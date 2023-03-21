Эвра о переговорах с Фергюсоном перед переходом в «МЮ»: «Это был будто допрос в ФБР. Я подумал: «Я готов. Если я подведу его, этот человек убьет меня»

рассказал о переговорах с перед переходом в « ».

Француз перешел в «МЮ» из «Монако» в 2006 году.

«Сэр Алекс поговорил с моим агентом, и мы встретились в аэропорту Шарля де Голля в Париже. Он не говорил по-французски, так что [переговоры] скорее вел Дэвид Гилл. Мой английский был неважен, поэтому мой агент переводил.

Я помню, он [Фергюсон] задавал вопросы типа: «Ты пьешь?» – «Нет». «Тебе нравится ходить на вечеринки?» – «Иногда». «Ты готов не проиграть ни одной игры?» – «Да». «Ты готов даже не играть вничью?» – «Да».

У меня было такое ощущение, будто это был допрос в ФБР. И когда я пожал ему руку, я подумал: «Я готов. Если я подведу его, этот человек убьет меня». Так что это было действительно впечатляюще.

До прихода «Юнайтед» мой агент говорил, что у нас были варианты с «Ливерпулем», «Интером» и «Юнайтед». Я помню, как мой агент был очень взволнован и сказал: «Патрис, это «Манчестер Юнайтед».

Я смотрел «Юнайтед» из-за Эрика Кантона, так что это оказало большое влияние [на меня], но когда я встретил [Фергюсона], то почувствовал что-то особенное. Если ты будешь хорошо работать с этим человеком, ты будешь побеждать и добьешься многого для этого клуба», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас