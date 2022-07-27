«Наполи» приобрел защитника сборной Южной Кореи Кима у «Фенербахче» за 20 млн евро

Теги Сборная Южной Кореи по футболу серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

Защитник сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ перешел в «Наполи».

Итальянский клуб приобрел 25-летнего футболиста у «Фенербахче». Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро – эта сумма была прописана в контракте игрока в качестве отступных.

«Наполи» также прописал отступные в соглашении с Кимом в размере 45 миллионов евро. Опция будет доступна только для иностранных клубов.

Защитник отыграл за «Фенербахче» один сезон. До этого он выступал за китайский «Бэйцзин Гоань» и корейский «Чонбук Хендай Моторс». Его статистика – здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные