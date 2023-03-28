Месси о победе на ЧМ-2022: «Многие люди по всему миру были рады за нас, за меня. Мы все еще не до конца осознаем, что значит быть чемпионами»
Лионель Месси высказался о возвращении в Аргентину в статусе чемпиона мира.
«Как я уже говорил на днях, мы переживаем очень прекрасный, совершенно особенный момент. Нам повезло вернуться и провести первый матч после того, как мы стали чемпионами мира, в Аргентине. Мы получаем много знаков внимания.
Мы много раз возвращались, чтобы сыграть в отборочных матчах, товарищеских матчах, турнирах, но на этот раз, после того, как мы стали чемпионами, все по-другому, мы это ощущаем, и аргентинцы всегда показывают нам это.
Многие люди по всему миру были рады за нас, за меня, рады тому, что мы стали чемпионами мира и тому, что мы снова привезли Кубок в Южную Америку.
Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что мне кажется, что за исключением любви, которую мы испытываем после того, как стали чемпионами мира и которую мы испытывали и раньше, мы все еще не до конца осознаем, что значит быть чемпионами мира», – сказал нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ».
Месси получил «посох футбола» как атрибут лучшего игрока мира от главы КОНМЕБОЛ
Статую Месси в натуральную величину показали на церемонии КОНМЕБОЛ. Лео получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы
Психика, здоровье потеряны 18.12.2022.
Осталась боль и ненависть, а это еще бОльшее саморазрушение.
Только ЧМ может дать статус величайшего игроку с претензией на это.
Как же прекрасно что мы стали свидетелями коронации Лео.
ФИФА, КОНМЕБОЛ официально признали Месси, Пеле, Марадону - величайшими в истории.
ЧМ 2022, 1986 и 1970 названы в фильме ФИФА лучшими перфомансами отдельно взятых игроков.
ЧМ имеет аудиторию 5,95 миллиардов по данным Forbes. Ни один турнир по значимости, статусу и рядом не стоит.
Аргентина и Месси сейчас популярней чем Битлз и Элвис, достаточно посмотреть что творится в мире, как за Аргентину болели в разных уголках планеты, как целые страны праздновали победу Аргентины словно свою.
Уникальное явление!
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/b4/91/72/c0/ruu7b0107371b.jpg
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/b4/91/72/c0/ruu7b0107371b.jpg