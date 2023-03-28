Моуринью хочет знать планы «Ромы» на следующий сезон, чтобы определиться с будущим. В нем заинтересованы несколько топ-клубов

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жозе Моуринью хочет знать планы руководства «Ромы» на следующий сезон.

Как сообщает Il Messaggero, португальский специалист не намерен ждать июня, чтобы определиться со своим будущим. Моуринью хочет быть в курсе проекта «Ромы» на следующий сезон, плана на случай непопадания в Лигу чемпионов и вероятных подписаний.

Сообщается, что на данный момент контактов между Моуринью и руководством клуба не было, но португалец хочет определиться со своим будущим в ближайшее время, поскольку у него есть предложения от нескольких топ-клубов.

Контракт Моуринью с «Ромой» действует до июня 2024 года. В текущем сезоне команда под его руководством занимает 5-е место в таблице Серии А после 27 туров, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

Моуринью, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в ЛЧ

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4 комментария

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Старый Волк
Надеюсь Фридкин убежит Жозе остаться и подкрепит его отличной трансферной компанией. Верю в Особенного и его способность привести команду к новым победам.
+1
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ПравдоРуб
От каких это нескольких?))))
0
-2
-2
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Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее, что было с Ромой после 2001 года
+5
-2
+3
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Sardor Abdujalilov
В Псж
+2
-2
0
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