«Барселона» активизировала переговоры с Гюндоганом в последние недели

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы ESPN Илкай Гюндоган Андреас Кристенсен агенты Футбол

«Барселона» активно пытается заключить соглашение с Илкаем Гюндоганом.

Как сообщает ESPN, в последние недели интерес каталонцев к заключению сделки заметно усилился. Работа пока не на столь продвинутой стадии, как в случае с защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом, уже подписавшим контракт, но прогресс есть.

Утверждается, что как «Барселона», так и Гюндоган готовы сотрудничать при «подходящих условиях». Агент футболиста, также представляющий интересы защитника «блауграны» Андреаса Кристенсена, часто посещает базу клуба.

Агент Гюндогана сегодня встретился с боссами «Барсы». Илкай может перейти из «Ман Сити» бесплатно летом

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22 комментария

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Рэд Уайт
Ответ Экселлент
ты думаешь они в рублях финансовые операции проворачивают?))
конечно.иначе и до них доберемся
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Экселлент
Ответ Рэд Уайт
Месси,Гюндо,Мартинес,Обама за 0₽ Роке 40 млн ₽ за 3 транша и будет идеальное ТО так же снизить зп млн на 200 и просто бомба🔥
ты думаешь они в рублях финансовые операции проворачивают?))
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Экселлент
Честно,плевать на эти подписания,Барса сейчас не об этом должна думать, а о том как бы разгрузить з/п ведомость
зарегистрировать контракты наших молодых бриллиантов
Продать балласт,уложится в рамки ффп и уже от этого плясать.
Но думаю там и без меня прекрасно разберутся
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predMBAPPE
Ответ Алекс Самойлов
и в чем минус ???
В мозгах)
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Игорь Замаруев
Ответ инок
У Лапорты прикольная стратегия - брать кого нибудь бесплатно, а потом продать за хоть какую-то цену...
а что плохого-то в этом?) На мизерную зарплату взяли Обамеянга, он помог занять второе место в чемпионате, унизил Мадрид и Барселона продала его летом за неплохие деньги. В выигрыше были все. Сейчас Обамеянг хочет вернуться обратно и, полагаю, вернётся на условиях Барселоны)
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Рэд Уайт
Месси,Гюндо,Мартинес,Обама за 0₽
Роке 40 млн ₽ за 3 транша и будет идеальное ТО
так же снизить зп млн на 200 и просто бомба🔥
+1
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Shikari
Ответ ljolik888
Кессье - 31 матч и 1283 минуты Алонсо - 26 и 1320 Торрес - 33 и 1412 Гарсия - 20 и 1198 Да конечно не игроки основного состава , но свой вклад в чемпионский сезон делают .
Спортс другую стату пишет
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Parce
Ответ инок
У Лапорты прикольная стратегия - брать кого нибудь бесплатно, а потом продать за хоть какую-то цену...
Продают тех кто себя не реализовал или если срочно нужны деньги, вот к примеру Крстенсен за бесплатно вообще бриллиант, забетонировал место в составе, его думаю не сольют
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Алекс Самойлов
Ответ инок
У Лапорты прикольная стратегия - брать кого нибудь бесплатно, а потом продать за хоть какую-то цену...
и в чем минус ???
+6
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MESSIya
Ферран Мартинез и Фернандо Поло: Субименди все еще стоит на повестке дня «Барсы» и считается идеальной заменой Бускетсу.

Однако проблемы с ФФП означают, что его попросили подождать. В клубе знают, что он был бы рад присоединиться к «Барсе
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ljolik888
Ответ Shikari
Барсе нужно вначале кого-нибудь продать, примет Кессиэ сыграл 600 минут в сезоне, Алосно, Торрес, Гарсия - играют очень мало
Кессье - 31 матч и 1283 минуты
Алонсо - 26 и 1320
Торрес - 33 и 1412
Гарсия - 20 и 1198
Да конечно не игроки основного состава , но свой вклад в чемпионский сезон делают .
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MESSIya
Фабрицио Романо: Приоритетной целью "Барселоны" на позицию нового резервного нападающего остается Витор Роке, поскольку бразильская жемчужина считается потенциальным топ игроком.

Пьер Обамеянг, которого ценят в клубе, также в списке с января — опция может быть активирована, если соглашение с Роке не состоится. Он хотел бы присоединиться к «Барсе»
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MESSIya
Иван Сан-Антонио: Хави продолжает доверять Ансу Фати, но считает, что есть другие игроки, которые заслуживают играть больше его. Фати стартовал в 6 из последних 11 матчей Ла Лиги, в которых он был доступен, но забил 0 голов.

• Ансу Фати также попросил Хави больше минут во время частых частных разговоров, но в уважительной форме.
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MESSIya
Тони Хуанмарти и Альберт Роже: Вариант изменения позиции Эрика Гарсии с ЦЗ на опорника набирает обороты. Хави серьезно думает об этом.

• Присутствие Эрика в полузащите увеличилось на последних тренировках, и его игра убеждает тренерский штаб.

• Эрик хочет остаться в Барсе на следующие несколько лет. Несмотря на то, что у него нет много игрового времени, он продолжает быть образцовым на тренировках и ожидает возможности показать, что он может помочь команде
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MESSIya
Луис Мигельсанц : «Ньюкасл» внимательно следит за Андресом Кристенсеном

«Барса» должна будет сделать большую продажу этим летом, но она должна быть хирургически точной, чтобы не повлиять на конкурентоспособность команды. «Барса» очень сильно ценит Кристенсена даже хочет обновить его контракт летом, но если придет хорошее предложение (50 млн. €), все может измениться. Сам игрок счастлив в Барселоне и не хочет покидать клуб

Летом позиция ЦЗ будет хорошо прикрыта: Араухо, Кунде, Кристенсен, Иньиго и Гарсия. На последнего не рассчитывают и он может покинуть клуб, но его уход почти ничего не даст клубу. Араухо и Кунде неприкосновенны
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MESSIya
Ди Марцио : «Барселона» и «Ювентус» стремятся подписать 15-летнего хорватского защитника Любо Пулича, играющего за «Осиек». Фактически «Барса» уже вступила в переговоры.

• Пулич хочет определиться со своим будущим и подписать предварительное соглашение на лето в течение нескольких недель.

• Также интерес проявляют «Бавария» и «Боруссия»
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инок
У Лапорты прикольная стратегия - брать кого нибудь бесплатно, а потом продать за хоть какую-то цену...
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Jeksan
Кто бы мог подумать, что самым сложным будет не заключение контракта с игроком, а его регистрация в ла лиге
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predMBAPPE
Что значит активизировала? Как будто промо код ввели какой то)
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Shikari
Ответ ljolik888
Отличный игрок - ничего не скажешь плюс бесплатно . Правда возрост есть возрост . Надеюсь если подпишут то принесёт много пользы . Матчей много - всем времяни хватит @
Барсе нужно вначале кого-нибудь продать, примет Кессиэ сыграл 600 минут в сезоне, Алосно, Торрес, Гарсия - играют очень мало
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ljolik888
Отличный игрок - ничего не скажешь плюс бесплатно . Правда возрост есть возрост . Надеюсь если подпишут то принесёт много пользы . Матчей много - всем времяни хватит @
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Екн Лор
Де Йонг с Альбой: что, опять?
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