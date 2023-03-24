Месут Озил: «Моуринью – лучший тренер XXI века. Он невероятно разбирается в тактике, всегда защищает команду от медиа»

Теги Месут Озил Рома Жозе Моуринью Реал Мадрид серия А Италия Футбол

Месут Озил назвал Жозе Моуринью лучшим тренером XXI века.

«Для меня Жозе Моуринью – лучший тренер этого века. То, как он разбирается в тактике, – это нечто невероятное, но есть также его манера общаться в раздевалке...

А как он всегда защищает команду от СМИ! Он действительно тренер мирового уровня», – сказал бывший игрок «Реала» о тренере, возглавлявшем «Мадрид» с 2010 по 2013 год.

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33 комментария

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Богдан Агафонов
Фергюсон
Анчелотти
Моуринью.

Да, Жозе достоин тройки.
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Евгений Кузнецов
Ответ bostonKG
В свое время Жозе был прекрасен - выиграть Лигу Чемпионов с Порту и с Интером- невообразимо !🔥👍
выиграть Лигу Чемпионов с Шинником и Лучом-Энергией невообразимо! но, Жозе - крутой тренер, это да!
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окечуква
Месут, ты что, это же бездарь, толмач и автобусник, который не может ни с кем найти общий язык! И как он столько трофеев выиграл… наверное повезло просто.
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Коэн Варвар
Жозе ещё даст всем прикурить. Взять Лигу чемпионов с такими клубами, как Порту и Интер - это не может быть случайностью.
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MarcoAsensio
Тактика и правда крутая, сидеть в автобусе, лупить соперников по ногам, если повезёт забить со стандарта, главное не отходить от этой тактики, если пропустили гол главное продолжать сидеть в защите, ну и основное без конца орать на судью, ныть не всё подряд, плести интриги внутри команды, создавать конфликты, а ну и ещё выпрашивать трансферы топ игроков, желательно атакующих и потом заставлять их сидеть в защите, величайший тренер 21 века без сомнения
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Isa Babaev
Ответ Moe Joe
Реал 2011/12 лучшая в истории.
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Рашпель793
Последние лет 5 кнеш смазывают карьеру, но в целом в топ-3 тренера 21-го века Моур точно входит.
Фергюсон моуринью и гвардиола , точно в топ 3 потом уже анчелотти и клоп
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Direct free kick
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну ладно вам, Юве дважды был близок и останавливался в шаге.
Два поражения без шансов в финалах. У Монако в 2004 больше шансов было до выхода Аленичева за Порту
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Рома Мариупольский
Лучшие это Анчелотти Моуринью Гвардиола
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Парень со двора Шмурнова
Ответ joze mourino
чел, 15 лет прошло. где хоть одна лч(или ле хотя бы) от клуба италии. мб в этом году будет, но по факту можно же было выиграть за это время
Ну ладно вам, Юве дважды был близок и останавливался в шаге.
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Romuliq
он на коне был лет 12. какой лучший тренер?) и пальца Анчи не стоит
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Marina Pygach
Жизнь игра. Выйграет побидитель
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Black UF
Странное заявление, так как именно Жозе назвал Озила плаксой.
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кубик в кубе
Ответ Barca_mania
ахахахах ну может в топ 20 да
У тебя Пеп стоит на первых 3х строчках, да?
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QWertY
Ответ joze mourino
озилу виднее, чем тебе
Ты видел глаза Озила? Где ему виднее то…
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Игорь Климов
Только Моуринью никак не может называться лучшим тренером по многим объективным параметрам, но если Месут Озил очень хотел ему "кинуть леща", то это ему удалось на все 100%.
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Evgeny Trifonov
Ответ Jedef
Жозе-гений, но выскажу мнение. Понимаю, что легко оправдывать победителей спустя время, но Интер был грандом с огромными бабками до Жозе, просто криворукость отдельных персонажей на поле и на бровке мешала, а Порту тоже, на самом деле, был очень глубоким и, что самое важное, фартовым. Подобные команды-звёздочки (можно сказать однодневные) не то чтобы периодически, а постоянно выстреливают и бывают как минимум в полуфиналах. За последние 5-6 лет: Монако-2017, Рома-2018, Аякс-2019, Тоттенхем-2019, Лион-2020, Лейпциг-2020, Вильярреал-2022)
у Ман сити и ПСЖ денег больше чем у того Интера, но чашки нет. Тот Интер не был денежным мешком, а именно силён как команда.
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joze mourino
Ответ QWertY
Мавриня закончился еще в 15 году, когда его с позором выгнали из Челси
озилу виднее, чем тебе
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joze mourino
Ответ Jedef
Жозе-гений, но выскажу мнение. Понимаю, что легко оправдывать победителей спустя время, но Интер был грандом с огромными бабками до Жозе, просто криворукость отдельных персонажей на поле и на бровке мешала, а Порту тоже, на самом деле, был очень глубоким и, что самое важное, фартовым. Подобные команды-звёздочки (можно сказать однодневные) не то чтобы периодически, а постоянно выстреливают и бывают как минимум в полуфиналах. За последние 5-6 лет: Монако-2017, Рома-2018, Аякс-2019, Тоттенхем-2019, Лион-2020, Лейпциг-2020, Вильярреал-2022)
чел, 15 лет прошло. где хоть одна лч(или ле хотя бы) от клуба италии. мб в этом году будет, но по факту можно же было выиграть за это время
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Barca_mania
Ответ Рашпель793
Последние лет 5 кнеш смазывают карьеру, но в целом в топ-3 тренера 21-го века Моур точно входит.
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AF007
"рыгалду лучший игрок 21 века" - вероятность, что человек как-то связан с Реалом - 80%

"рыгалду лучший игрок 21 века, моуринью лучший тренер 21 века" - вероятность, что человек как-то связан с Реалом - 160%
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Barca_mania
Ответ Moe Joe
Реал 2011/12 лучшая в истории.
лучшая что?
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QWertY
Ответ Moe Joe
Реал 2011/12 лучшая в истории.
Лучшая в истории, которую в том сезоне отвозили Бавария и Барса будь здоров😁
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Zidan GOAT
Ответ Jedef
Жозе-гений, но выскажу мнение. Понимаю, что легко оправдывать победителей спустя время, но Интер был грандом с огромными бабками до Жозе, просто криворукость отдельных персонажей на поле и на бровке мешала, а Порту тоже, на самом деле, был очень глубоким и, что самое важное, фартовым. Подобные команды-звёздочки (можно сказать однодневные) не то чтобы периодически, а постоянно выстреливают и бывают как минимум в полуфиналах. За последние 5-6 лет: Монако-2017, Рома-2018, Аякс-2019, Тоттенхем-2019, Лион-2020, Лейпциг-2020, Вильярреал-2022)
Каким бы грандом не был Интер, но стоит понимать, что все те игроки, которые вытащили Требл после Жозе не были супертопами
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Jedef
Ответ bostonKG
В свое время Жозе был прекрасен - выиграть Лигу Чемпионов с Порту и с Интером- невообразимо !🔥👍
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