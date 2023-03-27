«Ман Сити» хочет продлить с Гюндоганом контракт, но полагает, что он твердо решил уйти в «Барселону» (Diario Sport)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган не собирается оставаться в «Манчестер Сити».

По сведениям Diario Sport, «горожане» с радостью продлили бы контракт с 32-летним полузащитником. Руководство хотело бы предложить ему договор на один год, подразумевающий снижение зарплаты в сравнении с действующим, но предполагает, что футболист уже принял решение уйти из команды и присоединиться к «Барселоне».

Переговоры между каталонцами и Гюндоганом идут активно и на протяжении нескольких месяцев. «Блауграна» предлагает контракт на два года, но возможность его заключения будет зависеть от финансового состояния клуба.

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9 комментариев

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Asad Usmanhodjaev
на лавку ?
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Леван Мкртчян
Ответ Fulyan
Если вы видите новость, что какой-то игрок мечтает/хочет/намерен перейти в Барселону, то не глядя сможете узнать, что источник новости это Diario sport, дешёвая пиар пресса каталонцев)
А потом об этом начинают говорить сами эти игроки. В сети появляются их старые фото или высказывания в прессе( или что-то в этом духе) и , вдруг,начинает выяснятся , что это на спортсе самые дешевые комментарии с самыми неадекватными плюсами, а не что-то другое
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+4
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Fulyan
Если вы видите новость, что какой-то игрок мечтает/хочет/намерен перейти в Барселону, то не глядя сможете узнать, что источник новости это Diario sport, дешёвая пиар пресса каталонцев)
+5
-3
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инна витенберг
Собираем пенсионеров
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afil57
Перейдет так же "успешно", как Агуэро и Азар.
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Sakhib Dagalaev
Ответ cukken
Насколько твердо?😂
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+25
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Under
а спросить напрямую они не пробовали?
+8
-1
+7
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cukken
Насколько твердо?😂
+1
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+1
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rigobersong
Все хотят играть у топаря Чави!:) Ждем еще возвращение Аубы!:))
+13
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