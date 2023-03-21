Илкай Гюндоган: «Гвардиола, Клопп, Тухель – лучшие в мире. Я был бы сумасшедшим, если бы не думал о работе тренера, поработав с ними»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Томас Тухель Football Manager футбольные симуляторы компьютерные игры Футбол

Илкай Гюндоган считает, что поработал с тремя лучшими тренерами мира.

– Вы как-то говорили о желании стать тренером.

– Я был бы сумасшедшим, если бы хотя бы не рассматривал этот вариант, когда меня тренировали три лучших тренера, вероятно, всего мира на данный момент. Считаю Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа и Томаса Тухеля [лучшими].

Полагаю, это вполне естественно, по крайней мере, получить лицензию, немного опыта, почувствовать, что это такое, посмотреть, подходит ли это мне.

Хотите верьте, хотите нет, но я искренне верю, что такая игра, как Football Manager, помогает в этом плане, потому что в ней так много разных аспектов игры, так много уровней с точки зрения управления не только командой, но и клубом. Вероятно, в этом причина того, что мне нравится играть в нее, потому что она кажется такой реалистичной, – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Goal.com.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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22 комментария

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Игорь Новиков
Ответ Born is the King
Ты про отскоки против Сити и Челси , когда Марчиняк в соло вытащил реал? Тухель тактически просто размазал Анчи в 2 матчах.Ну а против Клопа с Бачетичем и 50 летним Милнером конечно это показатель
Смешные отмазки)
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Игорь Новиков
Ответ Benner
5 чемпионств за 20 лет карьеры. Вот уровень физрука. Кого оно там делает?
Я надеюсь, что вам стало легче.
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Born is the King
Ответ Игорь Новиков
Странно не включать в тройку Анчелотти, который этих лучших делает и берет главный трофей Европы) А кого-то, как Клоппа, аж два года подряд.
Ты про отскоки против Сити и Челси , когда Марчиняк в соло вытащил реал? Тухель тактически просто размазал Анчи в 2 матчах.Ну а против Клопа с Бачетичем и 50 летним Милнером конечно это показатель
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Спартак Уокер
Гюндоган может стать хорошим тренером мне кажется
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Амин Чич
Думаю Барса передумала его брать летом
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S.Mane10
Ответ Benner
5 чемпионств за 20 лет карьеры. Вот уровень физрука. Кого оно там делает?
Этот "физрук" брал золото всех топ 5 чемпионатов Европы. Иди, своих пенсов с Поттером обсуждай, он точно физрук.
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Benner
Ответ Игорь Новиков
Странно не включать в тройку Анчелотти, который этих лучших делает и берет главный трофей Европы) А кого-то, как Клоппа, аж два года подряд.
5 чемпионств за 20 лет карьеры. Вот уровень физрука. Кого оно там делает?
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Акира_1
Ответ deadjoker
Дайте это почитать Боули
Так Боэли были не важны тренерский качества, ему всего то нужен мягкий и тихий тренер, который ничего ему не возразит никогда.
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Иван Иванов
Гюндогану через пару лет нужно идти в ассистенты Пепа. Здоровье ему всё равно не позволит долго играть. Должен стать хорошим тренером , всё-таки он умный полузащитник.
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S.Mane10
Ответ Игорь Новиков
Странно не включать в тройку Анчелотти, который этих лучших делает и берет главный трофей Европы) А кого-то, как Клоппа, аж два года подряд.
Кстати, тоже анчи включил бы.
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S.Mane10
Да!
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Игорь Новиков
Ответ Born is the King
Ну объективно это 3 лучших тренера в мире и хорошо для АПЛ, что все 3 работали в лиге в одно время и мы наслаждались этим периодом
Странно не включать в тройку Анчелотти, который этих лучших делает и берет главный трофей Европы) А кого-то, как Клоппа, аж два года подряд.
+3
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Пенс
Куда Тухелю до великого Поттера ака любимца британской прессы.
+3
-1
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Tun
И правда повезло, его трансфер после ухода Шахина сначала вызывал недоумение, но Клопп раскрыл его и внедрил в систему так, что стало даже лучше
+1
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Ussaev M
какая нафиг Клоппа?))
+2
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Born is the King
Ну объективно это 3 лучших тренера в мире и хорошо для АПЛ, что все 3 работали в лиге в одно время и мы наслаждались этим периодом
+1
-2
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deadjoker
Дайте это почитать Боули
+7
-1
+6
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Александр Зубков
Гвардиола КлоппаТухель.
+3
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А. Мостовой
клоп на седьмом месте без судейских подачек
+2
-4
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Dimson
Клёпа хороший
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Yuri Ten
Гвардиолла Клоппа, собственность? 🤔
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tommmy
Тут статья про какого-то клоппа)
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