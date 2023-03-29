Экс-президент Аргентины о Месси: «То, чего он добился, не удавалось никому в истории футбола. Но на ЧМ команда не смирилась с тем, что зависит от него, все взяли на себя ответственность»

Бывший президент Аргентины высказался о победе национальной команды на чемпионате мира.

«То, что произошло в Катаре, – это божественное послание. Я прожил 30 лучших дней в своей жизни, наблюдая все это вблизи. Это человечная команда со здоровым тренерским штабом. Они придают значение психическому здоровью, они не токсичны.

И, кроме того, лидер – – лучший в истории человечества, футбола. Парень отдыхал на днях в Ривере, он излучал спокойствие. Но на чемпионате мира команда не смирилась с тем, что зависит от него, все взяли на себя ответственность за победу. Все страдали, все побеждали. Это смена эпох, это еще одна черта Аргентины: команда выше лидера.

То, что он сделал, чего он добился, не удавалось никому в истории мирового футбола... Достойный победитель, достойный проигравший, семейный человек. Его жизнь – это его жена, его дети, с ним никогда не возникает проблем, конфликтов», – сказал Маурисио Макри.

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