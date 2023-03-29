Каманцев о возвращении Мешкова и Безбородова к работе в РПЛ: «Нас ожидают сразу 12 матчей, с учетом логистики возникают сложности»

Теги премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Сергей Карасев Виталий Мешков Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

В РФС объяснили возвращение судей Виталия Мешкова и Владислава Безбородова к работе в Мир РПЛ.

– В ближайшее время нас ожидают сразу 12 матчей, и с учетом сложной логистики это создает для нас некоторые сложности.

4 матча кубка станут решающими в борьбе за выход в полуфиналы путей РПЛ и регионов, поэтому на судьях будет очень большая ответственность. Также в чемпионате наступают решающие игры в борьбе за сохранение места в РПЛ.

Большое количество матчей в короткий промежуток времени заставляет нас использовать большое число арбитров, при этом мы не можем рассчитывать в поле на Сергея Карасева, который немного приболел.

Поэтому возвращается Виталий Мешков и Владислав Безбородов. Молодые арбитры, которые показали неплохой уровень работы, например Рафаэль Шафеев, также получили назначения.

– Почему в поле не работает Владимир Москалев?

– Посчитали, что нужно постепенно возвращать его в сезон. У него была долгая пауза, и в первом матче после возвращения он допустил несколько ошибок, которые, слава богу, были исправлены ВАР, – сказал глава судейского департамента РФС Павел Каманцев.

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6 комментариев

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Caniball
Ответ Alestern
Особенно Мешков показал неплохой уровень работы, засудив Спартак.. В таких «наказаниях» смысла вообще никакого нет. Вернутся и опять начнут косячить.
Засвистев Спартак тут больше подходит))
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Wiley Fox
Газпром своих не бросает
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Тайосич
Очередное газовое позорище. Банду Дюкова, Митрофанова, Каманцева - под суд!
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alexonn0676
Что и требовалось доказать, смотрим дальше
+3
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Alestern
Особенно Мешков показал неплохой уровень работы, засудив Спартак.. В таких «наказаниях» смысла вообще никакого нет. Вернутся и опять начнут косячить.
+10
-2
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Дмитрий9779
Москалева в каждом сезоне отстраняют на разное время,как и Казарцева,пора их к Вилкову с Матюниным отправить.
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