Экс-президент Аргентины о Месси: «То, чего он добился, не удавалось никому в истории футбола. Но на ЧМ команда не смирилась с тем, что зависит от него, все взяли на себя ответственность»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Маурисио Макри ЧМ-2022 Политика Футбол

Бывший президент Аргентины высказался о победе национальной команды на чемпионате мира. 

«То, что произошло в Катаре, – это божественное послание. Я прожил 30 лучших дней в своей жизни, наблюдая все это вблизи. Это человечная команда со здоровым тренерским штабом. Они придают значение психическому здоровью, они не токсичны. 

И, кроме того, лидер – Месси – лучший в истории человечества, футбола. Парень отдыхал на днях в Ривере, он излучал спокойствие. Но на чемпионате мира команда не смирилась с тем, что зависит от него, все взяли на себя ответственность за победу. Все страдали, все побеждали. Это смена эпох, это еще одна черта Аргентины: команда выше лидера. 

То, что он сделал, чего он добился, не удавалось никому в истории мирового футбола... Достойный победитель, достойный проигравший, семейный человек. Его жизнь – это его жена, его дети, с ним никогда не возникает проблем, конфликтов», – сказал Маурисио Макри. 

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26 комментариев

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jwbmwbqvih
Хорошее наблюдение. То же заметил это. По сравнению с нашим чм большая разница. У нас только Банега пытался что-то сам делать,остальные же пытались Месси мяч сразу отдать. В Катаре же было сильно по-другому,хотя все равно искали его.
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Caterina
Правильные слова про команду.
Лео долго ждал эту команду и этого тренера. Они чуть не опоздали(
Простой пример: гол Альвареса в полуфинале после издевательства Лео над Гвардиолом. Вспоминается, как в финале ЧМ-14 Месси так же прорывается по флангу, доходит до лицевой линии вблизи ворот, и..... все стоят и любуются, чуть ли не аплодируют - пас давать некому. То же самое - с Чили в 2015.
Команды 2014-15-16 были тоже классные и дружные, но всегда они в основном ждали, что Месси вынет кролика из шляпы, и всё им решит.
Так что он прав, хотя это банально - команда выше любого игрока, как бы хорош он не был.
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OldRedWhite
Ответ Goofts
Месси - лучший на все времена. ЧМ, 7зм, 6 зб. Весь мир признает, а они коспирологические теоретики (судьи, пенальти, это на турнире с Варом) Как же горит у хейтеров Месси до сих пор. Ребята, если не можете изменить ситуацию, поменяйте к ней отношение.
Вчера был Международный День Историка !
Главный лозунг :
Изменим прошлое !
Так и Вы с Вашим Месси )))
Только Вы ещё и на будущее замахиваетесь )))
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gPk
Ответ Zidan GOAT
Как веселит, что фанатики Месси с пеной у рта доказывая величие своего идола, начинают изучать составы Панам, Кюрасао и т.д. Сектанты одним словом )
Во-во.Это тебе не фанаты Литовского короля которые изучают данные сантехников/плотников/маляров из сборной Лихтенштейна;)
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иц а мэн
Ответ Los Galácticos
Спасибо Месси благодаря его хет-трику я расширил свои футбольные познания и узнал о существовании такой футбольной сборной как Кюрасао, и это я сейчас не шучу.
кюрасао половину евросборных раздавил бы как букашку, это очень крепкая сборная
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113k
все еще пытается выиграть ЛЧ для Барсы?
Просто великое распиаренное дно.
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Nick Nick
Аргентина липовый чемпион. А лучший игрок мира Пеле.
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Zidan GOAT
Ответ gPk
Ну так то они на 86 месте в рейтинге ФИФА и условные Вернон Анита ,Куко Мартина , Леандро Бакуна выступали которые пылили в свое время в АПЛ
Как веселит, что фанатики Месси с пеной у рта доказывая величие своего идола, начинают изучать составы Панам, Кюрасао и т.д.

