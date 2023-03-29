Адамс о Сака: «Если в мире и есть игрок лучше него, забивающий и создающий голы, то только Месси. Букайо в огне, поэтому «Арсенал» на первом месте»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Арсенал Тони Адамс Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Тони Адамс считает Букайо Сака одним из лучших футболистов мира.

«Если в данный момент в мировом футболе и есть игрок лучше него, который и забивает, и создает голы, то единственный, кто приходит на мне на ум, – это Лионель Месси.

Букайо просто в огне, и это причина, по которой «Арсенал» занимает первое место в таблице. Эрлинг Холанд может забивать сотни голов за «Манчестер Сити», Маркус Рэшфорд также проводит феноменальный сезон за «Юнайтед». Но Букайо, безусловно, футболист года, потому что он был лучшим игроком Англии на чемпионате мира и лучшим игроком команды, возглавляющей Премьер-лигу с отрывом в 8 очков.

Впервые я увидел его около пяти лет назад на игре молодежной команды против «Форест Грин», и я сразу понял, что он в чем-то особенный. Я сразу же связался с ним, потому что хотел знать, кто за ним присматривает, хорошая ли у него семья и достойный ли агент.

Он сказал мне: «У меня все в порядке, мистер Адамс, у моей семьи все хорошо, все в порядке». Тогда я понял, что он пройдет долгий путь.

С тех пор мы поддерживали контакт, и я связался с ним после того, как он не забил в серии пенальти в финале Евро-2020. Он это оценил, и в следующий раз, когда я увидел его на «Эмирейтс», он крепко меня обнял.

Он очень милый парень, очень уважительный и вежливый. У парня есть талант, но у него также есть и мозги. И он все еще называет меня «мистер Адамс», – написал бывший капитан «Арсенала» в своей колонке.

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45 комментариев

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Francev
Ответ Дастан Аденов
Сака уже 22 года. Просто хочу напомнить что творил Месси в22 года. Это был сезон 2008-2009. Лига чемпионов 🏅 (гол в финале) Кубок Испании 🏅 (гол в финале) Чемпионат Испании 🏅 Требл
С учетом того что у месси к 22 была праймовая Барса , а у Сака тонущий арсенал
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gPk
Ответ Artuom Batishev
Просто хочу напомнить: Барселона тех лет, тоесть партнеры Месси, были явно круче в плане мастерства и (большинство)на пике своего развития(а не молодежь, как в Арсенале). Сравнивать можно лишь в схожих условиях.
А вообще лучше не сравнивать какого-то ноунейма с величайшим игроком в истории
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gPk
Ответ Александр Колосов
Я за МЮ болею уже больше 20 лет, какой я вам фанатик Арсенала) Хочется в таком случае назвать вас фанатиком Сити, но не буду оскорблять. Холанд забивает много голов, но если вы посмотрите матчи Арсенала, то увидите, что игра Сака и Эдегора дает намного больше пользы команде, чем голы Эрлинга.
Оказывается голы Холланда не приносят очков и не помогают пройти клубу дальше в ЛЧ.Так и запишем
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abrbal
Ответ abrbal
ну не знаю я, смотрю много матчей Арса. Что хорошо умеет Сака ну на топ уровне это смещаться в центр и бить. Во остальном хорош, но он просто игрок системы
и то в этом компоненте ему очень далеко до того же роббена
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abrbal
Че за тенденция каждого в боги записывать
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abrbal
ну не знаю я, смотрю много матчей Арса. Что хорошо умеет Сака ну на топ уровне это смещаться в центр и бить. Во остальном хорош, но он просто игрок системы
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as009595@icloud.com
Ответ Дастан Аденов
Сака уже 22 года. Просто хочу напомнить что творил Месси в22 года. Это был сезон 2008-2009. Лига чемпионов 🏅 (гол в финале) Кубок Испании 🏅 (гол в финале) Чемпионат Испании 🏅 Требл
Ну спору нет, Месси один из лучших своего времени, ну на данный момент Сака лучше, Месси уже апл с его скоростями не потянет, даже в лч ему очень сложно, а Лига 1, это не показатель уровня
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NottinghamForest79
Ответ David Aprasidze
Суарез 2013-14 сезона абсолютно иной уровень.
єт да.. но САКА очень хорош
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Goofts
Сетка Свидетелей Кринжиналду сейчас объяснит, что Адамс не прав, и что Сака хуже Роналду в этом сезоне в апл
Причем тут вообще игрок, который ушел из топ-5 лиг и которому 38 лет? По факту он и на Месси скорее всего давно не смотрел, так как у последнего всего 8 очков за сезон по Г +П против верхней половины таблицы лиги, где в еврокубках ни одной команды не осталось
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Александр Колосов
Ответ Иван Кондауров
Саня, это ты?)
Что это значит?)
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Иван Кондауров
Ответ Александр Колосов
Сака должен получить приз лучшему игроку сезона в АПЛ. Ну или Эдегор
Саня, это ты?)
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Bernie
Там , где то , ХВИЧА улыбнулся)
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Александр Колосов
Ответ Дастан Аденов
Сака уже 22 года. Просто хочу напомнить что творил Месси в22 года. Это был сезон 2008-2009. Лига чемпионов 🏅 (гол в финале) Кубок Испании 🏅 (гол в финале) Чемпионат Испании 🏅 Требл
Ну а Кингсли Коман к этому возрасту выиграл уже 5 титулов в чемпионатах топ5. И что, он теперь круче Рона и Месси?
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Nemat A
Ответ Игорь Климов
Такие футболисты как Лео Месси, рождается максимум 1 раз в 100 лет.
Зато такие комментаторы как ты пруд пруди, как грибы после дождя.
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Artuom Batishev
Ответ Дастан Аденов
Сака уже 22 года. Просто хочу напомнить что творил Месси в22 года. Это был сезон 2008-2009. Лига чемпионов 🏅 (гол в финале) Кубок Испании 🏅 (гол в финале) Чемпионат Испании 🏅 Требл
Просто хочу напомнить: Барселона тех лет, тоесть партнеры Месси, были явно круче в плане мастерства и (большинство)на пике своего развития(а не молодежь, как в Арсенале).

