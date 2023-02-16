Агент Гюндогана сегодня встретился с боссами «Барсы». Илкай может перейти из «Ман Сити» бесплатно летом

может перейти в «Барселону» бесплатно летом.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, сегодня утром агент полузащитника «Манчестер Сити» встретился со спортивным руководством «Барселоны».

Отмечается, что переход Гюндогана в «Барселону» летом – это реальная возможность.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года. В этом сезоне на счету капитана « » 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

Полную статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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