Динамо» Загреб за 9 млн евро. Контракт – на 2,5 года

Теги премьер-лига Англия высшая лига Хорватия Динамо Загреб трансферы Саутгемптон Мислав Оршич Футбол

Мислав Оршич стал футболистом «Саутгемптона».

Английский клуб подтвердил трансфер 30-летнего игрока. Хорватский полузащитник подписал контракт на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» заплатит примерно девять миллионов евро за переход футболиста.

В этом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» Загреб во всех турнирах.

На ЧМ-2022 у него 1 гол и 2 ассиста за 6 игр в составе сборной Хорватии (в сумме отыграл 160 минут).

6 комментариев

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Игорь Замаруев
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Нужно было уходить в клуб из топ-5 после сезона 2020/2021. Мощно тогда выступил в ЛЕ
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Топаря взяли за копейки. На 2.5 года его хватит и обратно поедет домой.
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Okaka
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вот это усиление
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Under
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Ответ j30
из топа хорватии в английский аутсайдер
Спасибо, кэп.
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Кирилл Голивец
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Игрок поздней зрелости, но мог бы и получше клуб себе найти
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j30
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из топа хорватии в английский аутсайдер
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