«Рексхэм» Рейнольдса сыграет с «МЮ» в США 25 июля. Актер звонит Фергюсону и отключает связь в промо-ролике матча

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Рексхэм Д5 Англия товарищеские матчи (сборные) соцсети Райан Рейнольдс кино Футбол

«Рексхэм» Райана Рейнольдса летом проведет товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед».

Официальный аккаунт «Рексхэма» в твиттере анонсировал матч видеороликом с участием сэра Алекса Фергюсона. По сюжету ролика владельцы «Рексхэма» актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни звонят Фергюсону по видеосвязи и сообщают о намерении провести матч с «Манчестер Юнайтед».

Фергюсон все это время молчит, после чего Рейнольдс отключает связь, сказав партнеру, что запаниковал. В конце ролика Фергюсон говорит секретарше, что не слышал собеседников, так как был включен беззвучный режим.

«50% драконы, 50% дьяволы. 100% красные», – написал аккаунт «Рексхэма» в твите с промо-роликом.

Матч «Рэксхема» с «Манчестер Юнайтед» пройдет 25 июля в Сан-Диего (США, штат Калифорния).

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1 комментарий

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Теннисный абсолют
Роб Макэлхэни - топище, который создал лучший сериал всех времен, где они высмеювают либерду и глупость американцев)).
Признак величия его сериала - это то, что многие его серии ныне забанены в сшп-шных ТВ-сетях)))
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