Ла Лига зарегистрировала Гави под 30-м номером. Ранее суд отменил регистрацию нового контракта игрока с «Барсой»
Ла Лига зарегистрировала Гави под старым номером.
Напомним, ранее суд отклонил апелляцию «Барселоны» на решение о регистрации нового контракта футболиста. После этого он был исключен из заявки основного состава «блауграны».
Теперь Ла Лига снова зарегистрировала 18-летнего хавбека как игрока молодежной команды, под 30-м номером вместо 6-го.
Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!
Но видимо ему их отрезали в 80-ые годы - когда был в ультра-правой партии. Мадридист, коста-риканец...
Развивает ЛИГУ! Пол года судился и добился!
А потом почему Гави - не хочет играть за сборную?
Не удивлюсь если и Грузии сольют) Ведь в Испании важнее дела есть - за какой клуб играть Месси а за какой нет. Гави какой номер и какую ЗП. Санта-Негрейра-Барбарра. И бесконечный расизм с танцами Вини.