Агент Гюндогана сегодня встретился с боссами «Барсы». Илкай может перейти из «Ман Сити» бесплатно летом

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону» бесплатно летом.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, сегодня утром агент полузащитника «Манчестер Сити» встретился со спортивным руководством «Барселоны».

Отмечается, что переход Гюндогана в «Барселону» летом – это реальная возможность.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года. В этом сезоне на счету капитана «Ман Сити» 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

Полную статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Ахмедияр Алланиян
Ответ psa.1207
Из Чемпионшипа в Сегунду 😁
Пнх
0
-2
-2
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Vlad
Ответ Алексей Ненахов
Вот это вызов Левандовский бросил себе , из чемпиона Германии и Лч в ЛЕ и Сегунду
Выходит если Барса в Сегунде, то и Реал там же играет. А то, что вы смеётесь над ЛЕ, то многие топ-команды там играли: и Челси, и МЮ, и даже ваш клуб там был. Так что ничего смешного.
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0
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Усатая Козляра
Ответ S H A R K
А через полсезона выставят на продажу) У Лапорты прикольная стратегия – брать бесплатно, а потом продать за хоть какую-то цену
брать бесплатно с огромным подписным бонусом, ахахахах
+1
0
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Subhan Jafarov
Ответ ZamoRano
Топовый игрок, но сильно сдал в этом сезоне, а летом ему уже 33.
Прям так уж летом?😆😆
0
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Firdavs Khursanov
Ответ Рауан Турсунов
очень мощное приобретение для барселоны
Не радуйся через год продадут
+1
-1
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Михаил Корж
Ответ S H A R K
А через полсезона выставят на продажу) У Лапорты прикольная стратегия – брать бесплатно, а потом продать за хоть какую-то цену
у Баварии подсмотрели
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Роман
Поздно. Там уже папа Месси своего сынка пристраивает.
+2
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Kanonir152
Так была новость что он уже заключил контракт с Барселоной
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janitor
Променять АПЛ на Сегунду? Зачем?
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Алексей Ненахов
Вот это вызов Левандовский бросил себе , из чемпиона Германии и Лч в ЛЕ и Сегунду
+1
-1
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S H A R K
А через полсезона выставят на продажу)
У Лапорты прикольная стратегия – брать бесплатно, а потом продать за хоть какую-то цену
+6
-3
+3
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ZamoRano
Топовый игрок, но сильно сдал в этом сезоне, а летом ему уже 33.
+3
0
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Церебральный Сортировщик
барса уже начала комплектовать состав для сегунды))
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DolJun
Ответ psa.1207
Из Чемпионшипа в Сегунду 😁
понижение, чемпионшип более статусная лига чем сегунда
+7
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Алексей Ненахов
Ну в Сегунде Барса точно будет сильнейшей
0
-2
-2
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Cruel Snake
Сейчас там такая карусель начинается, что не туда, а от туда бежать надо
+1
-2
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Рауан Турсунов
очень мощное приобретение для барселоны
+3
-3
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psa.1207
Из Чемпионшипа в Сегунду 😁
+27
-10
+17
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