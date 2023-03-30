Булыкин о ролике АПЛ без россиян: «Есть признаки дискриминации и расизма. Можно обратиться куда-то»

прокомментировал ролик АПЛ без российских футболистов.

Ранее лига опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в чемпионате. Российские футболисты не вошли в ролик.

«Я не знаю, почему в так поступили. Они вместе с высказываются против дискриминации и расизма, но тут просматриваются их признаки. Можно куда-то обратиться по этому поводу», – сказал бывший игрок « », «Байера» и сборной России.