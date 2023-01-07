«Все чисто, коровы чистые, все зеленое, ухоженное, люди одеваются иначе по сравнению с нами». Шуков о Нидерландах

Теги ЦСКА Крылья Советов высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия Крылья Советов мол Дмитрий Шуков Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шуков поделился мнением о Нидерландах после перехода в «Витесс» в 1995 году.

Бывший футболист ЦСКА играл в Нидерландах за «Витесс», НАК, «Виллем II» и «Твенте». Он выступал в стране с 1995 по 2007 год.

– На сборах «Витесса» сразу почувствовали, что можете тянуть уровень этой команды?

– Просто приехал и сделал свою работу. Естественно, волнение у меня было, но опять же, на тот момент мне 20 лет – все интересно.

Новые страна, люди, культура. Вообще все в диковинку. Мне там сразу понравилось, и я хотел остаться. Прилагал все усилия, чтобы меня взяли.

– Какие были первые впечатления о Нидерландах на контрасте с Россией?

– Удивило, что там все чисто было. Там если едешь вдоль автобана, пасутся коровы, и они все чистые при этом. Все зеленое. Первый раз я приехал вроде бы в ноябре.

Листвы, по-моему, уже не было, но снег же там редкость, поэтому все равно везде была зеленая трава. Все ухоженное. Другая архитектура. Люди одеваются совсем иначе по сравнению с нами на тот момент.

– У нас в последние годы принято критиковать футболистов даже за выпитую кружку пива, хотя в Европе, как я понимаю, выпить после матча – в порядке вещей.

– Естественно, всему свое время и место. Поэтому мы в «Витессе» тоже не расходились после игры. Там вообще так не принято.

Команда обязательно собирается вместе в специальной большой комнате: приходит кто-то с женами, кто-то с родственниками. И никто никогда сразу после матчей не уходил.

Всегда на час-два собирались в таком месте, где спокойно проводили время. Могли и выпить пива, даже если тренер там рядом где-то проходит.

Запретов никаких не было. Понятно, это все с учетом того, что ты не напьешься и не будешь валяться. Все должны осознавать свою меру, чтобы без последствий, – сказал тренер молодежной команды «Крыльев Советов».

10 комментариев

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Коровы чистые, срут шоколадом, и ссут радугой)
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НАВАЛЬНЫЙ
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Так в нашей стране люди срут прям себе под ноги с видом хозяина этой планеты. Общество маргиналов. В элитных районах тоже всё чинно и благородно.
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Кепка Клоппа
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"«Все чисто..."
грязно. правильно начинать заголовок "Всё чисто..." поскольку мы не знаем контекста и какие слова идут дальше. Никита Надёжин по-идее должен это знать, но ему плевать на это.
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Дмитрий Чидакин
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Это Европа, там живут только эльфы и феи, а у нас Кикиморы и Лешии. У нас интереснее
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Spaten
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Ну а что ты футболистом то не стал в таком райском месте?
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GuruFutbola
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Будто рассказывает обезьянам, какого жить на другой планете
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Iuasamotu
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А ещё голландцы любят селёдку и хорошо бегают на коньках
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Мыкола
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Заголовок в стиле либерасни для наброса на вентилятор
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Рома Михалев
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"а ещё лепешки от них ароматней!!" - добавил Шуков
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Кеды и бутса
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Пфф, дикари🙄
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