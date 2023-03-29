Фергюсон о включении в Зал славы АПЛ: «Большая честь для меня. Моя работа заключалась в том, чтобы болельщики шли домой счастливыми»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Зал славы АПЛ Футбол

Алекс Фергюсон высказался о попадании в Зал славы АПЛ. 

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» вошел в Зал славы английской лиги вместе с экс-тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. 

«Получить такое признание – большая честь для меня. Однако дело не только во мне как личности.

Речь идет о работе в «Манчестер Юнайтед» и связи, которая была у нас на протяжении многих лет, поэтому я также горжусь клубом, персоналом и моими игроками.

Моя работа заключалась в том, чтобы болельщики шли домой счастливыми. История «Юнайтед» и мои собственные ожидания были тем, что двигало мною», – сказал Фергюсон.

Венгер о Зале славы АПЛ: «Разделить это достижение с Фергюсоном – большая честь. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе»

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Сэр Алекс как никак.... Молодцы мсье Венгера не забыли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
Со временем еще лучше понимаешь какой САФ крутой тренер. Сколько команд победителей создал в Юнайтед, просто космос, несколько эпох.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mechel**
Красный нос, работающий плодотворно с судьями
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Alexeev
Ответ RG26
Абсолютно заслуженно, легенда МЮ
удивляет что включили не лет 15 назад..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Насильник АПЛ! На протяжении 20 лет насиловал английские клубы на Траххорде и не только
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grime Font
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Отец АПЛ и спонсор судейского корпуса.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Великие тренеры Ферги и Венгер! Оба достойны Зала Славы
АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучезарный
Да Вы и есть АПЛ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Interito)
Ни одного срачного коменнта, великий тренер!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
За свои заслуги он уже Сэр Алекс Фергюсон. А тут ещё и зал славы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тэм Соловьёв
Жаль что он не прочитает,но он реально делал миллион людей счастливыми,включая и меня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Мировая легенда!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REDDEVIL
Странно что САФа и Венгера первыми не включили в зал славы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ RG26
Абсолютно заслуженно, легенда МЮ
Легенда АПЛ.
Легенда футбола.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Сэру Алексу здоровья и побольше поводов порадоваться за клуб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Сэр, у Вас это получилось - болельщики шли домой счастливыми!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Как хорошо сказал мэтр!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Максимов
Фергюсон - легендарный тренер!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Яшнов
Легенда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RG26
Абсолютно заслуженно, легенда МЮ
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий