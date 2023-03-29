Месси забил 100-й гол за Аргентину. У него хет-трик и ассист в матче с Кюрасао (7:0)
Лионель Месси сделал хет-трик и отдал голевой пас в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).
Форвард забил 100-й, 101-й и 102-й голы за сборную Аргентины.
За клубы («ПСЖ», «Барселону») на счету Месси 701 мяч.
Таким образом, всего за карьеру нападающий забил 803 гола.
Подробнее статистика Месси – здесь.
Месси чемпион мира. Величайший на все времена. Тот кто убрал с трона Пеле.
Португальская дива - не более чем деревянная палка-замыкалка из пустыни, шкварящаяся даже с Иттихадами.
Декабрь 2022 окончательный похоронный месяц для этого существа нагеленного.
Я хоть положительные эмоции от этих матчей получаю, а тут некоторые всерьез пригорают от хет-трика, даже называют позором ,😂
Умники со статистикой: Когда Одил Ахмедов был в пике, сборная Узбекистана тоже стоила 12 млн)) это конечно уровень
Готов играть даже с последним дном, лишь бы догнать КР7 по голам за сборную
Казалось бы, выиграл ЧМ, но комплексы на первом месте)