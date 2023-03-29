Моуринью останется в «Роме» до 2024-го, несмотря на интерес от других клубов (Corriere dello Sport)

останется в «Роме» еще на один сезон.

Как сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport, во время паузы на игры сборных тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран. Следующим летом срок действия его контракта с «Ромой» истекает.

Моуринью возглавил итальянскую команду в 2021 году. Под его руководством « » стала победителем Лиги конференций-2022.