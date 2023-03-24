Месут Озил: «Моуринью – лучший тренер XXI века. Он невероятно разбирается в тактике, всегда защищает команду от медиа»
Месут Озил назвал Жозе Моуринью лучшим тренером XXI века.
«Для меня Жозе Моуринью – лучший тренер этого века. То, как он разбирается в тактике, – это нечто невероятное, но есть также его манера общаться в раздевалке...
А как он всегда защищает команду от СМИ! Он действительно тренер мирового уровня», – сказал бывший игрок «Реала» о тренере, возглавлявшем «Мадрид» с 2010 по 2013 год.
Анчелотти
Моуринью.
Да, Жозе достоин тройки.
"рыгалду лучший игрок 21 века, моуринью лучший тренер 21 века" - вероятность, что человек как-то связан с Реалом - 160%