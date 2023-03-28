Месси о победе на ЧМ-2022: «Многие люди по всему миру были рады за нас, за меня. Мы все еще не до конца осознаем, что значит быть чемпионами»

высказался о возвращении в Аргентину в статусе чемпиона мира.

«Как я уже говорил на днях, мы переживаем очень прекрасный, совершенно особенный момент. Нам повезло вернуться и провести первый матч после того, как мы стали чемпионами мира, в . Мы получаем много знаков внимания.

Мы много раз возвращались, чтобы сыграть в отборочных матчах, товарищеских матчах, турнирах, но на этот раз, после того, как мы стали чемпионами, все по-другому, мы это ощущаем, и аргентинцы всегда показывают нам это.

Многие люди по всему миру были рады за нас, за меня, рады тому, что мы стали чемпионами мира и тому, что мы снова привезли Кубок в Южную Америку.

Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что мне кажется, что за исключением любви, которую мы испытываем после того, как стали чемпионами мира и которую мы испытывали и раньше, мы все еще не до конца осознаем, что значит быть чемпионами мира», – сказал нападающий сборной Аргентины и « ».

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