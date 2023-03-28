«Боруссия» не хочет отпускать Беллингема и готова повысить хавбеку зарплату в 2,5 раза, чтобы сохранить его минимум на сезон

Дортмундская « » не хочет отпускать .

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, немецкая команда хочет сохранить полузащитника в составе как минимум на один сезон. Для этого игроку готовы повысить зарплату на 150% (в 2,5 раза) – до 15 миллионов евро. Спортивный директор «Дортмунда» планирует сделать Джуду и его отцу соответствующее предложение.

При этом отмечается, что наиболее вероятен вариант, при котором Беллингем все же сменит команду уже этим летом. Фаворитом на его трансфер называют «Реал».

Переход хавбека в « » во многом будет зависеть от того, решит ли клуб предложить Тони Кроосу или новые контракты. Если оба игрока останутся в составе «Реала», то у «Боруссии» будет больше шансов сохранить Беллингема.

Помимо «Реала», интерес к Джуду проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний полузащитник провел 24 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.