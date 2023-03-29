Экс-президент Аргентины о Месси: «То, чего он добился, не удавалось никому в истории футбола. Но на ЧМ команда не смирилась с тем, что зависит от него, все взяли на себя ответственность»
Бывший президент Аргентины высказался о победе национальной команды на чемпионате мира.
«То, что произошло в Катаре, – это божественное послание. Я прожил 30 лучших дней в своей жизни, наблюдая все это вблизи. Это человечная команда со здоровым тренерским штабом. Они придают значение психическому здоровью, они не токсичны.
И, кроме того, лидер – Месси – лучший в истории человечества, футбола. Парень отдыхал на днях в Ривере, он излучал спокойствие. Но на чемпионате мира команда не смирилась с тем, что зависит от него, все взяли на себя ответственность за победу. Все страдали, все побеждали. Это смена эпох, это еще одна черта Аргентины: команда выше лидера.
То, что он сделал, чего он добился, не удавалось никому в истории мирового футбола... Достойный победитель, достойный проигравший, семейный человек. Его жизнь – это его жена, его дети, с ним никогда не возникает проблем, конфликтов», – сказал Маурисио Макри.
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Лео долго ждал эту команду и этого тренера. Они чуть не опоздали(
Простой пример: гол Альвареса в полуфинале после издевательства Лео над Гвардиолом. Вспоминается, как в финале ЧМ-14 Месси так же прорывается по флангу, доходит до лицевой линии вблизи ворот, и..... все стоят и любуются, чуть ли не аплодируют - пас давать некому. То же самое - с Чили в 2015.
Команды 2014-15-16 были тоже классные и дружные, но всегда они в основном ждали, что Месси вынет кролика из шляпы, и всё им решит.
Так что он прав, хотя это банально - команда выше любого игрока, как бы хорош он не был.
Главный лозунг :
Изменим прошлое !
Так и Вы с Вашим Месси )))
Только Вы ещё и на будущее замахиваетесь )))
Просто великое распиаренное дно.
Сектанты одним словом )
Надеюсь такого не будет, несколько сотен хейтеров попадут в дурку или того хуже...
Как же горит у хейтеров Месси до сих пор.
Ребята, если не можете изменить ситуацию, поменяйте к ней отношение.
Роналду - 5 ЛЧ, из них 3 подряд
Прям уж никому?
78-й - очевидный договорняк с Перу
86-й - рука Бога
2022 - все все сами видели))
Мне кажется, 2022-й по уровню контроверсийности вообще номер один. Только слепой не мог видеть, что это была за победа...