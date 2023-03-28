Моуринью хочет знать планы «Ромы» на следующий сезон, чтобы определиться с будущим. В нем заинтересованы несколько топ-клубов

хочет знать планы руководства «Ромы» на следующий сезон.

Как сообщает Il Messaggero, португальский специалист не намерен ждать июня, чтобы определиться со своим будущим. Моуринью хочет быть в курсе проекта «Ромы» на следующий сезон, плана на случай непопадания в и вероятных подписаний.

Сообщается, что на данный момент контактов между Моуринью и руководством клуба не было, но португалец хочет определиться со своим будущим в ближайшее время, поскольку у него есть предложения от нескольких топ-клубов.

Контракт Моуринью с «Ромой» действует до июня 2024 года. В текущем сезоне команда под его руководством занимает 5-е место в таблице Серии А после 27 туров, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

Моуринью, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в ЛЧ