Венгер о попадании в Зал славы АПЛ: «Разделить это достижение с Фергюсоном – большая честь. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе»
Арсен Венгер прокомментировал попадание в Зал славы АПЛ.
Бывший тренер «Арсенала» сегодня вошел в Зал славы английской лиги вместе с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
«Я хотел бы быть запомниться как человек, который любил «Арсенал», который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать еще крупнее.
Разделить [это достижение] с сэром Алексом – большая честь для меня. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе.
В конце концов, мы испытываем уважение друг к другу, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и вспомнить о наших старых битвах», – сказал Венгер.
Всем советую
АПЛ. Они оба того достойны