Месси забил 100-й гол за Аргентину. У него хет-трик и ассист в матче с Кюрасао (7:0)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу сборная Кюрасао товарищеские матчи (сборные) Футбол

Лионель Месси сделал хет-трик и отдал голевой пас в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).

Форвард забил 100-й, 101-й и 102-й голы за сборную Аргентины.

За клубы («ПСЖ», «Барселону») на счету Месси 701 мяч.

Таким образом, всего за карьеру нападающий забил 803 гола.

Подробнее статистика Месси – здесь.

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70 комментариев

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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Пацанчик реальный
Конечно,это годы в ворота сборной Кюросау,самой великой сборной в истории футбола!
Аха кююр что?? Ахаха даже выговорить не возможно настолько низкая сборная еще эти фаны гномика так радуются азаха
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Цена состава это ещё ладно, другое дело что это товарняк. Люксембург рвёт жопу, чтобы зацепить место в группе, а на товарняки выставляют второй состав и приезжают чисто взять автографов у именитых соперников, что тут сравнивать вообще товарняк это цирк и не более. Вспомни что месибои кричали когда Криш с любительской командой отгрузил месе двушку зимой, что товарки не считаются если в них забивает Роналду))
Как можно выставлять себя футбольным экспертом и не знать разницу между клубными товарняками и товарняками сборных?)
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Имя Фамилия
Ответ VERBLYUD
С вашей стороны максимально глупо не считать товарняки, учитывая то, что у позорище 52 сыгранных товарняков, половина которых против Люксембургов, просто все дело в том, что Отец везде выступает эффективнее позора, что на ЧМ, что на ЧЕ/КА, что в товарняках. Кринж впереди по голам только благодаря отборам Евро, которые созданы для того, чтобы набивать статистику против карликовых сборных.
Вижу у тебя сбой программы, я только что высчитал из статы Роналду и отбор Евро, и товарки, и всё равно он впереди пешехода даже несмотря на разницу 22 матча 😂 Иди проспись)
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Андриан Безруких
что же за Кюрасао такое, первый раз слышу
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С дивана виднее
100 голов - выдающийся результат! Особенно для игрока Южной Америки. При этом под новостью полно неадекватных комментариев. Видимо, правилами футбола запрещено играть против сборной Кюрасао, либо же голы против неё не могут засчитываться игроку. Эта новость, вообще-то, о количестве голов – а об их качестве писали буквально несколько дней назад. Голов против топов у Месси, мягко говоря, тоже хватает, а по сути – едва ли кто-то него забивал больше топ- сборным.
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Салесар
Вообще предлагаю сделать новый турнир, чемпионат мира для карликовых сборных, специально чтобы фанаты Месси и Роналду смогли наконец выяснить, каким любителям забивать труднее)
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ Отец Абду
Португалия каждый год рубится с Лихтенштейном и Люксембургом* :)
У Португалии официальный матч у Аргентини все товар матчи с слабыми сборными ради статистики Месси как кубок Америки которые пройдет каждый год и там играет Япония и Катар))))
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Федя Букин
Про Лихтеншейн хоть слышали, Кюрасао это двоюродный брат Куусюси? 🤔
У Лихтенштейн состав оценивается 1,5 млн долларов.У Кюрасао - 18 млн долларов.
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Даниил Гутин
Можно попробовать догнать Али Даеи по голам за сборную
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
А классно ты придумал. Криш без товарок и отборов Евро — 67 голов за 99 матчей. Недоразумение просто без товарок — 54 шакальных баранки за 121 матч. Даже так Криш впереди, придумывай что-то новое, а мы посмеёмся))
С вашей стороны максимально глупо не считать товарняки, учитывая то, что у позорище 52 сыгранных товарняков, половина которых против Люксембургов, просто все дело в том, что Отец везде выступает эффективнее позора, что на ЧМ, что на ЧЕ/КА, что в товарняках. Кринж впереди по голам только благодаря отборам Евро, которые созданы для того, чтобы набивать статистику против карликовых сборных.
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Universal1000
Ответ mootoo
Подождите, но ведь это Криштиану покоритель карликов и набиватель статы Ведь да?
Всё проще.
Месси чемпион мира. Величайший на все времена. Тот кто убрал с трона Пеле.

