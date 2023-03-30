Булыкин о ролике АПЛ без россиян: «Есть признаки дискриминации и расизма. Можно обратиться куда-то»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия премьер-лига Англия УЕФА Сборная России по футболу дискриминация Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировал ролик АПЛ без российских футболистов.

Ранее лига опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в чемпионате. Российские футболисты не вошли в ролик.

«Я не знаю, почему в АПЛ так поступили. Они вместе с УЕФА высказываются против дискриминации и расизма, но тут просматриваются их признаки. Можно куда-то обратиться по этому поводу», – сказал бывший игрок «Локомотива», «Байера» и сборной России.

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29 комментариев

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Anton Abaturov
По этим признаком уже Гаага выдала орден на отлов одного гениального стратега:)
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Sobachkin
В Бассманный суд
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Просто Я
срочно провести специальную военную операцию
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Oleg A.A.
Напиши в госуслуги!
+3
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Vvild
В ЕСПЧ обратись. Ах, да...
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Владислав Ярлыков
в Спортлото пусть напишет Вадим Вадимычу
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Старина Шимус
Кстати, о дискриминации какой расы идёт речь? Российский футболист?
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Maxim Printsev
Ну раз тут фестиваль старых шуток то и я напишу.
"Варежки сними!"
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Stereophonics89
т.е. с условным Линекером Булыкин разной расы?
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Адильхан Абдусаламов
В басманный суд—самый справедливый суд в мире.А булыкин самый умный футболист
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Геннадий Тимченко
Ответ Scorpio
Комментарий удален пользователем
а Булыкин-то при чём ❓🤔он разве в Англии голы забивал или просто сны интересные смотрел❓🤣
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schwein
Куда то это та лигу сексуальных реформ?
Ясное дело, что это не спроста, но никакие обращения не вынудят западных лицемеров признать свое лицемерие.
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Scorpio
Комментарий удален пользователем
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tumas
в роскомнадзор
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encaro_one
В СпортЛото вполне можно, с жалобой на проморолик коммерческой британской лиги.
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Ахимассс
Уведомите ,пожалуйста, когда Дима куда-нибудь обратится.
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red hikkikomori
Ну иди и куда-то обратись 🤦
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Фарит Абдрашитов
Да там нацики одни в АПЛ, нужна срочно Сво.
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Крыс Пол
Кто-то должен решить
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Евгений Зенченко
В Басманный суд обратись.
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Richman95
Иди куда-то!
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gzot11
Ахаха, в спортлото обратись
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Старина Шимус
обратитесь в комитет по этике! они точно разберутся
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Mechel**
Расизм в чем, идиот?
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Павел Поляков
Там бы просто Аршавинский покер в ворота "Ливерпуля" занял больше половины ролика, вот и не стали добавлять)
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