«Боруссия» не хочет отпускать Беллингема и готова повысить хавбеку зарплату в 2,5 раза, чтобы сохранить его минимум на сезон

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Дортмундская «Боруссия» не хочет отпускать Джуда Беллингема

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, немецкая команда хочет сохранить полузащитника в составе как минимум на один сезон. Для этого игроку готовы повысить зарплату на 150% (в 2,5 раза) – до 15 миллионов евро. Спортивный директор «Дортмунда» Себастьян Кель планирует сделать Джуду и его отцу соответствующее предложение. 

При этом отмечается, что наиболее вероятен вариант, при котором Беллингем все же сменит команду уже этим летом. Фаворитом на его трансфер называют «Реал». 

Переход хавбека в «Мадрид» во многом будет зависеть от того, решит ли клуб предложить Тони Кроосу или Луке Модричу новые контракты. Если оба игрока останутся в составе «Реала», то у «Боруссии» будет больше шансов сохранить Беллингема. 

Помимо «Реала», интерес к Джуду проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». 

В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний полузащитник провел 24 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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28 комментариев

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Рома Мариупольский
Мир окончательно превратился в мрак , надеюсь скоро ядерная война очистит его и возродится все как и должно быть
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Матвей Бондарев
Ох и сложно им будет удержать его зарплатой. Он уже упоминал вскользь, что хочет на родину. Да, безусловно, ему нравится в Боруссии многое. Но дом есть дом.
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S H A R K
Ответ za_vsu_xypmy
цену набивают, нет дортмунду смысла не продавать его сейчас, существенно дороже следующим летом он точно не станет, а легко может получить травму или просто провести блеклый сезон и снизится стоимость актива
А может и стать ещё лучше, а цена взлететь до 180-200. Тем более конкуренция жёсткая. А огромную сумму за 20 летнего игрока, с 4 годов стабильно хорошей игрой, будут дававать охотнее, чем за 19 летнего.
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za_vsu_xypmy
цену набивают, нет дортмунду смысла не продавать его сейчас, существенно дороже следующим летом он точно не станет, а легко может получить травму или просто провести блеклый сезон и снизится стоимость актива
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Ashan Sorokin
Пытаются спасти клубы покупатели
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FEZ10
Ответ Милан 777
19 лет, 15 млн зп, с ума сойти куда катится мир 🤦‍♂️ ...
Он один из лучших в своём деле .какая разница во сколько лет ему такую зарплату давать ? Так что эту зарплату он заслужил как и 30 летние
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Olajuvon
Ответ Милан 777
19 лет, 15 млн зп, с ума сойти куда катится мир 🤦‍♂️ ...
Они без газа летом замерзнут, будут особняк баксами топить)
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S H A R K
Надеюсь в этом сезоне возьмём долгожданную салатницу. После этого хотелось бы, чтобы Беллингема продлили хотя бы ещё на пару сезонов. +Надо подписать парочку хороших игроков (на фланги защиты особенно) и в следующем сезоне можно пошуметь в ЛЧ. Терзич превзошел мои ожидания, надеюсь, что в следующем сезоне он сделает команду ещё лучше. И создаётся впечатление, что руководство взялся за ум и пытается сохранить ключевых игроков.

Но если уж Беллингем твёрдо настроен на уход, то пытаться его удержать будет глупо. Продать за 150 и купить топовых трудяг. Чем Боруссия хуже Наполи??
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Real_v_dushe
Вопрос тут не в зарплате, а в том, что может ему дать Дортмунд в плане конкурентной команды, побед и трофеев.
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андрей калуцких
Ответ Милан 777
19 лет, 15 млн зп, с ума сойти куда катится мир 🤦‍♂️ ...
Ну парень 3-й год игрок основы и это в 19 лет. Чему тут удивляться? Он своей игрок заслужил хороший контракт. И если клуб предлагает такие деньги, значит он их заслуживает. Дортмунд не славится тем, что раздает жирные контракты направо и налево.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Антон Киселёв
Может это и есть админы?😰
Вполне!

Импичмент!

