Гюндоган о «Барсе» Пепа: «Полузащита Бускетс – Хави – Иньеста – моя любимая за все времена. Я восхищался их игрой»

рассказал, что восхищался «Барселоной» .

«Я знал Гвардиолу по Германии, играл за дортмундскую «Боруссию» против его «Баварии».

Мне нравилось наблюдать за его «Барселоной». Полузащита Бускетс – Хави – Иньеста, вероятно, – моя любимая за все времена.

Качественные короткие передачи в центре поля, а затем в нужные моменты перевод игры на фланги или в атаку – это то, чем я как полузащитник действительно восхищался.

Здорово, что я получил возможность играть в команде Пепа, играть здесь, в самой сложной лиге мира, за « ». А также бороться за титулы. Это невероятно», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Goal.com.

Ранее сообщалось, что каталонцы летом могут бесплатно подписать немецкого хавбека.

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