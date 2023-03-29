Моуринью останется в «Роме» до 2024-го, несмотря на интерес от других клубов (Corriere dello Sport)
Жозе Моуринью останется в «Роме» еще на один сезон.
Как сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport, во время паузы на игры сборных тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран. Следующим летом срок действия его контракта с «Ромой» истекает.
Моуринью возглавил итальянскую команду в 2021 году. Под его руководством «Рома» стала победителем Лиги конференций-2022.
Со времен Челси прокатывает ))
Хотя, безусловно, работу он проделывает неплохую и команду строит, исходя из возможностей, попутно беря трофеи.
Европейские футбольные турниры, также известные как турниры УЕФА — проводимые, а также проводившиеся ранее соревнования под эгидой УЕФА, как среди клубов, так и среди национальных сборных.
Клубные
Основная статья: Клубные турниры УЕФА
Действующие
Лига чемпионов УЕФА, с 1992 года (с 1955 по 1991 как Кубок Европейских чемпионов)
Лига Европы УЕФА, с 2009 года (с 1971 по 2008 год как Кубок УЕФА)
Лига конференций УЕФА, с 2021 года
Суперкубок УЕФА,
Юношеская лига УЕФА, с 2013 года
Кубок регионов УЕФА, с 1999 года
Лига чемпионов УЕФА среди женщин, с 2009 года
Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу, с 2001 года
Надеюсь следующий сезон Рома будет в ЛЧ, а в этом можно постараться и ЛЕ взять
Удачи Особенному ❤️