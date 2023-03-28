«Рексхэм» Рейнольдса сыграет с «МЮ» в США 25 июля. Актер звонит Фергюсону и отключает связь в промо-ролике матча
«Рексхэм» Райана Рейнольдса летом проведет товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед».
Официальный аккаунт «Рексхэма» в твиттере анонсировал матч видеороликом с участием сэра Алекса Фергюсона. По сюжету ролика владельцы «Рексхэма» актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни звонят Фергюсону по видеосвязи и сообщают о намерении провести матч с «Манчестер Юнайтед».
Фергюсон все это время молчит, после чего Рейнольдс отключает связь, сказав партнеру, что запаниковал. В конце ролика Фергюсон говорит секретарше, что не слышал собеседников, так как был включен беззвучный режим.
«50% драконы, 50% дьяволы. 100% красные», – написал аккаунт «Рексхэма» в твите с промо-роликом.
Матч «Рэксхема» с «Манчестер Юнайтед» пройдет 25 июля в Сан-Диего (США, штат Калифорния).
Признак величия его сериала - это то, что многие его серии ныне забанены в сшп-шных ТВ-сетях)))