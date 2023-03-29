«МЮ» хочет договориться с Рэшфордом о долгосрочном контракте до старта следующего сезона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия ESPN Маркус Рэшфорд Футбол

«МЮ» хочет договориться с Маркусом Рэшфордом о продлении контракта в ближайшие месяцы.

По сведениям ESPN, манкунианцы заинтересованы в заключении долгосрочного договора после того, как активировали опцию продления нынешнего соглашения на год.

До конца сезона клуб надеется добиться прогресса в переговорах, а до начала нового чемпионата (в идеале) – закрыть вопрос.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 14 голов за 26 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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mr.snooker
Ответ Максим Маслов
человек 4 бомбардир АПЛ - не тянет. Большего бреда я не слышал
ты не слышал потому что, возможно, не умеешь слушать или читать. Я говорю о будущем: МЮ склонен целовать зад своим некогда звёздам и передерживать их. Ну и как бы Реш не факт что выиграет конкуренцию у топ форварда, если такового купят, а на фланге он добротная мышь 🐸
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mr.snooker
Ответ Плотников Семен
Ахахахахахх, ты сейчас на полном серьезе говоришь что Рэш не тянет уровень МЮ? Что за бред.
Я не про сейчас. Они будут зад целовать ему очень долго независимо от формы, хотя большому счёту он даже у полумёртвого Роналду не мог выиграть конкуренции 😂🤡
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Максим Маслов
Ответ mr.snooker
Беда манков в том, что они слишком привязываются к своим воспитанникам и закрывают глаза когда они уже не тянут, а потом ещё и до самой старости у них совета просят 🤡 как спортачки прям
человек 4 бомбардир АПЛ - не тянет. Большего бреда я не слышал
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Плотников Семен
Ответ mr.snooker
Беда манков в том, что они слишком привязываются к своим воспитанникам и закрывают глаза когда они уже не тянут, а потом ещё и до самой старости у них совета просят 🤡 как спортачки прям
Ахахахахахх, ты сейчас на полном серьезе говоришь что Рэш не тянет уровень МЮ? Что за бред.
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+2
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mr.snooker
Беда манков в том, что они слишком привязываются к своим воспитанникам и закрывают глаза когда они уже не тянут, а потом ещё и до самой старости у них совета просят 🤡 как спортачки прям
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#SharkTeam
Ответ Пирс Морган
Отличное решение, парень на пик вышел
перед подписанием контракта, класека
+2
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А.Э.РАСИМ
В Аль Наср его, отличный футболист.
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инок
Продлевайте контракт. При Тен Хаге вряд-ли Рэшфорд упадет ниже своего высокого уровня
+11
-4
+7
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CriminalJoint62
Надеюсь, станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ. Он это заслужил 🙏
+3
-10
-7
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Пирс Морган
Отличное решение, парень на пик вышел
+16
-6
+10
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