Хави использует Гарсию как опорника на тренировках. Эрик может сыграть в паре с Бускетсом против «Реала»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может сменить игровую позицию.
По данным Relevo, Хави, возглавляющий команду, на последних тренировочных занятиях стал использовать 22-летнего защитника в роли опорного хавбека и пока доволен его работой.
Гарсия может сыграть в паре с Серджи Бускетсом в матче с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании (5 апреля). Путем перевода его на новую позицию в дальнейшем может быть решен вопрос с недостатком игрового времени.
В текущем сезоне Эрик провел в Ла Лиге 14 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
• Ливерпуль, Тоттенхем и ПСЖ также заинтересованы и могут предложить лучшие финансовые условия, но Амрабат хочет играть в Ла Лиге. "Атлетико" также следит за ним.
Клуб не контактировал ни с «Вильярреалом», ни с игроком. Они знают, что сегодня у них нет бюджета, чтобы подписать его