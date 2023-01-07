«Все чисто, коровы чистые, все зеленое, ухоженное, люди одеваются иначе по сравнению с нами». Шуков о Нидерландах

поделился мнением о Нидерландах после перехода в «Витесс» в 1995 году.

Бывший футболист играл в Нидерландах за « », НАК, «Виллем II» и «Твенте». Он выступал в стране с 1995 по 2007 год.

– На сборах «Витесса» сразу почувствовали, что можете тянуть уровень этой команды?

– Просто приехал и сделал свою работу. Естественно, волнение у меня было, но опять же, на тот момент мне 20 лет – все интересно.

Новые страна, люди, культура. Вообще все в диковинку. Мне там сразу понравилось, и я хотел остаться. Прилагал все усилия, чтобы меня взяли.

– Какие были первые впечатления о Нидерландах на контрасте с Россией?

– Удивило, что там все чисто было. Там если едешь вдоль автобана, пасутся коровы, и они все чистые при этом. Все зеленое. Первый раз я приехал вроде бы в ноябре.

Листвы, по-моему, уже не было, но снег же там редкость, поэтому все равно везде была зеленая трава. Все ухоженное. Другая архитектура. Люди одеваются совсем иначе по сравнению с нами на тот момент.

– У нас в последние годы принято критиковать футболистов даже за выпитую кружку пива, хотя в Европе, как я понимаю, выпить после матча – в порядке вещей.

– Естественно, всему свое время и место. Поэтому мы в «Витессе» тоже не расходились после игры. Там вообще так не принято.

Команда обязательно собирается вместе в специальной большой комнате: приходит кто-то с женами, кто-то с родственниками. И никто никогда сразу после матчей не уходил.

Всегда на час-два собирались в таком месте, где спокойно проводили время. Могли и выпить пива, даже если тренер там рядом где-то проходит.

Запретов никаких не было. Понятно, это все с учетом того, что ты не напьешься и не будешь валяться. Все должны осознавать свою меру, чтобы без последствий, – сказал тренер молодежной команды « ».