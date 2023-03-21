Илкай Гюндоган: «Гвардиола, Клопп, Тухель – лучшие в мире. Я был бы сумасшедшим, если бы не думал о работе тренера, поработав с ними»

считает, что поработал с тремя лучшими тренерами мира.

– Вы как-то говорили о желании стать тренером.

– Я был бы сумасшедшим, если бы хотя бы не рассматривал этот вариант, когда меня тренировали три лучших тренера, вероятно, всего мира на данный момент. Считаю , и [лучшими].

Полагаю, это вполне естественно, по крайней мере, получить лицензию, немного опыта, почувствовать, что это такое, посмотреть, подходит ли это мне.

Хотите верьте, хотите нет, но я искренне верю, что такая игра, как Football Manager, помогает в этом плане, потому что в ней так много разных аспектов игры, так много уровней с точки зрения управления не только командой, но и клубом. Вероятно, в этом причина того, что мне нравится играть в нее, потому что она кажется такой реалистичной, – сказал полузащитник « » в интервью Goal.com.

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