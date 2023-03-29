Хави использует Гарсию как опорника на тренировках. Эрик может сыграть в паре с Бускетсом против «Реала»

Защитник «Барселоны» может сменить игровую позицию.

По данным Relevo, , возглавляющий команду, на последних тренировочных занятиях стал использовать 22-летнего защитника в роли опорного хавбека и пока доволен его работой.

Гарсия может сыграть в паре с Серджи Бускетсом в матче с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании (5 апреля). Путем перевода его на новую позицию в дальнейшем может быть решен вопрос с недостатком игрового времени.

В текущем сезоне Эрик провел в 14 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.