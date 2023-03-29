Венгер о попадании в Зал славы АПЛ: «Разделить это достижение с Фергюсоном – большая честь. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Зал славы АПЛ Футбол

Арсен Венгер прокомментировал попадание в Зал славы АПЛ

Бывший тренер «Арсенала» сегодня вошел в Зал славы английской лиги вместе с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном

«Я хотел бы быть запомниться как человек, который любил «Арсенал», который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать еще крупнее. 

Разделить [это достижение] с сэром Алексом – большая честь для меня. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе. 

В конце концов, мы испытываем уважение друг к другу, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и вспомнить о наших старых битвах», – сказал Венгер. 

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25 комментариев

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Francev
Эта битва была легендарной !
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White Noise
С удовольствием прочитал книги-биографии обоих этих тренеров
Всем советую
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QWertY
Ты был мешком для битья, Пуховик. Не только для Ферги, но и для Мавриньи)
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zer
эти два деда сделали АПЛ великой
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yumurta
это лучшее противостояние в истории АПЛ
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Честный контроль
Ответ Alex Green
Шта? Амнезия ? про 3 чемпионства Арса забыл?)
Арсенал был как Блекбэрн Роверс или Лидс Юнайтед. Фергюсону в подметки не годился.
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Alex Green
Ответ Теннисный абсолют
В первые лет 10, а с года так 2007-го в одну калитку было совсем - 12-3 в пользу краснонса
10 лет это очень много! Дальше в финансах не мог тягаться с такими мамонтами
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Alex Green
Ответ Честный контроль
С кем там Венгер дрался то. Фергусон его даже не замечал. Проходился катком, как и подобало лидеру с середнячками.
Шта? Амнезия ? про 3 чемпионства Арса забыл?)
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rooney1990
Хорошие были времена. Сейчас на память и не припомню больше такого противостояния, как было у них. И что конечно радует оно было с перевесом Ферги)
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Честный контроль
С кем там Венгер дрался то. Фергусон его даже не замечал. Проходился катком, как и подобало лидеру с середнячками.
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Тайосич
Фергюсон по-истине великий, а Венгер так, на подпевках.
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Neron
Ответ Теннисный абсолют
В первые лет 10, а с года так 2007-го в одну калитку было совсем - 12-3 в пользу краснонса
С 2004 уже Челси подтянулся!
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Freedoms
И каждый раз вы проигрывали накаутом)
Неа, не каждый раз. До 2007ого года Венгер обыгрывал Фергюсона чаще. Но, с 2005ого Арсенал перестал тратить, растерял всех легенд, а МЮ продолжил покупать кого хотел, и, естественно, начал чаще обыгрывать Арсенал. Если посмотрим на статистику, если не ошибаюсь, у Венгера 16 побед, у Сэра Алекса 23. Как было сказано чуть выше, 60% побед САФ взял после 2007ого года)
+2
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Александр Колосов
Ответ Goofts
Спасибо, этим великим тренерам, противостояние было очень душевное!!!
Это было лучшее соперничество в истории футбола, до появления Пепа и Моура. И с каким уважением эти мастодонты относились друг к другу! Настоящие джентльмены
+9
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+9
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Питер Пэн
Ответ Goofts
Спасибо, этим великим тренерам, противостояние было очень душевное!!!
Это старость. Когда были более-менее молоды на дух не переносили друг друга. И понятно, зачем Ферги бы понадобился конкурент в АПЛ?
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Дри66линг Нейа
Арсенал в этом сезоне показал свой настоящий <<АРСЕНАЛ>>
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инок
Скорее всего это первые тренеры, включенные в Зал Славы
АПЛ. Они оба того достойны
+3
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Руслан Ганбаров
Достижение то понятно, но какой дух ностальгии эта пара вызывает. Буквально олицетворение футбола нулевых
+8
0
+8
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Теннисный абсолют
Ответ Алексей Максимов
Их соперничество одно из самых лучших в истории футбола!!!!!!
В первые лет 10, а с года так 2007-го в одну калитку было совсем - 12-3 в пользу краснонса
+5
-3
+2
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Алексей Максимов
Их соперничество одно из самых лучших в истории футбола!!!!!!
+22
0
+22
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Теннисный абсолют
Сэр Алекс побеждал чаще, потому что ему секундировали Райли, Беннет, Аткинсон, Холси, Дин, Марринер и другие.
+1
-6
-5
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Wekil Halylow
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
два против одного не честно (Суди)
+1
-4
-3
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Goofts
Спасибо, этим великим тренерам, противостояние было очень душевное!!!
+31
-1
+30
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Rafael Sarkisian
Их соперничество было украшением АПЛ
+43
0
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