Сравнивать можно лишь в схожих условиях.
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Теннисный абсолют
Ответ Александр Колосов
Да вы поймите, что количество голов это не главное. По сути Эрлинга просто делает свою работу, качественно завершает голевые моменты. Он делает это круто, не спорю, но он не определяет игру команды. Система игры Сити Пепа так устроена, что там неважно, кто забивает голы. Вы же наверняка помните, что Марез, Гюндоган и тд. пачками клали голы, выходя на позиции форварда. Без Холанда эти 40 голов Сити так же забьёт, просто авторами голов будут другие. Ну или 35 голов, ок с поправкой на феноменальную реализацию Холанда. А вот в Арсенале Эдегор является метрономом всей игры в атаке, умеет задавать темп, прекрасно видит поле, отдаёт креативные передачи каждый матч. А Сака занимается как созданием голевых моментов, так и их завершением, он очень разнообразен.
Извините, но 40 мячей в АПЛ - это будет рекорд будет эпический.
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Игорь Климов
Ответ Дри66линг Нейа
Для меня они оба гение не спорь пж
А для меня Португалец7 никогда не был гением, в силу своего прямолинейного футбольного интеллекта.
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abrbal
Ответ AnMe
Какие вопросы к чемпионату Франции, мне просто интересно)))
я тоже не смотрю. я про авторитетное мнение Адамса который футбол по праздникам смотрит
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Александр Колосов
Ответ Теннисный абсолют
Хорошо, извините, если Эрлинг дойдет до отметки 40, то думаю вариантов кроме отдать приз ему не будет.
Да вы поймите, что количество голов это не главное. По сути Эрлинга просто делает свою работу, качественно завершает голевые моменты. Он делает это круто, не спорю, но он не определяет игру команды. Система игры Сити Пепа так устроена, что там неважно, кто забивает голы. Вы же наверняка помните, что Марез, Гюндоган и тд. пачками клали голы, выходя на позиции форварда. Без Холанда эти 40 голов Сити так же забьёт, просто авторами голов будут другие. Ну или 35 голов, ок с поправкой на феноменальную реализацию Холанда. А вот в Арсенале Эдегор является метрономом всей игры в атаке, умеет задавать темп, прекрасно видит поле, отдаёт креативные передачи каждый матч. А Сака занимается как созданием голевых моментов, так и их завершением, он очень разнообразен.
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AnMe
Ответ abrbal
Адамс ты не прав, ты футбол вообще смотришь? думаю чемпионат франции точно нет
Какие вопросы к чемпионату Франции, мне просто интересно)))
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Доминатор3000
Ответ David Aprasidze
Суарез 2013-14 сезона абсолютно иной уровень.
При всей моей любви к Сака,но до пикового Суареса,ему «как до Луны на тракторе».
Посмотрим,до какого уровня он дорастёт….
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Дри66линг Нейа
Ответ Игорь Климов
🇦🇷🐐 Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
Для меня они оба гение не спорь пж
+1
-1
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abrbal
Ответ Goofts
Сетка Свидетелей Кринжиналду сейчас объяснит, что Адамс не прав, и что Сака хуже Роналду в этом сезоне в апл
Адамс ты не прав, ты футбол вообще смотришь? думаю чемпионат франции точно нет
+1
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Wekil Halylow
Ответ Дастан Аденов
Сака уже 22 года. Просто хочу напомнить что творил Месси в22 года. Это был сезон 2008-2009. Лига чемпионов 🏅 (гол в финале) Кубок Испании 🏅 (гол в финале) Чемпионат Испании 🏅 Требл
Саку 21
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-1
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Игорь Климов
Ответ Дри66линг Нейа
🐐🇦🇷🐐🇵🇹
🇦🇷🐐 Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
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-3
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