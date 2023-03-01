Алвес 8 лет назад приставал к еще одной девушке в клубе Sutton – там же, где случилось предполагаемое изнасилование. Она сообщила об этом в тиктоке

Еще одна девушка рассказала о непристойном поведении Дани Алвеса.

Напомним, ранее 23-летняя девушка обвинила экс-защитника «Барселоны» и сборной в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба Sutton ночью 30 декабря. 20 января Дани арестовали без права внесения залога, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает Marca, еще одна девушка заявила, что восемь лет назад в том же месте Алвес приставал к ней.

Она записала видео в тиктоке, которое позже был удалено, где рассказала о том, что произошло во время ночной прогулки в Барселоне с друзьями.

«Учитывая все, что произошло в последнее время с Дани Алвесом, многие мои близкие люди были удивлены моим рассказом. Когда мне было 18 лет, у меня был похожий опыт с тем же человеком, в том же месте.

Мне было 18 лет, я была в Sutton, в том же ночном клубе, и вначале все было точно так же: он пригласил меня и мою подругу в приватную комнату и так далее. Мы отказались от этого и пошли по своим делам. Меня поражает то, что этот человек делал то же самое, в одном и том же месте, по одной и той же схеме, годами», – говорится в ролике.

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?

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