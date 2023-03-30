Ла Лига зарегистрировала Гави под 30-м номером. Ранее суд отменил регистрацию нового контракта игрока с «Барсой»

Ла Лига зарегистрировала Гави под старым номером.

Напомним, ранее суд отклонил апелляцию «Барселоны» на решение о регистрации нового контракта футболиста. После этого он был исключен из заявки основного состава «блауграны».

Теперь Ла Лига снова зарегистрировала 18-летнего хавбека как игрока молодежной команды, под 30-м номером вместо 6-го.

Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать Гави в основной команде. Но Ла Лига против!