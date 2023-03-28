Месси о победе на ЧМ-2022: «Многие люди по всему миру были рады за нас, за меня. Мы все еще не до конца осознаем, что значит быть чемпионами»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси высказался о возвращении в Аргентину в статусе чемпиона мира. 

«Как я уже говорил на днях, мы переживаем очень прекрасный, совершенно особенный момент. Нам повезло вернуться и провести первый матч после того, как мы стали чемпионами мира, в Аргентине. Мы получаем много знаков внимания.

Мы много раз возвращались, чтобы сыграть в отборочных матчах, товарищеских матчах, турнирах, но на этот раз, после того, как мы стали чемпионами, все по-другому, мы это ощущаем, и аргентинцы всегда показывают нам это.

Многие люди по всему миру были рады за нас, за меня, рады тому, что мы стали чемпионами мира и тому, что мы снова привезли Кубок в Южную Америку. 

Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что мне кажется, что за исключением любви, которую мы испытываем после того, как стали чемпионами мира и которую мы испытывали и раньше, мы все еще не до конца осознаем, что значит быть чемпионами мира», – сказал нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ». 

Месси получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ

Статую Месси в натуральную величину показали на церемонии КОНМЕБОЛ. Лео получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы

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20 комментариев

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Oleg
Ответ AnMe
Столько новостей про ЧМ из-за новых мероприятий, когда пошли первые игры у сборных. Хейтеры не выдержат. Спортс, подумай о них ….
А что им терять то?
Психика, здоровье потеряны 18.12.2022.
Осталась боль и ненависть, а это еще бОльшее саморазрушение.
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predMBAPPE
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
А ты я так понимаю банан посередине? 🤣
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Терминатор///Айлбибекович
Выиграв на Мундиале Лео закрыл вопрос о соперничестве с Роналду окончательно.Правда иногда кое где слышится писк про какие то типа "левые пенальти" и т.д. от школьников.Но этот писк кроме смеха и жалости ничего не вызывает)).
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Алексей Ненахов
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Ты же первый о нем тут пишешь?
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Отец Абду
Персофаны игрока Аль Насра до сих пор плачут:)
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predMBAPPE
Приятно было смотреть на Аргентину и её капитана, как единое целое двигались шаг за шагом и наконец добились своего, спустя целых 36 лет принесли большой подарок и праздник всей Аргентине! 👑🇦🇷
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Форвардиньо_
цитата Баринова
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rigobersong
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Oleg
ЧМ - величайший турнир в истории спорта.
Только ЧМ может дать статус величайшего игроку с претензией на это.
Как же прекрасно что мы стали свидетелями коронации Лео.
ФИФА, КОНМЕБОЛ официально признали Месси, Пеле, Марадону - величайшими в истории.
ЧМ 2022, 1986 и 1970 названы в фильме ФИФА лучшими перфомансами отдельно взятых игроков.
ЧМ имеет аудиторию 5,95 миллиардов по данным Forbes. Ни один турнир по значимости, статусу и рядом не стоит.
Аргентина и Месси сейчас популярней чем Битлз и Элвис, достаточно посмотреть что творится в мире, как за Аргентину болели в разных уголках планеты, как целые страны праздновали победу Аргентины словно свою.
Уникальное явление!
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AnMe
Ответ rigobersong
Зачем мне пояснять что ты болеешь за Месси, это тебе особый статус даст?:))
Да, прохожу отбор у местной звезды ригоберга
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rigobersong
Ответ atomio
Мама мия. Сколько ж пластики себе в итоге сделал жилистый фрукт спустя все эти годы 🫣😱 видимо ботокс в причинное место был вишенкой на торте.
Это печально, неудивительно откуда у него все комплексы:)
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Заслужено победили. На славу потрудились👌🏻💪🏻
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rigobersong
Ответ AnMe
Болею за Месси, но от тебя уже крвь из глаз
Зачем мне пояснять что ты болеешь за Месси, это тебе особый статус даст?:))
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atomio
Ответ rigobersong
Нашел фотографию среднестатистического поклонника Кринжтиану, который пишет гадости про Месси:)) https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/b4/91/72/c0/ruu7b0107371b.jpg
Мама мия. Сколько ж пластики себе в итоге сделал жилистый фрукт спустя все эти годы 🫣😱 видимо ботокс в причинное место был вишенкой на торте.
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Vatikan
Ответ rigobersong
Нашел фотографию среднестатистического поклонника Кринжтиану, который пишет гадости про Месси:)) https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/b4/91/72/c0/ruu7b0107371b.jpg
Так это ж я!
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rigobersong
Ответ Сикарио
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Такие?:))

https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/b4/91/72/c0/ruu7b0107371b.jpg
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AnMe
Ответ rigobersong
Нашел фотографию среднестатистического поклонника Кринжтиану, который пишет гадости про Месси:)) https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/b4/91/72/c0/ruu7b0107371b.jpg
Болею за Месси, но от тебя уже крвь из глаз
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Vatikan
Настоящий гоат
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Екн Лор
Учитывая провокации по отношению к игрокам Бразилии и Франции, вам просто умом не дано осознать, что такое быть чемпионом. И твоим ярым персофанам тоже
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Сикарио
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AnMe
Столько новостей про ЧМ из-за новых мероприятий, когда пошли первые игры у сборных. Хейтеры не выдержат. Спортс, подумай о них ….
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rigobersong
Нашел фотографию среднестатистического поклонника Кринжтиану, который пишет гадости про Месси:))

https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/b4/91/72/c0/ruu7b0107371b.jpg
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