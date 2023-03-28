«Рексхэм» Рейнольдса сыграет с «МЮ» в США 25 июля. Актер звонит Фергюсону и отключает связь в промо-ролике матча

«Рексхэм» Райана Рейнольдса летом проведет товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед».

Официальный аккаунт «Рексхэма» в твиттере анонсировал матч видеороликом с участием сэра . По сюжету ролика владельцы « » актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни звонят Фергюсону по видеосвязи и сообщают о намерении провести матч с «Манчестер Юнайтед».

Фергюсон все это время молчит, после чего Рейнольдс отключает связь, сказав партнеру, что запаниковал. В конце ролика Фергюсон говорит секретарше, что не слышал собеседников, так как был включен беззвучный режим.

«50% драконы, 50% дьяволы. 100% красные», – написал аккаунт «Рексхэма» в твите с промо-роликом.

Матч «Рэксхема» с « » пройдет 25 июля в Сан-Диего (США, штат Калифорния).