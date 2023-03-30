Билеты на матч «Факел» – ЦСКА продали за 36 минут. Fan ID в Воронеже действует с марта

Все билеты на матч 21-го тура Мир «Факел» – распроданы.

Уже через 36 минут после старта продаж на специализированном сайте появилось сообщение «Билетов больше нет», сообщает «Комсомольская правда в Воронеже».

При этом в пресс-службе « » допустили, что возможность купить билеты все же еще может появиться: «Обладатели абонементов, представители партнеров клуба, имеющие свою квоту, могут по каким-то причинам не иметь возможности пойти на матч. Тогда появятся еще билеты. В том случае если их будут не единицы, а значительное количество, сделаем отдельное сообщение об этом на нашем информационном ресурсе».

На матч, который состоится 2 апреля, были доступны билеты только на три сектора и Восточной трибун и на Южную. Северную займут болельщики армейцев.

Fan ID в Воронеже действует с марта нынешнего года.

В предыдущем туре домашнюю игру «Факела» с «Сочи» (3:0) посетили 9686 зрителей.