Алвес 8 лет назад приставал к еще одной девушке в клубе Sutton – там же, где случилось предполагаемое изнасилование. Она сообщила об этом в тиктоке

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия соцсети Футбол

Еще одна девушка рассказала о непристойном поведении Дани Алвеса.

Напомним, ранее 23-летняя девушка обвинила экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба Sutton ночью 30 декабря. 20 января Дани арестовали без права внесения залога, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает Marca, еще одна девушка заявила, что восемь лет назад в том же месте Алвес приставал к ней.

Она записала видео в тиктоке, которое позже был удалено, где рассказала о том, что произошло во время ночной прогулки в Барселоне с друзьями.

«Учитывая все, что произошло в последнее время с Дани Алвесом, многие мои близкие люди были удивлены моим рассказом. Когда мне было 18 лет, у меня был похожий опыт с тем же человеком, в том же месте.

Мне было 18 лет, я была в Sutton, в том же ночном клубе, и вначале все было точно так же: он пригласил меня и мою подругу в приватную комнату и так далее. Мы отказались от этого и пошли по своим делам. Меня поражает то, что этот человек делал то же самое, в одном и том же месте, по одной и той же схеме, годами», – говорится в ролике.

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?

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37 комментариев

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Dexter Dallas
Госпаде. Боты сразу встрепянулись увидев 8 лет. А потом поняли, что ложная тревога
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DolJun
Ответ dr. cage
Дурака то не включай.. Майкон был основным в сборной только из-за любителя играть в беговой футбол Дунги.. У всех других тренеров, Алвес в фаворе был даже сороколетним.. А его стата в Барсе похлеще чем у многих великих 10-к и фланговых форвардов.. Например лучше чем у Деку и Сеска, лучше чем у Педро.. Которым в Челси поклонялись как Богам футбола..
ща в лидерах ла лиги и кристенсену с рюдигером поклоняются как новым пуйолю и рамосу, хотя по факту это лишь отработанный материал апл. так что это ни о чем не говорит. сороколетний алвес играл там, где защищаться не нужно было: барса, юве, псж - это был просто лишний полузащитник в команде. в остальном, очевидно, был слабее майкона примерно во всем. увы, майкона стабильность подвела
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Артём Фёдоров
А где вы были 8 лет назад?
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Артём Фёдоров
Так вот где он был 8 лет назад XD
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ДМ-1чемпион
Всё это очень напоминает то, что хитрые девки хотят денег срубить по лёгкому и хайпануть! А ведь начало этому цирку положила история с гонениями на Ассанжа! Когда не могли его ни в чём обвинить, нашли каких-то продажных девок, которые в последствии отказались от своих слов! Гон всё это.
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Андрей Григорьев
Скоро и мальчики(которые ,как девочки) , начнут писать, что он и к ним приставал!)))
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Trash Talking
Почему источник какая-то Марка, а не ТикТок? Спортс, вы вообще продвинутый молодежный сайт или какая-то спортивная газетенка?
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dr. cage
Ответ DolJun
ща майкон не понял за своего дублера про все и вся.
Дурака то не включай..
Майкон был основным в сборной только из-за любителя играть в беговой футбол Дунги..

У всех других тренеров, Алвес в фаворе был даже сороколетним..

А его стата в Барсе похлеще чем у многих великих 10-к и фланговых форвардов.. Например лучше чем у Деку и Сеска, лучше чем у Педро.. Которым в Челси поклонялись как Богам футбола..
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ARIGAMI ARIGAMI
Где вы были 8 лет? Почему именно через 8?
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beltravel71
Ответ Ебздрогыч
Где она была эти 8 лет?
В тик токе,или его тогда еще не было?
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Ильдар М
«Учитывая все, что произошло в последнее время с Дани Алвесом, многие мои близкие люди были удивлены тем, что не я придумала развести его на бабло
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hiper26
Шалашовки беснуются..
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Любитель побеждать
Может и сперму удалось сохранить?
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Alexandr Turner
Ответ DolJun
ща майкон не понял за своего дублера про все и вся.
А где был Майкон в 2015, 8 лет назад? Алвес, например, брал ЛЧ
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Kit244098
А двадцать лет назад Алвес бабушку через дорогу не перевел. Та тоже в тик-токе написала. С кладбища Рио де Жанейро. Из третьего ряда. Из восьмой могилы))
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DolJun
Ответ dr. cage
8 лет назад Дани Алвес приставал не только к девушкам, и не только в клубе. На своём фланге он терроризировал вообще все и вся..
ща майкон не понял за своего дублера про все и вся.
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Spartakus1984
Ответ OSHO - ऊर्जा
Преступник приходит на то место, где ему сошло что то с рук. Видом он считает тот клуб своим притоном борделем. Но это просто поразительно, при его то бабле и связях.. Но что не мог сказать своей 1000 и 1 окружению что бы свозили девок со всех концов света к нему на вилу, для известного дела? Но видимо так не интересно, не встаёт, надо вот прям вот так, через силу, через несогласие, через насилие и грубость.
Что ему сошло с рук?Он пригласил гулящую(в плане веселого образа жизни) девушку в приватную комнату(святая не будет шататься по бразильским клубам) и ничего с ней там не произошло.А ты тут глупости пишешь.
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RealJericho
Сейчас понабегут шкуры с обвинениями за события 10тилетней давности
+3
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Zahir Ahmedzade
ВосИмь лет!
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Pb-SE
Я же говорил- место проклятое.
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Spartakus1984
Запрещено девушку в клубе приглашать в приватную комнату?А что если она сама хочет?
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Б81
Как с ванштейном ситуация , сразу обьявились « жертвы» ,которые ради ништяков и ролей с ним спали,но заявили,что изнасиловал.
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Philatelist79
Ещё одна шкура бабла поднять решила
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OSHO - ऊर्जा
Ответ С головы в грудак
Маньяк вернулся на место преступления
точняк
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OSHO - ऊर्जा
Преступник приходит на то место, где ему сошло что то с рук. Видом он считает тот клуб своим притоном борделем.

Но это просто поразительно, при его то бабле и связях.. Но что не мог сказать своей 1000 и 1 окружению что бы свозили девок со всех концов света к нему на вилу, для известного дела?

Но видимо так не интересно, не встаёт, надо вот прям вот так, через силу, через несогласие, через насилие и грубость.
+1
-5
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