Фергюсон о включении в Зал славы АПЛ: «Большая честь для меня. Моя работа заключалась в том, чтобы болельщики шли домой счастливыми»

высказался о попадании в Зал славы АПЛ.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» вошел в Зал славы английской лиги вместе с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

«Получить такое признание – большая честь для меня. Однако дело не только во мне как личности.

Речь идет о работе в « » и связи, которая была у нас на протяжении многих лет, поэтому я также горжусь клубом, персоналом и моими игроками.

Моя работа заключалась в том, чтобы болельщики шли домой счастливыми. История «Юнайтед» и мои собственные ожидания были тем, что двигало мною», – сказал Фергюсон.

Венгер о Зале славы АПЛ: «Разделить это достижение с Фергюсоном – большая честь. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе»