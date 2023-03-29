Хави использует Гарсию как опорника на тренировках. Эрик может сыграть в паре с Бускетсом против «Реала»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Эрик Гарсия Футбол

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может сменить игровую позицию.

По данным Relevo, Хави, возглавляющий команду, на последних тренировочных занятиях стал использовать 22-летнего защитника в роли опорного хавбека и пока доволен его работой.

Гарсия может сыграть в паре с Серджи Бускетсом в матче с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании (5 апреля). Путем перевода его на новую позицию в дальнейшем может быть решен вопрос с недостатком игрового времени.

В текущем сезоне Эрик провел в Ла Лиге 14 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Avazbek Rasulov
Нужно давать Кессье больше времени в класико. Думаю он будет эффективен чем Ферран и Гарсия
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MESSIya
Санти Ауна: Софьян Амрабат мечтает и надеется присоединиться к «Барселоне» летом

• Ливерпуль, Тоттенхем и ПСЖ также заинтересованы и могут предложить лучшие финансовые условия, но Амрабат хочет играть в Ла Лиге. "Атлетико" также следит за ним.
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<~Inter~>
Ответ Никита Мальковский
у него есть шанс стать топовым цоп, у него есть хороший пас, навыки защитника
Гораздо важнее умение играть под давлением и быстрая оценка ситуации
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ljolik888
Интересный вариант . С пасом у Эрика все хорошо , читать игру он умеет и может там он найдёт себя .
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MESSIya
Габи Санс : Хуан Фойт становится одной из главных трансферных целей для Хави этим летом.

Клуб не контактировал ни с «Вильярреалом», ни с игроком. Они знают, что сегодня у них нет бюджета, чтобы подписать его
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moldfan
С отрывом самое лучшее качество Гарсии, это первый пас. Сомнения исключительно из-за того, как он будет ориентироваться и принимать решения. А там, нужно их принимать - очень быстро.
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Никита Мальковский
у него есть шанс стать топовым цоп, у него есть хороший пас, навыки защитника
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Budabuda
ну и дичь
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Barcelonafun
Даа! Давно уже писал об этом! У парня отличный пас и неплохие оборонительные способности, но не настолько хорошие чтобы быть в последнем рубеже обороны. Вот поставить его в пару к Де Йонгу(а-ля Ласе Шене в Аяксе) может и сработать)
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