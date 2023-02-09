Мартин Эдегор: «Слуцкий – потрясающий. Он верил в мои способности, не требуя волшебства всякий раз»
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился воспоминаниями о Леониде Слуцком.
«Когда в режиме карьеры в FIFA переходишь из «Реала» в «Херенвен», думаешь, что что-то, возможно, пошло не так. Но я не хочу оскорбить чемпионат Нидерландов!
Однако для меня, если честно, этот опыт был очень полезен. Я смог регулярно играть за основную команду – а именно это мне и было нужно. Я многим обязан арендам в «Херенвен», где я вырос как личность, и «Витесс», где я вырос как игрок.
Находясь в «Херенвене», я получил водительские права (и моему папе уже не приходилось меня возить на тренировки), научился самостоятельности, необходимости брать ответственность на себя.
В «Витессе» же я познакомился с тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, при этом не требуя творить волшебство всякий раз. Он помог мне повысить качество принятия решений и улучшить взаимодействие с командой. И вскоре я снова начал успешно отдавать сложные передачи», – отметил хавбек.
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