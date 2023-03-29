«Витесс» могут лишить профессиональной лицензии – клуб не может продлить аренду стадиона, хотя предлагает увеличить плату до 2,15 млн евро в год

« » может лишиться профессиональной лицензии.

Королевский футбольный союз Нидерландов угрожает лишить «Витесс» профессионального статуса, так как клуб из Арнема до сих пор не продлил договор об аренде стадиона «ГелреДом».

«Витесс» не может договориться с руководителями стадиона, несмотря на то, что предлагает увеличить арендную плату до 2,15 млн евро в год.

У клуба есть время до 11 апреля, чтобы договориться с «ГелреДомом» или найти новый стадион.