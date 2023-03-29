Венгер о попадании в Зал славы АПЛ: «Разделить это достижение с Фергюсоном – большая честь. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе»

прокомментировал попадание в Зал славы .

Бывший тренер « » сегодня вошел в Зал славы английской лиги вместе с экс-тренером « » .

«Я хотел бы быть запомниться как человек, который любил «Арсенал», который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать еще крупнее.

Разделить [это достижение] с сэром Алексом – большая честь для меня. Мы как два боксера – дрались как сумасшедшие и преодолевали дистанцию вместе.

В конце концов, мы испытываем уважение друг к другу, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и вспомнить о наших старых битвах», – сказал Венгер.