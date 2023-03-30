Билеты на матч «Факел» – ЦСКА продали за 36 минут. Fan ID в Воронеже действует с марта

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Факел Центральный стадион профсоюзов Fan ID Футбол

Все билеты на матч 21-го тура Мир РПЛ «Факел» – ЦСКА распроданы.

Уже через 36 минут после старта продаж на специализированном сайте появилось сообщение «Билетов больше нет», сообщает «Комсомольская правда в Воронеже».

При этом в пресс-службе «Факела» допустили, что возможность купить билеты все же еще может появиться: «Обладатели абонементов, представители партнеров клуба, имеющие свою квоту, могут по каким-то причинам не иметь возможности пойти на матч. Тогда появятся еще билеты. В том случае если их будут не единицы, а значительное количество, сделаем отдельное сообщение об этом на нашем информационном ресурсе».

На матч, который состоится 2 апреля, были доступны билеты только на три сектора Центральной и Восточной трибун и на Южную. Северную займут болельщики армейцев.

Fan ID в Воронеже действует с марта нынешнего года.

В предыдущем туре домашнюю игру «Факела» с «Сочи» (3:0) посетили 9686 зрителей.

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13 комментариев

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Victor B Oyko
Ответ vzhik \0
Ну вот из-за таких ситуаций, как в Питере с бесплатными билетами и Воронеже, где отговорки: «Мы давно не были в РПЛ». Чинуши будут отчитываться, что фануйди работает
Ну и что теперь, заставлять людей в Воронеже не ходить на футбол? )
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Алексей Ненахов
Ответ i.ivanov...russia.dca......
В Воронеже без истерики, понтов и шума об ID выбрали футбол. Браво!
Выбрали клетку, но как я выше писал почему именно , если ваш клуб раз в 10-15 лет попадает в высший дивизион, то понятно все заходят поддержать его , но опять же кроме фанатов у которых тоже бойкот
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An Kr
Ответ Gomer Rus
Вызывайте скорую.
Пиши адрес, вызову.
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Gomer Rus
Ответ An Kr
Так их и нет. Проблема с фанатами и конкретными стадионами и оборудованием для прохода.
Вызывайте скорую.
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Amalfitano
Просто в Воронеже любят футбол и на стадион ходят простые болельщики, а не группировки быдло фанатья.
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vzhik \0
Ну вот из-за таких ситуаций, как в Питере с бесплатными билетами и Воронеже, где отговорки: «Мы давно не были в РПЛ». Чинуши будут отчитываться, что фануйди работает
0
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Кирилл.С-Пб
Вот и показатель. Меньше понтов и "борцов за свободу", больше болельщиков на стадионе
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An Kr
Ответ Spartakus1984
Щас мин спорта скажут,что нет проблем с фан айди))
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пернатый
распространили по школам и институтам?
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i.ivanov...russia.dca......
В Воронеже без истерики, понтов и шума об ID выбрали футбол. Браво!
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Vladimir Frolov
Теперь наши чиновники будут 3 недели говорит, что система исправно доложит. Завтра уже доклад Пу, что систему поправили, и результаты не заставили себя ждать
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Spartakus1984
Щас мин спорта скажут,что нет проблем с фан айди))
+9
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Алексей Ненахов
С факелом все понятно , они столько лет хотели вернутся в РПЛ , поэтому весь город поддерживает
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