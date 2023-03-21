Гюндоган о «Барсе» Пепа: «Полузащита Бускетс – Хави – Иньеста – моя любимая за все времена. Я восхищался их игрой»
Илкай Гюндоган рассказал, что восхищался «Барселоной» Пепа Гвардиолы.
«Я знал Гвардиолу по Германии, играл за дортмундскую «Боруссию» против его «Баварии».
Мне нравилось наблюдать за его «Барселоной». Полузащита Бускетс – Хави – Иньеста, вероятно, – моя любимая за все времена.
Качественные короткие передачи в центре поля, а затем в нужные моменты перевод игры на фланги или в атаку – это то, чем я как полузащитник действительно восхищался.
Здорово, что я получил возможность играть в команде Пепа, играть здесь, в самой сложной лиге мира, за «Ман Сити». А также бороться за титулы. Это невероятно», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Goal.com.
Ранее сообщалось, что каталонцы летом могут бесплатно подписать немецкого хавбека.
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Для баланса командой игры он идеально вписался в то время. Есть большие сомнения, что какой-то другой, более креативный игрок , но покрывающий меньший объем работы на поле, подошел бы лучше именно для той Барселоны.
Ракитич идеально вписался в ту Барсу, даже не хочу думать кто бы сделал это лучше
Бускетс один из самых умнейших опорников в истории,его симуляций никак не относятся к его игре,тот же Роналду не меньше Неймара симулирует,но это что-то меняет?
Награду лучшего трио? Лучшего ПЗ? Приз зрительских симпатий ?
Бускец - медленный симулянт , а Хаве это вообще топорный футболист, у которого из 20 пасов 19 были назад и поперек, к тому же позорный симулянт, который постоянно отлетал от дуновений ветра