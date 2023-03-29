«МЮ» хочет договориться с Рэшфордом о долгосрочном контракте до старта следующего сезона

« » хочет договориться с о продлении контракта в ближайшие месяцы.

По сведениям , манкунианцы заинтересованы в заключении долгосрочного договора после того, как активировали опцию продления нынешнего соглашения на год.

До конца сезона клуб надеется добиться прогресса в переговорах, а до начала нового чемпионата (в идеале) – закрыть вопрос.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 14 голов за 26 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.