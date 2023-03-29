«Барселона» активизировала переговоры с Гюндоганом в последние недели
«Барселона» активно пытается заключить соглашение с Илкаем Гюндоганом.
Как сообщает ESPN, в последние недели интерес каталонцев к заключению сделки заметно усилился. Работа пока не на столь продвинутой стадии, как в случае с защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом, уже подписавшим контракт, но прогресс есть.
Утверждается, что как «Барселона», так и Гюндоган готовы сотрудничать при «подходящих условиях». Агент футболиста, также представляющий интересы защитника «блауграны» Андреаса Кристенсена, часто посещает базу клуба.
Агент Гюндогана сегодня встретился с боссами «Барсы». Илкай может перейти из «Ман Сити» бесплатно летом
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Продать балласт,уложится в рамки ффп и уже от этого плясать.
Но думаю там и без меня прекрасно разберутся
Роке 40 млн ₽ за 3 транша и будет идеальное ТО
так же снизить зп млн на 200 и просто бомба🔥
Однако проблемы с ФФП означают, что его попросили подождать. В клубе знают, что он был бы рад присоединиться к «Барсе
Алонсо - 26 и 1320
Торрес - 33 и 1412
Гарсия - 20 и 1198
Да конечно не игроки основного состава , но свой вклад в чемпионский сезон делают .
Пьер Обамеянг, которого ценят в клубе, также в списке с января — опция может быть активирована, если соглашение с Роке не состоится. Он хотел бы присоединиться к «Барсе»
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«Барса» должна будет сделать большую продажу этим летом, но она должна быть хирургически точной, чтобы не повлиять на конкурентоспособность команды. «Барса» очень сильно ценит Кристенсена даже хочет обновить его контракт летом, но если придет хорошее предложение (50 млн. €), все может измениться. Сам игрок счастлив в Барселоне и не хочет покидать клуб
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