Португальская дива - не более чем деревянная палка-замыкалка из пустыни, шкварящаяся даже с Иттихадами.
Декабрь 2022 окончательный похоронный месяц для этого существа нагеленного.
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Caterina
Ответ Log in
Вот серьёзно, что это не серьезно, что одни упоротые предъявляют Литве и Люксембургу за недостаточное сопротивление, но считают, что игры с Кюрасао и какими-нибудь Ранамами на Кола-кап - это считается. Оспадя, я умру, а надо мной, в интернетах Катерина и Климов всё так же будут сраться со всеми на этот счёт, потому что других дел у них нет
Видимо как раз у тебя никаких дел нет, если присоединился к плачу по Кюрасау среди ночи ))
Я хоть положительные эмоции от этих матчей получаю, а тут некоторые всерьез пригорают от хет-трика, даже называют позором ,😂
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Федя Букин
Пока игроки Кюрасао стояли в очереди за автографом, ЛМыч сделал хет-трик👍
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Фаррух Касимов
Ответ Artem Piatkov
Тщеславию Месси нет предела Готов играть даже с последним дном, лишь бы догнать КР7 по голам за сборную Казалось бы, выиграл ЧМ, но комплексы на первом месте)
Криштибои так гордились дублем Рона Лихтенштейну и ЛЮКСЕМБУРГУ но жестокий Месси опять отравил их радость.🤔
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Федя Букин
Ответ mootoo
Подождите, но ведь это Криштиану покоритель карликов и набиватель статы Ведь да?
Криштиану хоть в официальном матче, тут никуда не деться регламент. Ну а такой соперник как у аргов, это кек лол, тупо статку набить
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Имя Фамилия
Ответ Artem Piatkov
Стоимость составов по версии Transfermarkt: Люксембург - 26 млн € Панама - 18 Кюрасао - 13,5 Роналду вынужден играть с Люксембургами ради прохождения отбора на ЧЕ/ЧМ (как убивать зверя чтобы выжить) Месси же организовывают матчи с Кюрасао, Гаити и Гондурасом чисто для статистики (убивать зверя ради забавы)
Цена состава это ещё ладно, другое дело что это товарняк. Люксембург рвёт жопу, чтобы зацепить место в группе, а на товарняки выставляют второй состав и приезжают чисто взять автографов у именитых соперников, что тут сравнивать вообще товарняк это цирк и не более. Вспомни что месибои кричали когда Криш с любительской командой отгрузил месе двушку зимой, что товарки не считаются если в них забивает Роналду))
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Федя Букин
Я не знаю, чо они заморачиваются, пусть проведут товарищеский матч Арегнтина vs Аргентина 2. Помогут Лёне забить сразу 200ый мяч за сборную.
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DeltaForce
Ответ Степан Панфилов
Ну например Люксембург играет с Лихтенштейном и Сан Марино) Кстати я открыл ради интереса состав сборной Кюрасао на Вики и там есть штук 5 свободных агентов, а все остальные играют в футбольных клубах, причем не разу не в местных. И ни одного почтальона.
Эксперт,Люксембург в последний раз играл с Лихтенштейном 2,5 года назад..А с Сан Марино 4,5 года назад.Прежде чем бред писать,хоть проверяй)
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Федя Букин
Ответ _FoX-
Ещё никогда Лихтенштейн и Кюрасао не стояли так близко, как в комментариях на спортсе)
Про Лихтеншейн хоть слышали, Кюрасао это двоюродный брат Куусюси? 🤔
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fellx
Ну это величие Месси. Одним хет триком он превратил мусорную команжу, не видавшую никаких больших соперников в топовую сборную мирового уровня))

Умники со статистикой: Когда Одил Ахмедов был в пике, сборная Узбекистана тоже стоила 12 млн)) это конечно уровень
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arspurs9
Сразу видно, сборная уровня Англии или Германии, не меньше, не то что Люксембург)
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Имя Фамилия
Ответ Отец Абду
Португалия каждый год рубится с Лихтенштейном и Люксембургом* :)
В Кюрасао ни одного игрока из топ-5 лиг, у Люксембурга таких пол команды. Любой официальный матч на порядок сложнее циркового товарняка.
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Фаррух Касимов
Ответ ruslanych
Ну, с таким подходом к противникам, Месси за пару лет рекорд Грецки побьет)
Если бы Месси играл в Европе ,а там карликовых сборных до фига,то по голам стату. бы сделал недосягаемой,оставив всех позади, несмотря что на два года меньше играл чем Криш.
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Artem Piatkov
Тщеславию Месси нет предела

Готов играть даже с последним дном, лишь бы догнать КР7 по голам за сборную

Казалось бы, выиграл ЧМ, но комплексы на первом месте)
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ager
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 100+32 без товарищеских матчей Мессе - 54+38 без товарок Занавес
у кого есть кубок мира?
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