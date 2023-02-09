Мартин Эдегор: «Слуцкий – потрясающий. Он верил в мои способности, не требуя волшебства всякий раз»

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Нидерланды Херенвен Витесс премьер-лига Англия Реал Мадрид Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился воспоминаниями о Леониде Слуцком.

«Когда в режиме карьеры в FIFA переходишь из «Реала» в «Херенвен», думаешь, что что-то, возможно, пошло не так. Но я не хочу оскорбить чемпионат Нидерландов!

Однако для меня, если честно, этот опыт был очень полезен. Я смог регулярно играть за основную команду – а именно это мне и было нужно. Я многим обязан арендам в «Херенвен», где я вырос как личность, и «Витесс», где я вырос как игрок.

Находясь в «Херенвене», я получил водительские права (и моему папе уже не приходилось меня возить на тренировки), научился самостоятельности, необходимости брать ответственность на себя.

В «Витессе» же я познакомился с тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя творить волшебство всякий раз. Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой. И вскоре я снова начал успешно отдавать сложные передачи», – отметил хавбек.

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17 комментариев

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kk.abb
Ответ Richman95
Сайманов: «Слуцкий - потрясающий. Он вывел Рубин в лучшую лигу мира».
Он взял Рубин на заслуженно 15 месте после рокера физрука и вывел его в еврокубки, но болелам этого мало. Он, наверное, без легов должен был чемпионом стать. Ростов Карпина это исключение, нежели правило.
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Алексей Алексеев
Эдегор, Хвича, Головин...
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Three Days Grace
Помню, тогда его уже все списали со счетов, особенно после не самой удачной аренды в Херенвене, мол, не оправдал авансов. А вот в Витессе у Слуцкого он оформил 9+13 и потом вернулся в Ла Лигу. Вообще у Лео нормальные воспитанник: Боуэн, Эдегор, Хвича
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kk.abb
А как же мнение диванных "экспертов" из комментов, которым лишь бы уколоть его? Между прочим, единственного в России 21 века тренера, который помимо успехов здесь поехал заграницу и нормально (особенно в Витессе, где был в ЕК) тренировал. Да и как психолог он многократно себя блестяще проявлял, спросите того же Головина и Хвичу, помимо Мартина, как он им помог.
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Recreated
Ответ Дамир Айчараков
Как так? Мостовой и все остальные сказали, что он посредственный...
Всегда в команде найдётся человек, который похвалит бывшего тренера и не один!
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Richman95
Сайманов: «Слуцкий - потрясающий. Он вывел Рубин в лучшую лигу мира».
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Ранальду с пивком
Если Слуцкий раскрыл будущего чемпиона АПЛ , то что боюсь представить что может Мостовой , который называет Лёню посредственностью
+2
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+2
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Димка Макеев
Ну и где этот Эдегор ваш играет? Его царем называют? Может быть он за Сельту играл? Или может памятник ему в огороде у болельщика стоит.
+7
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+7
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Dimych888
Эдегор не Орлов! Респект 👍
+4
0
+4
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Gon3a1e5@mail.ru
Приятно когда капитан канониров дядю леню вспомнил
+8
0
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инок
Спасибо Мартину, что с теплотой вспомнил о Слуцком
+13
0
+13
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TiNO
Мостовому только это интервью не показывайте, а то назовет Эдегора нулевым игроком
+7
0
+7
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Люблю Марго Робби
А дальше что (с)
+1
0
+1
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justbored
Слуцкий без работы что ли. Все эти интервью Первому каналу и лестные отзывы. Типа "купите парня".
0
-3
-3
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Дамир Айчараков
Как так? Мостовой и все остальные сказали, что он посредственный...
+44
0
+44
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Неизвестно Неизвестный
Вот так вот ребята)!
+18
-1
+17
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felipe89
Достойно, не забыл Дядю Леню)
+34
-1
+33
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