«Ман Сити» хочет продлить с Гюндоганом контракт, но полагает, что он твердо решил уйти в «Барселону» (Diario Sport)
Илкай Гюндоган не собирается оставаться в «Манчестер Сити».
По сведениям Diario Sport, «горожане» с радостью продлили бы контракт с 32-летним полузащитником. Руководство хотело бы предложить ему договор на один год, подразумевающий снижение зарплаты в сравнении с действующим, но предполагает, что футболист уже принял решение уйти из команды и присоединиться к «Барселоне».
Переговоры между каталонцами и Гюндоганом идут активно и на протяжении нескольких месяцев. «Блауграна» предлагает контракт на два года, но возможность его заключения будет зависеть от финансового состояния клуба.
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