Гюндоган о «Барсе» Пепа: «Полузащита Бускетс – Хави – Иньеста – моя любимая за все времена. Я восхищался их игрой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган рассказал, что восхищался «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

«Я знал Гвардиолу по Германии, играл за дортмундскую «Боруссию» против его «Баварии».

Мне нравилось наблюдать за его «Барселоной». Полузащита Бускетс – Хави – Иньеста, вероятно, – моя любимая за все времена.

Качественные короткие передачи в центре поля, а затем в нужные моменты перевод игры на фланги или в атаку – это то, чем я как полузащитник действительно восхищался.

Здорово, что я получил возможность играть в команде Пепа, играть здесь, в самой сложной лиге мира, за «Ман Сити». А также бороться за титулы. Это невероятно», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Goal.com.

Ранее сообщалось, что каталонцы летом могут бесплатно подписать немецкого хавбека.

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37 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Игорь Климов
А мне наоборот Битлз не заходил, а Роллинг Стоунс вообщем нормал.
Дело вкуса. Оба коллектива легенды рок-н-ролла
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predMBAPPE
Ответ funnynerd21
Одна из лучших полузащит всех времен, а вот в истории Ла Лиги так вообще лучшая
Реал не согласен, они едут в Мадрид с сомнением)
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Иван Иванов
С другой стороны, если бы в их жизни не появился Пеп Гвардиола, то связка Хави-Иньеста-Бускетс осталась бы лишь очередной инфантильной, техничной связкой, которых никто бы не запомнил, но с другой стороны и они помогли Пепу взойти на вершину Олимпа.
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Александра Александрова
Это лучшая полузащита в истории футбола , на пике даже и близко ни кого и рядом не было !
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romavor
а моя пирло-гаттузо-зеедорф
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Игорь Климов
Ответ Рэд Уайт
лучщая полузащита в истории🐐🐐🐐🔥
Это несомненный факт!
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Игорь Климов
Ответ Леван Мкртчян
Мне тоже не очень заходит Роллинг Стоунз, но это не отменяет факт легендаргости и величия этой группы в истории рок-н-ролла
А мне наоборот Битлз не заходил, а Роллинг Стоунс вообщем нормал.
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Игорь Климов
Гюндоган отлично разбирается в футболе, молодец!
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Леван Мкртчян
Ответ Хызыр
Без Негрейру эту тройку бы никто не знал
Историчекий рекорд по взятию трех крупных мировых форумов сборных подряд ( ЧЕ,ЧМ,ЧЕ) , тоже Негрейро подогнал , проплачивая судьям Ла-лиги?)
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Леван Мкртчян
Ответ Real Madrid l
Но и Ракитич был неплох.
Неплох - да. Но Ракитич был рабочей лошадкой , который отрабатывал за двоих, чтобы компенсировать недоработки в оборонительной игре трио МСН.
Для баланса командой игры он идеально вписался в то время. Есть большие сомнения, что какой-то другой, более креативный игрок , но покрывающий меньший объем работы на поле, подошел бы лучше именно для той Барселоны.
Ракитич идеально вписался в ту Барсу, даже не хочу думать кто бы сделал это лучше
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Иван Иванов
Ответ Real Madrid l
Но и Ракитич был неплох.
Согласен. Да я что-то вообще забыл. Ведь Гюндоган получил серьёзную травму в 2013-м. После этого он уже точно не выдержал бы уровень той Барселоны. До этой травмы он бы мог играть на супер-уровне, нг после травмы, на мой взгляд, он сильно сдал в плане функционалки. В Ман Сити он "живёт" лишь потому что Пеп ему устраивает благоприятные условия. Как только он уйдёт в другую команду, то он резко потухнет. У Гюндогана здоровье очень ослабленное, а так мозг и техника у него на уровне Фабрегаса, Пирло, Хави и т.д.
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benjamin92
Ответ DolJun
унылый барселонский ватокат. интереснее было смотреть на то, как растет дерево, чем на ту полузащиту.
даа, в Челси выросло не одно поколение игроков за это время, было на что посмотреть )
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Леван Мкртчян
Ответ Богдан Агафонов
Не знаю почему, хоть я уже тогда много смотрел футбол, но эта Барселона так и не зашла мне. Не знаю почему, но нет.
Мне тоже не очень заходит Роллинг Стоунз, но это не отменяет факт легендаргости и величия этой группы в истории рок-н-ролла
+5
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Yri Yrov
Ответ Виталий
Одна из лучших полузащит всех времен в истории Ла Лиги , мощь !
а на самом деле он готовит почву для перехода
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DolJun
унылый барселонский ватокат. интереснее было смотреть на то, как растет дерево, чем на ту полузащиту.
+1
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Real Madrid l
Ответ Иван Иванов
Если бы Гюндоган в 2015-м пришёл бы в Барселону на замену Хави, то связка Гюндоган-Иньеста-Бускетс тоже была бы офигенной.
Но и Ракитич был неплох.
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Arrahmano Matcyev
Ответ Xabi Alonso78
Половая тряпка для Реала Моуриньо. Да и в ЛЧ без Эвребе и Штарков ничего не выиграли бы
Реал Моуриньо отлетал от «тряпок» со счетом 5:0 и 20% владением мяча🤣
+12
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Хызыр
Без Негрейру эту тройку бы никто не знал
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Arrahmano Matcyev
Ответ Xabi Alonso78
Из этой троицы топ только Иньеста. Бускец - медленный симулянт , а Хаве это вообще топорный футболист, у которого из 20 пасов 19 были назад и поперек, к тому же позорный симулянт, который постоянно отлетал от дуновений ветра
Хави единственный после Лео,отдавший 30 голевых перед в топ 5 лиге,Хави второй после Лео по полученному достижению «плеймейкер года».

Бускетс один из самых умнейших опорников в истории,его симуляций никак не относятся к его игре,тот же Роналду не меньше Неймара симулирует,но это что-то меняет?
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Max Payne
Ответ А. Мостовой
До сих пор в памяти как Бускетс – Хави – Иньеста - Эвребе выносили всех на своем пути.
как ты так, держался держался но прорвалоооо
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Max Payne
Ответ Sevuska
А сколько цацек наш Месси за них получал !? 🤔
Что значит за них, хлебушек?
Награду лучшего трио? Лучшего ПЗ? Приз зрительских симпатий ?
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Xabi Alonso78
Из этой троицы топ только Иньеста.
Бускец - медленный симулянт , а Хаве это вообще топорный футболист, у которого из 20 пасов 19 были назад и поперек, к тому же позорный симулянт, который постоянно отлетал от дуновений ветра
+1
-9
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Богдан Агафонов
Не знаю почему, хоть я уже тогда много смотрел футбол, но эта Барселона так и не зашла мне. Не знаю почему, но нет.
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Xabi Alonso78
Ответ funnynerd21
Одна из лучших полузащит всех времен, а вот в истории Ла Лиги так вообще лучшая
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ML26
Ответ funnynerd21
Одна из лучших полузащит всех времен, а вот в истории Ла Лиги так вообще лучшая
Спорно
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