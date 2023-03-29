Месси забил 100-й гол за Аргентину. У него хет-трик и ассист в матче с Кюрасао (7:0)

сделал хет-трик и отдал голевой пас в товарищеском матче с (7:0).

Форвард забил 100-й, 101-й и 102-й голы за сборную .

За клубы (« », «Барселону») на счету Месси 701 мяч.

Таким образом, всего за карьеру нападающий забил 803 гола.

Подробнее статистика Месси – здесь.