Мартин Эдегор: «Слуцкий – потрясающий. Он верил в мои способности, не требуя волшебства всякий раз»

Полузащитник « » поделился воспоминаниями о .

«Когда в режиме карьеры в FIFA переходишь из « » в « », думаешь, что что-то, возможно, пошло не так. Но я не хочу оскорбить чемпионат Нидерландов!

Однако для меня, если честно, этот опыт был очень полезен. Я смог регулярно играть за основную команду – а именно это мне и было нужно. Я многим обязан арендам в «Херенвен», где я вырос как личность, и «Витесс», где я вырос как игрок.

Находясь в «Херенвене», я получил водительские права (и моему папе уже не приходилось меня возить на тренировки), научился самостоятельности, необходимости брать ответственность на себя.

В «Витессе» же я познакомился с тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя творить волшебство всякий раз. Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой. И вскоре я снова начал успешно отдавать сложные передачи», – отметил хавбек.

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