Ла Лига зарегистрировала Гави под 30-м номером. Ранее суд отменил регистрацию нового контракта игрока с «Барсой»

Теги Барселона Ла Лига игровая форма Гави Футбол

Ла Лига зарегистрировала Гави под старым номером.

Напомним, ранее суд отклонил апелляцию «Барселоны» на решение о регистрации нового контракта футболиста. После этого он был исключен из заявки основного состава «блауграны».

Теперь Ла Лига снова зарегистрировала 18-летнего хавбека как игрока молодежной команды, под 30-м номером вместо 6-го.

Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!

 

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8 комментариев

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Inside 88 LW
Ответ Under
ну это всё же разные вещи - уровень лиги и сборной
Костяк сборной Испании - стабильно составляли игроки Барсы, Атлетико, Валенсии, Севильи. Два клуба практически в сегунде. Против Атлетико - стабильно резонансные судейский моменты. Против Барсы - думаю даже не стоит писать. Частично соглашусь с тобой, но даже той провальной сборной с ЧМ - уже нет и не будет. А клуб который лоббирует и любит Тебас - не настроен на испанцев. Мне кажется есть связь - но могу ошибаться, субъективная точка зрения.
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Under
Ответ Inside 88 LW
Глава ЛЛ непосредственно. Этот самодур стравливает клубы. Вроде как гениальный закон ФФП ввел (который убил наглухо ЛЛ) и тут же подсовывал убыточные контракты CVC. Уровень лиги падает - вслед за ним уровень сборной.
ну это всё же разные вещи - уровень лиги и сборной
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Inside 88 LW
Ответ Alexlagodny
Как там говорится, когда собаке делать нечего, она причандалы лижет. Лучше бы Тебас тоже лизал.
Однозначно )
Но видимо ему их отрезали в 80-ые годы - когда был в ультра-правой партии. Мадридист, коста-риканец...
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Alexlagodny
Ответ Inside 88 LW
Красава Тебас! Развивает ЛИГУ! Пол года судился и добился! А потом почему Гави - не хочет играть за сборную? Не удивлюсь если и Грузии сольют) Ведь в Испании важнее дела есть - за какой клуб играть Месси а за какой нет. Гави какой номер и какую ЗП. Санта-Негрейра-Барбарра. И бесконечный расизм с танцами Вини.
Как там говорится, когда собаке делать нечего, она причандалы лижет. Лучше бы Тебас тоже лизал.
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Inside 88 LW
Ответ Under
не сильно слежу за Ла Лигой, поэтому чисто любопытства ради - какое отношение Тебас имеет к сборной Испании?
Глава ЛЛ непосредственно. Этот самодур стравливает клубы. Вроде как гениальный закон ФФП ввел (который убил наглухо ЛЛ) и тут же подсовывал убыточные контракты CVC. Уровень лиги падает - вслед за ним уровень сборной.
+2
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Under
Ответ Inside 88 LW
Красава Тебас! Развивает ЛИГУ! Пол года судился и добился! А потом почему Гави - не хочет играть за сборную? Не удивлюсь если и Грузии сольют) Ведь в Испании важнее дела есть - за какой клуб играть Месси а за какой нет. Гави какой номер и какую ЗП. Санта-Негрейра-Барбарра. И бесконечный расизм с танцами Вини.
не сильно слежу за Ла Лигой, поэтому чисто любопытства ради - какое отношение Тебас имеет к сборной Испании?
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EminenceGrise
Тебасу бы еще в тюрьме номер зарегистрировать.
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Inside 88 LW
Красава Тебас!
Развивает ЛИГУ! Пол года судился и добился!
А потом почему Гави - не хочет играть за сборную?
Не удивлюсь если и Грузии сольют) Ведь в Испании важнее дела есть - за какой клуб играть Месси а за какой нет. Гави какой номер и какую ЗП. Санта-Негрейра-Барбарра. И бесконечный расизм с танцами Вини.
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