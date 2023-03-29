«Барселона» активизировала переговоры с Гюндоганом в последние недели

«Барселона» активно пытается заключить соглашение с .

Как сообщает , в последние недели интерес каталонцев к заключению сделки заметно усилился. Работа пока не на столь продвинутой стадии, как в случае с защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом, уже подписавшим контракт, но прогресс есть.

Утверждается, что как « », так и Гюндоган готовы сотрудничать при «подходящих условиях». Агент футболиста, также представляющий интересы защитника «блауграны» , часто посещает базу клуба.

Агент Гюндогана сегодня встретился с боссами «Барсы». Илкай может перейти из «Ман Сити» бесплатно летом