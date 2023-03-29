«Болтон» подал жалобу на «Барсу» в ФИФА из-за перехода Алонсо. Клуб хочет получить солидарные выплаты
«Болтон» хочет получить деньги за переход Маркоса Алонсо в «Барселону».
Ранее клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за перехода защитника из «Челси» в «блауграну» на правах свободного агента летом 2022 года. Команда из Мадрида обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении трансфера и утверждает, что в действительности «Барса» и «Челси» совершили обмен игроками (форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в обмен на Алонсо и еще 12 миллионов евро).
«Болтон» тоже подал жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за трансфера Алонсо. Как и «Унион Адарве», английский клуб хочет поучить определенную сумму в качестве солидарных выплат за воспитание игрока.
Согласно правилам ФИФА, клубы, в которых игроки тренировались после достижения ими возраста 12 лет, должны получать определенный процент от суммы каждого последующего трансфера.
ФИФА может объединить процессы с участием «Униона» и «Болтона» в один. В палате по разрешению споров ФИФА уже выслушали доводы юристов мадридского и каталонского клубов.
Алонсо выступал за «Болтон» с сезона-2010/11 по сезон-2012/13.
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