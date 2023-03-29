Моуринью останется в «Роме» до 2024-го, несмотря на интерес от других клубов (Corriere dello Sport)

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью останется в «Роме» еще на один сезон. 

Как сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport, во время паузы на игры сборных тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран. Следующим летом срок действия его контракта с «Ромой» истекает.

Моуринью возглавил итальянскую команду в 2021 году. Под его руководством «Рома» стала победителем Лиги конференций-2022. 

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32 комментария

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max bogomazov
Рома как настроение Жозе. Если он истерит команда также играет
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Ashan Sorokin
Хорошая новость ,состав бы укрепить серьёзно и можно будет серьёзно говорить о борьбе за чемпионат а так есть шансы побороться за 4 ку и выйти в финал ЛЕ а там уже от соперника зависит Ювентус и Севилья серьёзные соперники
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abrbal
Ответ simplehumble
Я б даже заплатил за это, чтобы посмотреть на это огненное шоу
сколько?
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Тюменец
Ответ benjamin92
Как он собирается неустойку получать?
Построит чемпионскую команду, потом уйдёт, придет Конте, возьмёт скудо, начнёт ныть, его турнут и он поделится с Жозе, учитывая степень участия последнего в проекте.
Со времен Челси прокатывает ))
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Питер Пэн
Ответ Sevuska
Да вот инфа со страницы УЕФА - всё официально 👍 Европейские футбольные турниры, также известные как турниры УЕФА — проводимые, а также проводившиеся ранее соревнования под эгидой УЕФА, как среди клубов, так и среди национальных сборных. Клубные Основная статья: Клубные турниры УЕФА Действующие Лига чемпионов УЕФА, с 1992 года (с 1955 по 1991 как Кубок Европейских чемпионов) Лига Европы УЕФА, с 2009 года (с 1971 по 2008 год как Кубок УЕФА) Лига конференций УЕФА, с 2021 года Суперкубок УЕФА, Юношеская лига УЕФА, с 2013 года Кубок регионов УЕФА, с 1999 года Лига чемпионов УЕФА среди женщин, с 2009 года Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу, с 2001 года
Но местным хейтерам Жозе, которые в жизни своей не то что не болели, но и даже не смотрели ни одного матча Ромы никогда, ничего же не докажешь, хехе. А местные болелы в Риме год назад реально сходили с ума, это легко подтвердить и даже на спортсе была статей по этому поводу
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Тюменец
А мне вот кажется, что рановато его в Риме «оставлять». Все может еще поменяться.
Хотя, безусловно, работу он проделывает неплохую и команду строит, исходя из возможностей, попутно беря трофеи.
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simplehumble
Ответ QWertY
Вот бы его в ПСЖ, чтоб чисто поржать
Я б даже заплатил за это, чтобы посмотреть на это огненное шоу
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Sevuska
Ответ Питер Пэн
Официальным турниром УЕФА он не признан и по сути является чем-то типа Копа дель Соль или Кубком Первого канала
Да вот инфа со страницы УЕФА - всё официально 👍

Европейские футбольные турниры, также известные как турниры УЕФА — проводимые, а также проводившиеся ранее соревнования под эгидой УЕФА, как среди клубов, так и среди национальных сборных.

Клубные

Основная статья: Клубные турниры УЕФА
Действующие

Лига чемпионов УЕФА, с 1992 года (с 1955 по 1991 как Кубок Европейских чемпионов)
Лига Европы УЕФА, с 2009 года (с 1971 по 2008 год как Кубок УЕФА)
Лига конференций УЕФА, с 2021 года
Суперкубок УЕФА,
Юношеская лига УЕФА, с 2013 года
Кубок регионов УЕФА, с 1999 года
Лига чемпионов УЕФА среди женщин, с 2009 года
Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу, с 2001 года
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Футбол, хоккей итд
Если принял решение остаться, значит в конце этого сезона точно уйдёт.
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Милан 777
Интересное сравнение : Милан - второй после Реала самый титулованный клуб в мире по Еврокубкам, а для Ромы это вообще её первый Еврокубок за всю её историю ☝️ ...
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Милан 777
Ответ Питер Пэн
Официальным турниром УЕФА он не признан и по сути является чем-то типа Копа дель Соль или Кубком Первого канала
Понял, спасибо
+1
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Бакытбек Мусин
в этом году ЛЕ возьмет!
+1
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Питер Пэн
Ответ Милан 777
Кубок Ярмарок 1961 🤭
Официальным турниром УЕФА он не признан и по сути является чем-то типа Копа дель Соль или Кубком Первого канала
+2
-2
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Tigo_Volchara93
Если это действительно так, очень рад !
Надеюсь следующий сезон Рома будет в ЛЧ, а в этом можно постараться и ЛЕ взять
Удачи Особенному ❤️
+3
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Tigo_Volchara93
Ответ Olajuvon
Интересно, а болельщики Ромы рады этому или нет?
Очень рады
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Olajuvon
Интересно, а болельщики Ромы рады этому или нет?
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Милан 777
Ответ Sevuska
За такой короткий срок у руля команды уже принёс первый кубок за всю историю клуба . Легенда 👍
Кубок Ярмарок 1961 🤭
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gPk
Ответ Теннисный абсолют
Удачи одному из величайших тренеров мира 21-го века. Надеюсь, принесет Роме кубок ЛЕ, чтобы у хейтеров полыхнуло.
Великий трофей и почетное 5-ое место в Италии.И с 5 местом ему еще повезет ,ибо у Юве 15 очков сняли.
+2
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Милан 777
Ответ Мохнатый55
Соболезнования фанатам Ромы.
☝️🤭
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Мохнатый55
Соболезнования фанатам Ромы.
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Alexander p.
Моур уже не тот
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Теннисный абсолют
Ответ Isa Babaev
Ага, великий кубок Лиги Европы
Для Ромы будет серьезное достижение
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Питер Пэн
Ответ Sevuska
За такой короткий срок у руля команды уже принёс первый кубок за всю историю клуба . Легенда 👍
Болельщики Ромы буквально рыдали от счастья и превозносили Жозе, когда он привез в Рим первый их еврокубок. Такой подарок они никогда не забудут.
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Isa Babaev
Ответ Теннисный абсолют
Удачи одному из величайших тренеров мира 21-го века. Надеюсь, принесет Роме кубок ЛЕ, чтобы у хейтеров полыхнуло.
Ага, великий кубок Лиги Европы
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Милан 777
Без Моура на скамейке Рома кстати Интер грохнула ☝️🤭😄 ...
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