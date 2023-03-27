«ПСЖ» интересен защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ. Его можно купить за 53 млн евро с 1 по 15 июля
«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Наполи» Кима Мин Чжэ.
Как сообщает Foot Mercato, с 1 по 15 июля футболиста можно будет купить по сниженной цене – за 52-53 млн евро. Это предусмотрено его контрактом.
«ПСЖ», рассчитывающий укрепить оборону, включил корейца в список возможных приобретений.
Ким Мин Чжэ присоединился к «Наполи» летом 2022 года. Он был куплен у «Фенербахче» за 20 млн евро и провел в Серии А 26 игр, забив 2 гола.
Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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