Отставка!
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Джавез Тилл
Ответ Syndycate
Видимо настолько людям в жизни заняться нечем, что ищут комментарии полугодовой давности)
За что наши комменты были удалены??? Как дозвонится до этой конторы, телефон горячей линии не работает...
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S H A R K
Ответ Милан 777
19 лет, 15 млн зп, с ума сойти куда катится мир 🤦‍♂️ ...
15 млн грязными. И что тут такого? За такого полузащитника это ещё копейки. Один из лучших в своём поколении и уверенно могу сказать, что он один из лучших полузащитников на данный момент, в любой возрастной категории. Если в 19 лет он играет за топовую сборную, причем в основе, то какие претензии могут быть к нему?
Надо оценивать игрока по его игре, а не возрасту.
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Дри66линг Нейа
Скоро и за 16 летнего Эндрика будут давать галактикос зп
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Антон Киселёв
Ответ Sevuska
Да , это кружок Месси , но их не банят , их любят админы 😎
Может это и есть админы?😰
+2
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Sevuska
Крутой чувак . В 19 лет , конечно, не его блестящий атлетизм и скорость поражают . А именно зрелость , профессионализм , и , главное , великолепное умение читать игру .
Он и Сака ну просто обязаны выиграть титулы для Англии и своих клубов .
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Syndycate
Ответ Джавез Тилл
Ребята, мне на мои комменты 5-месячной давности (под постом позорного проигрыша Аргентины, Саудовской Аравии) начали отвечать известные сектанты(Толстяк Климов, Айлин1990, и еще какой-то) в чем прикол??? На ноябрьские комменты 2022, начали писать свои ответные комменты эти аккаунты, сегодня... Это один человек что ли, получается???🤣🤣🤣 ❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔
Видимо настолько людям в жизни заняться нечем, что ищут комментарии полугодовой давности)
+2
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Джавез Тилл
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Все спалилась контора, а я-то думал что мы этих сектантов в честном бою разносим с соблюдением всех негласных правил...👊👊
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Syndycate
Ответ Джавез Тилл
Ребята, мне на мои комменты 5-месячной давности (под постом позорного проигрыша Аргентины, Саудовской Аравии) начали отвечать известные сектанты(Толстяк Климов, Айлин1990, и еще какой-то) в чем прикол??? На ноябрьские комменты 2022, начали писать свои ответные комменты эти аккаунты, сегодня... Это один человек что ли, получается???🤣🤣🤣 ❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔
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Футбол_это_жизнь
Педри, Гави и нужен ещё один талант (может Нико наберётся опыта) и будет трио
Против
Тчуамени, Камавинга и Беллингема.
Красота
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Джавез Тилл
Комментарий удален модератором
Я давно подозревал
+4
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Джавез Тилл
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Контора спалилась
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Sevuska
Ответ Джавез Тилл
Ребята, мне на мои комменты 5-месячной давности (под постом позорного проигрыша Аргентины, Саудовской Аравии) начали отвечать известные сектанты(Толстяк Климов, Айлин1990, и еще какой-то) в чем прикол??? На ноябрьские комменты 2022, начали писать свои ответные комменты эти аккаунты, сегодня... Это один человек что ли, получается???🤣🤣🤣 ❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔
Да , это кружок Месси , но их не банят , их любят админы 😎
+14
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Джавез Тилл
Ребята, мне на мои комменты 5-месячной давности (под постом позорного проигрыша Аргентины, Саудовской Аравии) начали отвечать известные сектанты(Толстяк Климов, Айлин1990, и еще какой-то) в чем прикол??? На ноябрьские комменты 2022, начали писать свои ответные комменты эти аккаунты, сегодня... Это один человек что ли, получается???🤣🤣🤣 ❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔
Контора спалилась
+6
-3
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Джавез Тилл
Ребята, мне на мои комменты 5-месячной давности (под постом позорного проигрыша Аргентины, Саудовской Аравии) начали отвечать известные сектанты(Толстяк Климов, Айлин1990, и еще какой-то) в чем прикол??? На ноябрьские комменты 2022, начали писать свои ответные комменты эти аккаунты, сегодня... Это один человек что ли, получается???🤣🤣🤣
❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔
+7
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