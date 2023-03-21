Эвра о переговорах с Фергюсоном перед переходом в «МЮ»: «Это был будто допрос в ФБР. Я подумал: «Я готов. Если я подведу его, этот человек убьет меня»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Футбол

Патрис Эвра рассказал о переговорах с Алексом Фергюсоном перед переходом в «Манчестер Юнайтед».

Француз перешел в «МЮ» из «Монако» в 2006 году. 

«Сэр Алекс поговорил с моим агентом, и мы встретились в аэропорту Шарля де Голля в Париже. Он не говорил по-французски, так что [переговоры] скорее вел Дэвид Гилл. Мой английский был неважен, поэтому мой агент переводил.

Я помню, он [Фергюсон] задавал вопросы типа: «Ты пьешь?» – «Нет». «Тебе нравится ходить на вечеринки?» – «Иногда». «Ты готов не проиграть ни одной игры?» – «Да». «Ты готов даже не играть вничью?» – «Да».

У меня было такое ощущение, будто это был допрос в ФБР. И когда я пожал ему руку, я подумал: «Я готов. Если я подведу его, этот человек убьет меня». Так что это было действительно впечатляюще.

До прихода «Юнайтед» мой агент говорил, что у нас были варианты с «Ливерпулем», «Интером» и «Юнайтед». Я помню, как мой агент был очень взволнован и сказал: «Патрис, это «Манчестер Юнайтед».

Я смотрел «Юнайтед» из-за Эрика Кантона, так что это оказало большое влияние [на меня], но когда я встретил [Фергюсона], то почувствовал что-то особенное. Если ты будешь хорошо работать с этим человеком, ты будешь побеждать и добьешься многого для этого клуба», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Predator№7
Не слышно со 2-й половины таблицы
Оглох после унижение от фанов Ливерпуля?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Nottingham Forecast
Говорят, Ховард Уэбб даже полысел в ночь после интервью с САФом. Так боялся, что тот не возьмёт его в МЮ 😶
Хиз биг, хиз ред, хиз слип ин Фергис бед.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Ферги на английском говорит с таким сильным акцентом , что нужен перевод с шотландского 😆
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Predator№7
Ответ DolJun
если саф так серьезно разговаривал с игроками, представляю как он жестко спрашивал с судей перед тем как подписать их.
Не слышно со 2-й половины таблицы
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry
Ответ Born is the King
"Ты готов к 0:7,0:9,3:6 и перманентным 0:4 от аутсайдеров?"
"Ты готов увидеть как Терри смажет решающий пенальти и мы выиграем Лигу чемпионов?"
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry
Эвра и Эшли Коул лучшие левые защитники АПЛ тех лет.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nottingham Forecast
Ответ DolJun
если саф так серьезно разговаривал с игроками, представляю как он жестко спрашивал с судей перед тем как подписать их.
Говорят, Ховард Уэбб даже полысел в ночь после интервью с САФом. Так боялся, что тот не возьмёт его в МЮ 😶
+27
-18
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jem777
Ответ DolJun
если саф так серьезно разговаривал с игроками, представляю как он жестко спрашивал с судей перед тем как подписать их.
Ахаха точно!)))
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
если саф так серьезно разговаривал с игроками, представляю как он жестко спрашивал с судей перед тем как подписать их.
+49
-47
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий