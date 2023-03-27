Президент «Урала» об отмене гола Соболева: «Его не засчитали справедливо – свисток был до удара. Мешков ошибся. Судьи путаются в трактовках»

Президент «Урала» оценил работу судей в России.

Григорий Иванов прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Александра Соболева в матче 18-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2). Тогда арбитр Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Арбитры, которых никогда в жизни не хотели бы видеть?

– Есть такие. Но имен называть не буду. Они неквалифицированные, не умеют судить, но кто-то их тащит. Судьи – отдельная тема для разговора. У нас кто только не приезжал: то венгр со своими реформами, то итальянец. Только судьи привыкли к одному, как идет смена власти.

Конечно, судей тоже можно понять, они путаются в трактовках, которые меняются постоянно. Вот Саша Соболев говорил после нашего матча, что его гол не засчитали несправедливо. Но ведь его не засчитали справедливо, потому что свисток раздался до удара. Не свистни арбитр, Сашу можно было бы понять. Но там вратарь упал после удара, и судья ошибся, дав свисток раньше. Он подумал, что произошло что-то серьезное, и ошибка была непреднамеренной.

В итоге опытный Виталик Мешков пропускает уже несколько матчей. Серега Карасев, – опытных рефери у нас очень мало, а молодым надо работать и работать, набираться опыта у старших, – сказал .

Президент «Урала» выступил в защиту Мешкова: «Судьи – живые люди. А их за ошибки зачехляют. Бывает, что форварды с двух метров не забивают»