Президент «Урала» об отмене гола Соболева: «Его не засчитали справедливо – свисток был до удара. Мешков ошибся. Судьи путаются в трактовках»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Владислав Безбородов Сергей Карасев Виталий Мешков Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Президент «Урала» оценил работу судей в России.

Григорий Иванов прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Александра Соболева в матче 18-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2). Тогда арбитр Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Арбитры, которых никогда в жизни не хотели бы видеть?

– Есть такие. Но имен называть не буду. Они неквалифицированные, не умеют судить, но кто-то их тащит. Судьи – отдельная тема для разговора. У нас кто только не приезжал: то венгр со своими реформами, то итальянец. Только судьи привыкли к одному, как идет смена власти.

Конечно, судей тоже можно понять, они путаются в трактовках, которые меняются постоянно. Вот Саша Соболев говорил после нашего матча, что его гол не засчитали несправедливо. Но ведь его не засчитали справедливо, потому что свисток раздался до удара. Не свистни арбитр, Сашу можно было бы понять. Но там вратарь упал после удара, и судья ошибся, дав свисток раньше. Он подумал, что произошло что-то серьезное, и ошибка была непреднамеренной.

В итоге опытный Виталик Мешков пропускает уже несколько матчей. Серега Карасев, Влад Безбородов – опытных рефери у нас очень мало, а молодым надо работать и работать, набираться опыта у старших, – сказал Иванов.

Президент «Урала» выступил в защиту Мешкова: «Судьи – живые люди. А их за ошибки зачехляют. Бывает, что форварды с двух метров не забивают»

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24 комментария

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KiS
Не понимаю почему эта тема так долго обсуждается. Свистнул - игра остановилась. Если бы он свистнул, а потом гол засчитал, то улетел бы на гораздо большее наказание.
А ещё забитый/пропущенный гол заставил бы команды вести себя в концовке по другому, кто знает как бы дальше пошло.
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Lunatic Insane
ну какая же прелесть - прожжёный футбольный профессионал Григорий всем известный Иванов смещает акценты с несправедливо прозвучавшего свистка на справедливо отменённый гол Соболева.
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Алар
Странно, Иванов матом не ругался и никого не послал. Может же!
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Никому_никабельный
Ответ Виталий
Думаю что да , потому что он позвонил в удобное для гришки время )))
Предварительно записавшись у секретарши
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Lunatic Insane
Ответ Честный контроль
Свисток судьи прозвучал об остановке игры. Все что происходит после свистка к игре Футбол никакого отношения не имеет. Повизгивания отдельных непонятны. А если просто ознакомиться с правилами футбола.
вопросы именно про свисток судьи, который к игре Футбол какое-то отношение имеет.
и свистка этого не должно было быть, ну, это если просто ознакомиться с правилами футбола.
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ВячеславКЗ
Ответ Честный контроль
Свисток судьи прозвучал об остановке игры. Все что происходит после свистка к игре Футбол никакого отношения не имеет. Повизгивания отдельных непонятны. А если просто ознакомиться с правилами футбола.
Он должен был дать момент доиграть. Учи правила, мальчик
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Иван Иванов
Ну да. Когда очевидный офсайд, давал доиграть момент. А тут опасность у ворот, и Спартак может забить, надо не раздумывая свистеть, а то 30 серебряников отберут...
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Shast
У мешкова не бывает непреднамеренной ошибки, он все понимает что делать и когда
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гилберт
Только причём тут трактовка?
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Честный контроль
Свисток судьи прозвучал об остановке игры. Все что происходит после свистка к игре Футбол никакого отношения не имеет.
Повизгивания отдельных непонятны. А если просто ознакомиться с правилами футбола.
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Виталий
Ответ Никому_никабельный
Журналист, позвонивший ему, ещё живой надеюсь
Думаю что да , потому что он позвонил в удобное для гришки время )))
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Dan Kennedy
А так, Сашу, конечно, понять нельзя.
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блокад блокадыч
Ответ Konstantin Zorin
Конечно справедливо, когда справедливость идёт тебе на пользу.)
потому что свисток был до гола, ало
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ЗЕНИТ65
Ответ Carver
Не засчитан он действительно по правилам — если судья свистнул, игра останавливается. Но то, что Спартак был лишен справедливого гола, это очевидно.
Сам себе противоречишь.
+3
-9
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Spartakus1984
Верни 2 очка
+12
-1
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Konstantin Zorin
Конечно справедливо, когда справедливость идёт тебе на пользу.)
+1
-1
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Igoreshez
Все понимают, что не бывает голов после свистка об остановке игры, но называть произошедшее справедливым уж никак нельзя.
+1
0
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Carver
Ответ Bartez1986
Мешков ошибся, поэтому гол не засчитан справедливо. Ясно-понятно, чего уж
Не засчитан он действительно по правилам — если судья свистнул, игра останавливается. Но то, что Спартак был лишен справедливого гола, это очевидно.
+30
-1
+29
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Sajres_Smit
А никто и не спорит, что отменён по правилам. Вопрос в другом: какого лешего он свистнул раньше, чем нарушил существующие рекомендации?
+3
-1
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Мукунку хороший
Вмазал 100 грамм)) поправило)))
+2
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Unnamed80
Набираться такого опыта как у всех вышеперечисленных, это значит получить таких же карманных судей
0
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Никому_никабельный
Виталик, Серёга. Кореша штоль?
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Никому_никабельный
Журналист, позвонивший ему, ещё живой надеюсь
+6
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Bartez1986
Мешков ошибся, поэтому гол не засчитан справедливо. Ясно-понятно, чего уж
+44
-3
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