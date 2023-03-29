Адамс о Сака: «Если в мире и есть игрок лучше него, забивающий и создающий голы, то только Месси. Букайо в огне, поэтому «Арсенал» на первом месте»
Тони Адамс считает Букайо Сака одним из лучших футболистов мира.
«Если в данный момент в мировом футболе и есть игрок лучше него, который и забивает, и создает голы, то единственный, кто приходит на мне на ум, – это Лионель Месси.
Букайо просто в огне, и это причина, по которой «Арсенал» занимает первое место в таблице. Эрлинг Холанд может забивать сотни голов за «Манчестер Сити», Маркус Рэшфорд также проводит феноменальный сезон за «Юнайтед». Но Букайо, безусловно, футболист года, потому что он был лучшим игроком Англии на чемпионате мира и лучшим игроком команды, возглавляющей Премьер-лигу с отрывом в 8 очков.
Впервые я увидел его около пяти лет назад на игре молодежной команды против «Форест Грин», и я сразу понял, что он в чем-то особенный. Я сразу же связался с ним, потому что хотел знать, кто за ним присматривает, хорошая ли у него семья и достойный ли агент.
Он сказал мне: «У меня все в порядке, мистер Адамс, у моей семьи все хорошо, все в порядке». Тогда я понял, что он пройдет долгий путь.
С тех пор мы поддерживали контакт, и я связался с ним после того, как он не забил в серии пенальти в финале Евро-2020. Он это оценил, и в следующий раз, когда я увидел его на «Эмирейтс», он крепко меня обнял.
Он очень милый парень, очень уважительный и вежливый. У парня есть талант, но у него также есть и мозги. И он все еще называет меня «мистер Адамс», – написал бывший капитан «Арсенала» в своей колонке.
Сравнивать можно лишь в схожих условиях.
Посмотрим,до какого уровня он дорастёт….