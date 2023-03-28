«Боруссия» не хочет отпускать Беллингема и готова повысить хавбеку зарплату в 2,5 раза, чтобы сохранить его минимум на сезон
Дортмундская «Боруссия» не хочет отпускать Джуда Беллингема.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, немецкая команда хочет сохранить полузащитника в составе как минимум на один сезон. Для этого игроку готовы повысить зарплату на 150% (в 2,5 раза) – до 15 миллионов евро. Спортивный директор «Дортмунда» Себастьян Кель планирует сделать Джуду и его отцу соответствующее предложение.
При этом отмечается, что наиболее вероятен вариант, при котором Беллингем все же сменит команду уже этим летом. Фаворитом на его трансфер называют «Реал».
Переход хавбека в «Мадрид» во многом будет зависеть от того, решит ли клуб предложить Тони Кроосу или Луке Модричу новые контракты. Если оба игрока останутся в составе «Реала», то у «Боруссии» будет больше шансов сохранить Беллингема.
Помимо «Реала», интерес к Джуду проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний полузащитник провел 24 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Но если уж Беллингем твёрдо настроен на уход, то пытаться его удержать будет глупо. Продать за 150 и купить топовых трудяг. Чем Боруссия хуже Наполи??
Импичмент!
Отставка!
Надо оценивать игрока по его игре, а не возрасту.
Он и Сака ну просто обязаны выиграть титулы для Англии и своих клубов .
Все спалилась контора, а я-то думал что мы этих сектантов в честном бою разносим с соблюдением всех негласных правил...👊👊
Против
Тчуамени, Камавинга и Беллингема.
Красота
❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