Сектанты одним словом )
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Goofts
Я боюсь представить, что такой день настанет: Месси возьмёт 5лч, забьет больше всех голов в Лч (141), и общее количество голов у него будет больше.
Надеюсь такого не будет, несколько сотен хейтеров попадут в дурку или того хуже...
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Arthur Jacob
Ответ Los Galácticos
Спасибо Месси благодаря его хет-трику я расширил свои футбольные познания и узнал о существовании такой футбольной сборной как Кюрасао, и это я сейчас не шучу.
Зря, Куюрасао знаменитая оффшорная зона и остров банк
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gPk
Ответ Los Galácticos
Спасибо Месси благодаря его хет-трику я расширил свои футбольные познания и узнал о существовании такой футбольной сборной как Кюрасао, и это я сейчас не шучу.
Ну так то они на 86 месте в рейтинге ФИФА и условные Вернон Анита ,Куко Мартина , Леандро Бакуна выступали которые пылили в свое время в АПЛ
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Goofts
Ответ Теннисный абсолют
О, вот и экспердное мнение подъехало.
И в чем он не прав
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Goofts
Ответ Artem Piatkov
Пеле - 3 ЧМ Роналду - 5 ЛЧ, из них 3 подряд Прям уж никому?
Артем, успокойся, Роналду никогда не будет рядом с Месси, он далеко позади....
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Goofts
Ответ igls54
Без трофея СА и ЧЕ эти достижения слабы
Так то трофей в Са у Месси есть (маркиньос держал в январе), а у Кринжа нету)))
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Теннисный абсолют
Ответ Экспертное мнение
Мы всё сами видели, как Месси порешал матч с Мексикой по сути на вылет, когда уже хейтеры отправляли Аргентину домой))) После арабов уж Мексы и Польша их точно вынесут, помним конечно. Далее с Австралией порешал чисто с игры, с Нидерландами первый гол сделал чисто. А что видел ты? Чистые пенальти? Пересмотри повторы пенальти Тотти на ЧМ-2006, Зидана в финале ЧМ-2006, ты еще не знаешь как выглядят левые пенки) Ну и главный бонус: Аргентина единственная сборная за 100 лет, получившая 2 пенальти в свои ворота в финале ЧМ.
О, вот и экспердное мнение подъехало.
+1
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Goofts
Месси - лучший на все времена. ЧМ, 7зм, 6 зб. Весь мир признает, а они коспирологические теоретики (судьи, пенальти, это на турнире с Варом)
Как же горит у хейтеров Месси до сих пор.
Ребята, если не можете изменить ситуацию, поменяйте к ней отношение.
+12
-7
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Экспертное мнение
Ответ Теннисный абсолют
Победы Аргентины на ЧМ: 78-й - очевидный договорняк с Перу 86-й - рука Бога 2022 - все все сами видели)) Мне кажется, 2022-й по уровню контроверсийности вообще номер один. Только слепой не мог видеть, что это была за победа...
Мы всё сами видели, как Месси порешал матч с Мексикой по сути на вылет, когда уже хейтеры отправляли Аргентину домой))) После арабов уж Мексы и Польша их точно вынесут, помним конечно. Далее с Австралией порешал чисто с игры, с Нидерландами первый гол сделал чисто. А что видел ты? Чистые пенальти? Пересмотри повторы пенальти Тотти на ЧМ-2006, Зидана в финале ЧМ-2006, ты еще не знаешь как выглядят левые пенки) Ну и главный бонус: Аргентина единственная сборная за 100 лет, получившая 2 пенальти в свои ворота в финале ЧМ.
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Le_Mogul
Судьи в том числе?
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Катя Авейру.
Ответ Los Galácticos
Спасибо Месси благодаря его хет-трику я расширил свои футбольные познания и узнал о существовании такой футбольной сборной как Кюрасао, и это я сейчас не шучу.
А просто Люксембург? Лихтенштейн?
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Экспертное мнение
Ответ Los Galácticos
Спасибо Месси благодаря его хет-трику я расширил свои футбольные познания и узнал о существовании такой футбольной сборной как Кюрасао, и это я сейчас не шучу.
Кюрасао тренировал сам Гус Хиддинк, всяким Лихштейнерам и Андоррам такое не светит, можно так различать
+15
-7
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igls54
Без трофея СА и ЧЕ эти достижения слабы
+2
-3
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Artem Piatkov
Пеле - 3 ЧМ
Роналду - 5 ЛЧ, из них 3 подряд

Прям уж никому?
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Теннисный абсолют
Победы Аргентины на ЧМ:
78-й - очевидный договорняк с Перу
86-й - рука Бога
2022 - все все сами видели))

Мне кажется, 2022-й по уровню контроверсийности вообще номер один. Только слепой не мог видеть, что это была за победа...
+6
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Los Galácticos
Спасибо Месси благодаря его хет-трику я расширил свои футбольные познания и узнал о существовании такой футбольной сборной как Кюрасао, и это я сейчас не шучу.
+7
-5
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Bazilic
Лаутаро взял
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