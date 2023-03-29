«МЮ» хочет договориться с Рэшфордом о долгосрочном контракте до старта следующего сезона
«МЮ» хочет договориться с Маркусом Рэшфордом о продлении контракта в ближайшие месяцы.
По сведениям ESPN, манкунианцы заинтересованы в заключении долгосрочного договора после того, как активировали опцию продления нынешнего соглашения на год.
До конца сезона клуб надеется добиться прогресса в переговорах, а до начала нового чемпионата (в идеале) – закрыть вопрос.
В текущем сезоне Рэшфорд забил 14 голов за 26 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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