«Витесс» могут лишить профессиональной лицензии – клуб не может продлить аренду стадиона, хотя предлагает увеличить плату до 2,15 млн евро в год

Теги высшая лига Нидерланды Витесс Федерация футбола Нидерландов ГелреДом стадионы деньги Футбол

«Витесс» может лишиться профессиональной лицензии.

Королевский футбольный союз Нидерландов угрожает лишить «Витесс» профессионального статуса, так как клуб из Арнема до сих пор не продлил договор об аренде стадиона «ГелреДом».

«Витесс» не может договориться с руководителями стадиона, несмотря на то, что предлагает увеличить арендную плату до 2,15 млн евро в год. 

У клуба есть время до 11 апреля, чтобы договориться с «ГелреДомом» или найти новый стадион.

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9 комментариев

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fc_champion
Как всегда на помощь придет Арена-Химки
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T622222
У Романа Аркадьевича совершено другим готова занята не до этой фигни
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гилберт
Ответ Peter Parker
В смысле? У владельцев стадиона какие-то другие варианты есть? Неужели, бассейн?
На Евро 2000 там вроде был газон на колёсах. Наверное если убрать газон то можно за год заработать больше чем 2 лимона.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Peter Parker
В смысле? У владельцев стадиона какие-то другие варианты есть? Неужели, бассейн?
Тельман Исмаилов переехал в Голландию. Предлагает на стадионе и в окрестностях построить замечательный и аутентичный торговый комплекс под рабочим названием - Черкисоон.
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Balt
Как говорится, goeiedag.
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Vatikan
Леня Слуцкий вроде стадион построил
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sasha230876
На стадионе прекрасно может работать вещевой рынок...
+10
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Peter Parker
В смысле? У владельцев стадиона какие-то другие варианты есть? Неужели, бассейн?
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QWertY
Абрамка приди и и бабками помоги!
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