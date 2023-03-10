«Писали, что я продался русским, что сам поддерживаю расизм. Но нельзя останавливать матчи, если что-то кричат с трибун». Судья Хацеган про оскорбления в адрес Туре на игре ЦСКА – «Сити» в 2013-м
Судья Овидиу Хацеган вспомнил ситуацию с расистскими выкриками на игре ЦСКА.
Во время матча армейцев против «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов в 2013 году хавбек «горожан» Яя Туре пожаловался на оскорбления в свой адрес. Встреча остановлена не была.
– Игра ЦСКА с «Манчестер Сити» закончилась большим скандалом. Что же случилось тогда на самом деле?
– Да, я судил эту игру. Получается, это был 2014 год? Нет, 2013-й. Ничего себе, прошло уже 10 лет с той поры. Как же быстро летит время. А случилась тогда ситуация, что Яя Туре обиделся на то, что кто-то ему что-то кричал с трибун, и потребовал остановить матч.
– Там было что-то связанное с расизмом? Кажется, ему ухали? С трибун раздавались звуки, напоминающие обезьянье уханье…
– Да, он хотел из-за этого остановить игру, призывал свою команду покинуть поле.
– Я так понимаю, решение остановить игру должен был принимать главный арбитр? Почему она не была остановлена?
– Невозможно каждый раз останавливать матчи, если кто-то кричит с трибун кому-то то, что ему не нравится. Мне даже сложно представить, что бы тогда началось. Тогда ни один футбольный матч не был бы доигран до конца.
– На следующий день вся английская пресса критиковала работу всей вашей судейской бригады. Не было, наверное, ни одного издания, которое не обвинило бы в расизме…
– Да, английские журналисты просто разнесли меня тогда, будто я сам тогда не судил игру в поле, а сидел на трибуне стадиона и оскорблял Яя Туре. Он, к слову, тоже сильно обиделся на меня. Что только ни писали про меня тогда. Что я продался русским за большие деньги, что я сам поддерживаю расизм. Хотя тот матч «Сити» выиграл и взял три очка.
– Получилось так, словно судья УЕФА поддержал расизм?
– Есть четкие рекомендации от УЕФА, когда нужно останавливать матч. И я им следовал. Судья не может следить за тем, кто и что говорит на трибунах. Да, мы можем остановить матч, если погас свет, если кому-то из игроков стало плохо со здоровьем на поле, в крайнем случае – если мы видим, что на трибунах беспорядки, драки, что-то сильно горит и несет физическую угрозу для жизни людей. К тому же помимо нашей судейской бригады есть еще делегат УЕФА, есть инспектор УЕФА. Решения об остановке матча принимаются обычно совместно.
– Я слышал, что потом даже тогдашний президент УЕФА Мишель Платини поддержал то решение не останавливать игру и сказал, что оно было правильным.
– Этот скандал дошел и до самой верхушки УЕФА. Но там все понимали, что любой судья действует строго по регламенту, которого мы должны придерживаться. И этот регламент разрабатывается самим же УЕФА.
– Но в таком случае как же тогда бороться с расизмом? За это ведь тоже должны наказывать как-то?
– Проводится специальное расследование, приводятся конкретные доказательства, смотрится видео. После этого принимается решение о наказании. Клуб могут обязать провести несколько матчей без зрителей. Или же заплатить крупный денежный штраф. Но это все уже после матча. Судья во время игры не может следить за тем, что и кто говорит на трибунах. Хватает основной работы на поле, – сказал румынский арбитр.
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