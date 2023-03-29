«Болтон» подал жалобу на «Барсу» в ФИФА из-за перехода Алонсо. Клуб хочет получить солидарные выплаты

Теги Болтон Барселона Ла Лига ФИФА Д3 Англия Маркос Алонсо Унион Адарве деньги Футбол

«Болтон» хочет получить деньги за переход Маркоса Алонсо в «Барселону».

Ранее клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода защитника из «Челси» в «блауграну» на правах свободного агента летом 2022 года. Команда из Мадрида обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении трансфера и утверждает, что в действительности «Барса» и «Челси» совершили обмен игроками (форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в обмен на Алонсо и еще 12 миллионов евро).

«Болтон» тоже подал жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за трансфера Алонсо. Как и «Унион Адарве», английский клуб хочет поучить определенную сумму в качестве солидарных выплат за воспитание игрока.

Согласно правилам ФИФА, клубы, в которых игроки тренировались после достижения ими возраста 12 лет, должны получать определенный процент от суммы каждого последующего трансфера.

ФИФА может объединить процессы с участием «Униона» и «Болтона» в один. В палате по разрешению споров ФИФА уже выслушали доводы юристов мадридского и каталонского клубов.

Алонсо выступал за «Болтон» с сезона-2010/11 по сезон-2012/13.

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26 комментариев

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Арман Бижанов
дело "Негрейры", дело "Алонсо", что творится с Барсой???
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Sevillafan
Такой классный клуб был Болтон , пропал совсем с радаров
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Владимир Самсонов
Ответ Isshin88
Опять Перес заговор устраивает?
С Тебасом на пару
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Lavinka
Барсе прилетает со всех сторон .
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waltishin
солидные солидарные выплаты
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ljolik888
Читаешь комментарии и офигиваешь сколько неадыкватов . Барселона подписала Алонсо как свободного агента - какие выплаты могут быть . Клубы решили попиариться , зная что все равно ничего им не перепадет . Вот и всё !
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DolJun
тут уж проще у боули просить, барса максимум тарелку риса отправит, остальное на судей ушло)
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Пацанчик реальный
Ответ benjamin92
на чём-то всегда сидят рентбои😄
Я не понимаю тебя,мы нормальные люди не понимаем вас «любителей посидеть на рычаге»!
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Лёха Жданчик
Лапорта просчитал все...
Болтон из 3го дивизиона Англии: Иди подмывай жепу я выезжаю!!
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benjamin92
Ответ Пацанчик реальный
Ты опять на рычаг сел чтоли?
на чём-то всегда сидят рентбои😄
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Пацанчик реальный
Ответ benjamin92
Расформировать нужно никчёмный Челси за то, что построили всю свою историю на ворованных российских деньгах
Ты опять на рычаг сел чтоли?
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Alexlagodny
Ага и соседнему двору случайно Барса не должна? Там Алонсо мяч в детстве набивал с пацанами )))
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Isshin88
Опять Перес заговор устраивает?
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Okaka
молодцы, правильно делают
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Абай Ахметкалиев
Ответ Рэд Уайт
так у челси пусть просят,Барса причем?
Челси отдаёт игрока и ещё солидарные выплаты должен заплатить?) Эти выплаты всегда за покупающей стороной. Суть претензии в том, что они считают, что был обмен игроков, а не просто подписание свободного агента.
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Любезный Коссутий
капец, очередной нож в спину Ляпорте. он уже выглядит, как дикобраз - живого места не осталось
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Станислав Саганов-Коняев
Нет, ты смотри что Тебас и Перес вытворяют. Даже Болтон подговорили 😂
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benjamin92
Ответ Born is the King
Юристам Барселонку легче просто расформировать чем возиться с таким количеством нарушений. Клуб мошенников, которые думали что будут творить что хотят
Расформировать нужно никчёмный Челси за то, что построили всю свою историю на ворованных российских деньгах
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Direct free kick
Весь цивильный мир на стороне Болтона ха ха
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Los Galácticos
Ответ Born is the King
Юристам Барселонку легче просто расформировать чем возиться с таким количеством нарушений. Клуб мошенников, которые думали что будут творить что хотят
Другое дело что у условного ПСЖ нарушений будет не меньше если вскрыть всю подноготную, но они неприкасаемые потому что ФИФА и УЕФА ходят под Катаром.
+6
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FC.Barcelona
Мадридский клуб из 4 дивизиона, это уже смешно становится) Пора этих клопов давить
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Parce
Ответ Born is the King
Юристам Барселонку легче просто расформировать чем возиться с таким количеством нарушений. Клуб мошенников, которые думали что будут творить что хотят
Тебе легче удалить профиль и не позорится, чем бесконечно нести херню и гореть
+26
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Umar Yunuszoda
ФК Негрейра клуб мошенников что за позорище
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deadjoker
В очередь, с… дети, в очередь! (С)
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Born is the King
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