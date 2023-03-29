Адамс о Сака: «Если в мире и есть игрок лучше него, забивающий и создающий голы, то только Месси. Букайо в огне, поэтому «Арсенал» на первом месте»

считает одним из лучших футболистов мира.

«Если в данный момент в мировом футболе и есть игрок лучше него, который и забивает, и создает голы, то единственный, кто приходит на мне на ум, – это .

Букайо просто в огне, и это причина, по которой «Арсенал» занимает первое место в таблице. может забивать сотни голов за «Манчестер Сити», Маркус Рэшфорд также проводит феноменальный сезон за «Юнайтед». Но Букайо, безусловно, футболист года, потому что он был лучшим игроком Англии на чемпионате мира и лучшим игроком команды, возглавляющей Премьер-лигу с отрывом в 8 очков.

Впервые я увидел его около пяти лет назад на игре молодежной команды против «Форест Грин», и я сразу понял, что он в чем-то особенный. Я сразу же связался с ним, потому что хотел знать, кто за ним присматривает, хорошая ли у него семья и достойный ли агент.

Он сказал мне: «У меня все в порядке, мистер Адамс, у моей семьи все хорошо, все в порядке». Тогда я понял, что он пройдет долгий путь.

С тех пор мы поддерживали контакт, и я связался с ним после того, как он не забил в серии пенальти в финале Евро-2020. Он это оценил, и в следующий раз, когда я увидел его на «Эмирейтс», он крепко меня обнял.

Он очень милый парень, очень уважительный и вежливый. У парня есть талант, но у него также есть и мозги. И он все еще называет меня «мистер Адамс», – написал бывший капитан « » в своей колонке.