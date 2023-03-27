«ПСЖ» интересен защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ. Его можно купить за 53 млн евро с 1 по 15 июля

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Наполи» Кима Мин Чжэ.

Как сообщает Foot Mercato, с 1 по 15 июля футболиста можно будет купить по сниженной цене – за 52-53 млн евро. Это предусмотрено его контрактом.

«ПСЖ», рассчитывающий укрепить оборону, включил корейца в список возможных приобретений.

Ким Мин Чжэ присоединился к «Наполи» летом 2022 года. Он был куплен у «Фенербахче» за 20 млн евро и провел в Серии А 26 игр, забив 2 гола.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Куй Покагорячев
Этот парень машина
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Артём Околович
Ответ Kuriashy
С 1 по 15 июля акция?..
жёлтая пятница
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Любезный Коссутий
это один из тех 6 Кимов, которые у Кореи на ЧМ были?
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Bozqurd_Idel_Ural_
В фенере парень был очень хорош, у них селекция здорово сработала, выцепили из Китая. Круто видеть, как он быстро прогрессирует после перехода из Турецкой Суперлиги
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Teodrakis
Обожаю когда так складывается. Приметил его ещё в Корее, следил, болел и вот результат. Жалко с Логашовыми нашими так не получается.
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Serega Fart
Fix kim price 53,99 с 1-15
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Almaz KENZHEBEKOV
надо было хотя бы 70 млн прописать
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deadjoker
Акция все по 53 :))
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Glamm
Три Ким Мин Чжэ по цене двух будет?
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Best game on Earth
Распродажа, однако!
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Милан 777
ПСЖ его вместо Шкриньяра хочет купить ?
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Ответ Kuriashy
С 1 по 15 июля акция?..
Поторопитесь, корейцы будут дешевле с 1-го по 15-е.
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Влад Яшнов
Жалко будет если раскупят так быстро нынешний состав. Этот Наполи выглядит очень круто
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ALMANAC
Летняя пора скидок по контракту
+11
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Kuriashy
С 1 по 15 июля акция?..
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