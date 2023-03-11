Спаллетти об игроках «Наполи»: «У Хвичи удивительное умение обыгрывать, если соперник повернулся спиной – ему конец. Ким – лучший центральный защитник мира»

Теги Аталанта Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Ким Мин Чжэ Хвича Кварацхелия Футбол

Лучано Спаллетти назвал Кима Мин Чжэ лучшим защитником мира.

Южнокорейский футболист получил повреждение в матче «Наполи» с «Аталантой» (2:0) в 26-м туре Серии А.

«Это была веселая неделя, после 20 матчей без поражений мы проиграли и увидели, насколько быстро стая набросилась на добычу. Это было невероятно.

Когда принимаешь работу в «Наполи», то знакомишься с историей и с чувствами людей к этой команде. С такими фанатами ты должен метить повыше. Нельзя начинать сезон со слов о желании занять третье место. Нужна победа.

Кварацхелия обладает удивительным умением обыгрывать соперников. Если защитник поворачивается к нему спиной, ему конец.

Ким Мин Чжэ в каждой игре делает как минимум 20 невероятных вещей. Я считаю его лучшим центральным защитником мира. Когда он начинает бежать вперед с мячом, то способен за пять секунд добраться до штрафной соперника.

Ким в порядке. Я сказал ему ничего не выдумывать, потому что завтра я жду его на тренировке», – сказал главный тренер «Наполи» в эфире DAZN.

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5 комментариев

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kupezz
Главное чтобы Хвича не останавливался и продолжал совершенствоваться, ведь в следующем сезоне он уже будет изучен тренерами и защитниками. Ему бы на пару сезонов остаться в Наполи и доказать, что первый сезон не был каким-то всплеском новых эмоций и впечатлений. Другой вопрос во владельце, руки наверное по-любому чешутся, за один сезон столько денег на игроках может заработать.
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Ansu Fati
Ответ Никита Самарин
Наполи летом на трансферах сработал идеально, нашли замену ключевым игрокам (Кулибали и Инсинье) и не просто замену, а игроков, которые стали важными элементами блестящей команды.
Представляю лица Кулибали и Руиса когда они смотрят на таблицу Серии А))
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Никита Самарин
Наполи летом на трансферах сработал идеально, нашли замену ключевым игрокам (Кулибали и Инсинье) и не просто замену, а игроков, которые стали важными элементами блестящей команды.
+4
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+4
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Буратино55
кима, осимхена и кварацхелию заберут в апл-суперлигу
+2
-2
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Кирилл Голивец
И ведь нашли их всех в совершенно непопулярных чемпионатах и клубах. Это не тот случай, когда играют агентские проекты. Замбо-Ангисса тот же тоже путешествовал по клубам средней руки, пока не стал одним из лучших полузащитников Серии А. А качества Лоботки были недооценены.

Спаллетти мощнейший тактик, еще Рома 2006 играла по новаторской по тем временам схеме. И вот наконец-то он выиграет Серию А.
+13
0
+13
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